Югоосетинская неделя: новый ЦИК, двойное гражданство и визит Аслана Бжания

4 августа парламент Южной Осетии утвердил представленную президентом кандидатуру на должность главы Центризбиркома республики Эмилии Гагиевой, а также семерых членов ЦИК от законодательного собрания. Причем список кандидатов от парламента был утвержден в том виде, в котором был одобрен президиумом 23 июля.

Для местных наблюдателей это стало неожиданностью. Собственно, неожиданностей здесь две. Первая в том, что сессия состоялась. Большинство югоосетинских наблюдателей было уверено, что бойкот оппозиции, из-за которого не состоялось заседание 23 июля, затянется.

Все указывало на это. За день до сессии депутатам разослали поправки в бюджет, среди прочего, они касались строительства резервной ЛЭП через Рокский тоннель. Оппозиция сочла это очередной попыткой давления, наподобие того, как это было в марте, когда президент Бибилов заявил, что правительство не вправе выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам до тех пор, пока депутаты не соберутся на сессию и не примут бюджет на 2021 год. Иными словами, тогда в марте депутатов поставили перед выбором: или прервите бойкот и проголосуйте за бюджет, или от вашего имени мы будем морить голодом стариков и бюджетников. Ничего общего с законом этот шантаж не имел – чистая уголовщина (ч. 1, ст. 145 УК РФ – «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), но кого интересует закон, когда президент настроен решительно.

Тогда сработало, оппозиция вышла не сессию. Вероятно, посчитали депутаты, расчет и в этот раз был такой же, дескать, из-за вас республика осталась зимой без резервного питания....

В ответ группа депутатов зашла в кабинет к спикеру Алану Тадтаеву и заявила, что у них по регламенту есть десять дней для изучения документов. В переводе на русский это могло означать только одно: завтра на сессию нас не ждите. Но они все-таки пришли, причем буквально за минуту до начала заседания.

Это первая неожиданность. Вторая в том, что удалось продавить голосование кандидатов в ЦИК единым первоначальным списком.

«Единая Осетия» требовала раздельного голосования по каждой кандидатуре и исключения из списка двух неугодных ей кандидатов. Напомню, по предварительным договоренностям между парламентскими объединениями, достигнутыми 15 июля, квоту распределили следующим образом: два кандидата от самой многочисленной фракции «Единая Осетия» и по одному от фракций поменьше – Компартии, «Народной партии», «Единства народа», «Ныхаса» и депутатского объединения «За справедливость».

Кандидаты от фракций утверждены единым списком и были представлены в таком виде сначала комитету по законности, законодательству и местному самоуправлению, а затем президиуму парламента. Впоследствии этот список забраковал президент. По словам депутатов, он потребовал, чтобы из него исключили претендентов, к которым он испытывает личную неприязнь, – Тимура Кокойты от парламентского объединения «За справедливость» и Алана Пухаева от «Народной партии».

Это поручение можно было выполнить только в одном случае – если голосовать не за список, а за каждого кандидата отдельно. Собственно, поэтому и настаивала партия власти на раздельном голосовании. Депутаты от оппозиции на это не согласились и сорвали парламентскую сессию 23 июля, на которой планировалось утверждение нового состава Центризбиркома.

4 августа на заседание парламента этот вопрос перешел в том же виде, в котором обсуждался на президиуме, – в виде единого списка. Говорит депутат Давид Санакоев:

«Спикер Алан Тадтаев попытался отменить голосование единым списком, разделить пакет и голосовать за каждого кандидата в ЦИК отдельно. Но мы воспротивились этому решению и вынесли вопрос на голосование. Семнадцать из тридцати двух депутатов, присутствовавших на сессии, проголосовали за то, чтобы утверждать кандидатов единым списком. Спикер попытался отменить это решение и перенести голосование на следующую сессию. Он заявил, что для принятия решения не хватает голосов: семнадцать – это ровно половина списочного состава депутатов, в то время как необходимо большинство. На это мы сослались на положения регламента, согласно которым по процедурным вопросам достаточно большинства присутствующих в зале депутатов. Спикер поначалу не соглашался, но потом почитали регламент и признали нашу правоту.

