МИД Грузии призвал РФ к выполнению обязательства по соглашения о прекращении огня

МИД Грузии призывает РФ к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны.

«МИД Грузии призывает Российскую Федерацию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению обязательств, взятых по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года: вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий и допустить развертывание на местах механизмов международной безопасности», - сказано в заявлении.

Одновременно Тбилиси обращается к международному сообществу с призывом «приложить действенные усилия для деоккупации грузинских территорий и возвращения ВПЛ в свои дома, содействовать обеспечению мира и безопасности в Грузии и регионе Восточной Европы, а также дать надлежащую оценку политике России в широком региональном контексте Черного моря».

Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что несмотря на вызовы, правительство Грузии продолжает политику мирного урегулирования конфликта, полностью выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и «в одностороннем порядке неоднократно подтверждало свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России».

Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям и близких погибших в августе 2008 года.