– Как проголосовали за единый список кандидатов в ЦИК?

– Восемнадцать – «за», четырнадцать – «против». Примечательно, что партия «Единая Осетия», которая упрекала нас в том, что мы не даем сформировать Избирательную комиссию, голосовала против, то есть против создания ЦИКа.

– Если бы депутаты не одобрили квоту, что тогда?

– ЦИК бы не избрали. Перенесли бы голосование на следующую сессию. Но изменить или отменить список кандидатов уже невозможно.

– Восемнадцать – это четырнадцать оппозиционных депутата плюс еще четыре. Получается, вас поддержало еще четверо не из вашей коалиции.

– Нас на сессии было тринадцать. Вместе с нами проголосовали коммунисты и депутаты из «Единства народа».

– Как вы думаете, почему они поддержали вашу позицию?

– Люди устали от этих кризисных ситуаций. Они не хотят их продлевать, потому что не видят в них ничего принципиального для себя».

По уверениям жителей Цхинвала, после этого заседания Анатолий Ильич устроил настоящий разнос своим соратникам в офисе партии, его возгласы было слышно даже на улице. Кажется, это первый случай, когда лояльное большинство в парламенте подвело своего президента. Здесь важно разобраться, почему так случилось.

За голосование одним списком выступали «Ныхас», «Народная партия» и объединение «За справедливость». Также коммунисты. Они хоть и не входят в оппозиционную коалицию, изначально были за пакетное соглашение, о чем в интервью «Эху Кавказа» накануне несостоявшейся сессии заявил председатель Компартии Станислав Кочиев.

Но их всего пятнадцать, значит, ЦИК в первоначальном составе поддержали еще трое депутатов из лояльных президенту «Единства народа» и «Единой Осетии» в нарушение партийной дисциплины? В чем причина?

Мне кажется причина в следующем. Какое бы личное не лежало в основе принимаемых или предлагаемых решений, все-таки в Южной Осетии до сих пор лидеры государства или коалиций апеллировали к некоему общему интересу. К безопасности республики, государственному строительству, социалке – вокруг этого всегда выстраивалась дискуссия. Если же обсуждение в узком кругу, то хотя бы вокруг интересов партии.

Понятно, что качество дискуссии и аргументация инициаторов часто оставляли желать лучшего, а иногда были просто абсурдны, неспособны скрыть меркантильные мотивы принимаемых решений. Но все-таки это выглядело как следование определенным правилам – добивайся своего, демонстрируя стремление к общему благу. Тебе, скорее всего, не поверят, но, в любом случае, это будет выглядеть как соблюдение правил приличия.

Но в этот раз, кажется, впервые за постсоветскую историю РЮО президент демонстративно выдвинул в качестве причины для конфронтации в парламенте личную неприязнь и потребовал от депутатов подчинения. Но в таком контексте подчинение выглядит как лакейство. Не всех это устроило, поэтому и не прошло.

Еще одно событие, которое местные наблюдатели связали с голосованием в парламенте. Во вторник прошла информация о том, что в Цхинвал приехал замглавы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Шаргаев – в прошлом шеф КГБ республики.

Визит неформальный. О нем не сообщала официальная пресса, но очевидно, что он не мог остаться незамеченным в маленьком городе. Такой формат визита в республике восприняли как признак обеспокоенности Кремля. Из того, что на поверхности, скорее всего, тем, как формируется ЦИК. Все-таки укомплектование Центризбиркома – это начало президентской кампании. И если с самого начала, за девять месяцев до голосования, складывается такая кризисная ситуация, то чего ждать, когда избирательный процесс войдет в активную фазу? В этом смысле обеспокоенность товарищей кураторов понятна.

О чем говорили с куратором, депутаты не распространяются, поэтому трудно предположить, повлияло ли это общение на голосование в парламенте. Но, в любом случае, на этот раз обошлось без очередного затяжного противостояния депутатов.

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К другим итогам недели. В четверг президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие.

Министерству иностранных дел поручено подписать данное соглашение от имени России. Согласно первой статье документа, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

Собственно, и до этого никто не запрещал иметь одновременно российское и югоосетинское гражданство. Тогда что изменилось? В чем разница между обладанием вторым гражданством и двойным гражданством?

В первой случае Российская Федерация рассматривает вас только как гражданина России и не учитывает ваше второе гражданство. Например, вам не зачтут службу в армии другого государства и призовут на срочную службу в российские вооруженные силы. То есть для России этого второго гражданства как бы не существует, правда, только до тех пор, пока вы не захотите на государственную службу. Граждане Российской Федерации, обладающие иностранным гражданством, не вправе занимать ряд государственных должностей, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Другое дело – двойное гражданство. Сам термин предполагает, что у второго государства, чьим гражданином вы также являетесь, заключено соглашение с Российской Федерацией, учитывающее оба ваши подданства.

На сегодняшний день единственная страна, с которой у России есть договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, – это Таджикистан. По этому договору лицо, имеющее двойное подданство, может само выбрать, в каком из этих двух государств ему проходить военную службу. А дети, родители которых имеют двойное гражданство, при рождении получают документы сразу двух государств.

Скоро аналогичный договор появится у России с Южной Осетией.

Вопрос в том, что это дает жителям Южной Осетии. Что изменится для них с принятием соглашения о двойном гражданстве? Об этом «Эхо Кавказа» спросило югоосетинского юриста Тимура Кокойты:

«Соглашение упрощает получение российского гражданства. Что касается тех лиц, кто уже обладает вторым гражданством, – это соглашение никаких новых преимуществ не дает. Дело в том, что все те моменты, которые были проблемными, которые легализовывает сейчас это соглашение, в свое время были урегулированы соответствующими российско-югоосетинскими соглашениями по отраслям. Это касается и службы в армии, учебы в вузах, взаимной выдачи лиц, отбывающих наказание, и многого другого. Все это действовало, потому что по отраслям были заключены соглашения.

– Например, если парень отслужил в югоосетинской армии, потом переехал в Россию, окончил российский вуз, его призовут в армию?

– Его не призывали и не призовут. Единственный вопрос: желателен ли будет при поступлении в российские органы такой кандидат, который проходил службу в армии другой страны? Этот момент вроде бы тоже урегулирован новым соглашением.

– Из ваших слов следует: главное, чего вы ждете от этого соглашения, – это упрощенное получение российского гражданства?

– Сам проект я не читал, но выдержки из него попались на глаза, и там говорится, что лица, которые были гражданами Южной Осетии до момента признания 26 августа 2008 года, могут претендовать на ускоренное гражданство Российской Федерации. Это на самом деле большое подспорье, особенно для подрастающего поколения. Они не успели получить российское гражданство вместе с родителями во время массовой паспортизаций несколько лет назад, потому что были еще в недееспособном возрасте. Сейчас молодым людям проблематично получить российское гражданство. Новое соглашение о двойном гражданстве снимает эту проблему».

Кроме этого, считает Тимур Кокойты, соглашение о двойном гражданстве упрощает жизнь южным осетинам в России, легализует их действительное положение как лиц с двойным гражданством. Все-таки одно дело ссылаться в конкретных жизненных ситуациях на многочисленные межведомственные соглашения, не всем известные, не всем понятные, и совсем другое – на соглашение о двойном гражданстве, которое легко найти в интернете.

А еще это привилегия, которой Россия наделяет южных осетин.

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Сегодня делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла с трехдневным официальным визитом в Южную Осетию для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года. Это первый официальный визит Аслана Бжания в Южную Осетию.

При въезде в республику абхазскую делегацию встретили руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев, глава МИД Дмитрий Медоев и другие. Гостей приняли по осетинским традициям – с тремя пирогами и пивом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии