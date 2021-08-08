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Президент Грузии впервые поставила под сомнение «соглашение Мишеля»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые поставила под сомнение корректность «соглашения Мишеля», гарантом соблюдения которого она являлась. В интервью телекомпании «Имеди» Зурабишвили заявила, что не понимает пункта договора, связанного с условиями назначения досрочных парламентских выборов.
28 июля «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
«Я не должна ничего говорить о содержании документа, но была первая версия соглашения, которая не содержала [пункта о] 43%, и правящая партия не подписала его. После чего они подписали версию, где уже был отображен этот пункт. Это касается не только Грузии. Очень опасно так легко уступать вопрос о легитимации выборов», - заявила президент.
Зурабишвили добавила, что стороны должны были раньше думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества. Здесь же она подчеркнула, что парламентские выборы 2020 года были признаны международными партнерами легитимными, исходя из чего их результаты не могут быть подвергнуты сомнению.
Одновременно президент отметила, что считает неправильным прекращать «соглашение Мишеля» из-за «деструктивной стороны» - партии «Единое национальное движение». «Само понятие основная оппозиционная партия ошибочно. Эта партия выбрала маргинализацию. Не подписала [соглашение Мишеля], осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа. Подождем выборов и посмотрим на людей», - заявила Зурабишвили.
Ранее на этой неделе Зурабишвили резко раскритиковала «Грузинскую мечту» за выход из соглашения Шарля Мишеля. Президент заявила, что оно было «безальтернативным» и уже сыграло важную роль, поэтому она не разделяет аргумент правящей команды о том, что документ «не уменьшил политическую поляризацию».
Объясняя свое решение о выходе из «соглашения Мишеля», в ГМ подчеркнули, что самая большая оппозиционная партия страны – «Единое национальное движение» («ЕНД») – отказывается от его подписания, несмотря на то что при этом она требует от властей исполнения обязательств, определенных в договоре.
Одновременно в «Грузинской мечте» заявили, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы.
Действия правящей партии осудили в США и Европе. Некоторые международные партнеры Грузии прямо заявили, что последние события «вызвали сомнения в политической траектории Грузии».
В ответ на решение ГМ некоторые оппозиционеры отказались от собственных парламентских мандатов, а другие заявили, что в знак протеста будут участвовать лишь в голосованиях по реформам.
Другие новости дня
Иракские авиакомпании остановили полёты в Минск из-за миграционного кризиса
Иракское управление гражданской авиации запретило национальным авиакомпаниям полеты в Минск. Решение принято по распоряжению правительства страны, сообщается в фейсбуке ведомства. Перелеты закрыты на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе, где ежедневно задерживаются десятки граждан Ирака.
Летом литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на белорусской границе. В республику проникли больше четырех тысяч человек, не имеющих визы. Значительная часть из них прилетела в Минск, заявив целью поездки туризм. В Ираке посредники предлагают жителям нелегальную миграцию Евросоюз через белорусскую границу, сообщается в ряде журналистских расследований.
Евросоюз обвиняет в ситуации режим Александра Лукашенко. Утверждается, что белорусские власти способствуют нелегальной миграции. Вильнюс требует ужесточить санкции против Минска. Страны Евросоюза усилили давление на Багдад, чтобы остановить массовое прибытие мигрантов, передает журнал Politico.
Белорусские власти обвинения официально не признают. Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей в качестве ответных мер на санкции Евросоюза. Связанные с властью телеграм-каналы сообщают, что в Минск могут начать летать рейсы из Кабула.
Власти Кубы легализовали малый и средний частный бизнес
Власти Кубы, находящейся под управлением Коммунистической парии, расширили список секторов экономики, в которых может работать частный бизнес, сообщает официальная газета страны Granma. Теперь бизнесмены смогут заниматься более чем двумя тысячами видами деятельности вместо 127, разрешенных до этого. Решение принято на фоне давления на экономику американскими санкциями и кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавируса.
Либерализация экономики на острове началась в 2010 году, однако решение о масштабном разрешении частного бизнеса было анонсировано только в феврале этого года. Теперь список видов деятельности, которые разрешены на острове отменен, а вместо него принят список из 124 видов бизнеса, которые запрещены для частного сектора. Что именно запрещается - не уточняется.
К 2020 году на Кубе были выданы больше 600 тысяч лицензий для частного бизнеса, большая часть из них относились к туристическому сектору, - пишет журнал Time. В частном бизнесе работают около 13 процентов работающего населения острова. Однако туристический сектор понес катастрофически ущерб из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В начале 2021 года туристический поток на остров сократился на 95,5 процентов, передает канал Telesur. При этом в районах, все еще принимающих туристов, отмечается резкий рост числа заражений коронавирусом нового типа, сообщает Radio Televisión Martí.
На фоне падения экономики и пандемии коронавируса, на острове прошла серия самых массовых c начала 1900-х годов протесты. Они были подавлены властями, сообщается о тысячах арестов.
Бжания: События 2008 года в Южной Осетии показали, что Россия не оставляет друзей в беде
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что «события августа 2008 года в Южной Осетии показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде».
Официальная абхазская делегация Абхазии во главе с президентом находится в самопровозглашенной республике Южная Осетия для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины августовской войны 2008 года.
Абхазский президент также отметил, что «Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию». По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с республиками мирный договор. «Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие», - приводит слова Бжания информагентство «Рес».
Ранее сегодня в Цхинвали прошло возложение венков к мемориальному комплексу Защитникам Осетии, а также памятная акция «без слов», поддержать которую пришли югоосетинский и абхазский президенты Анатолий Бибилов и Аслан Бжания, а также и.о. главы Северной Осетии Сергей Меняйло, посол России в республике Марат Кулахметов, представители правительства и общественности, гости и жителей города.
- Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона.
- С российско-югоосетинской стороны, по данным Следственного комитета при прокуратуре РФ, погибли 162 мирных жителя, а также 48 военных, из них 10 российских миротворцев.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Власти Грузии почтили память погибших в войне с Россией
Первые лица Грузии почтили память погибших в «августовской войне» 2008 года на братском кладбище Мухатгверди, сообщает SOVA. В траурной церемонии приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе и лидеры «Грузинской мечты».
«Сегодня мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения погибшим героям, которые пожертвовали собой в борьбе за территориальную целостность Грузии. Они входят в число грузин, погибших за независимость страны. Я не считаю, что сегодня – день траура, как и не считаю, что днем траура следует считать 9 апреля, поскольку это, в то же самое время, день надежды, нашей надежды на будущее, которую мы никогда не должны терять», - заявила президент Грузии.
По словам Саломе Зурабишвили, выросшей в эмиграции во Франции, она помнит, как на протяжении многих лет они верили в будущую независимость Грузии, хотя существовал Советский Союз, и все говорили, что это невозможно. «Сегодня – то же самое. Возможно, мы не видим конкретного пути, который приведет нас к восстановлению территориальной целостности страны, но тот факт, что мы его сегодня не видим, не означает, что этого пути перед нами нет. Мы должны верить в него, и сегодняшний день – это день веры в этот путь», - сказала она.
В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что при целенаправленной, последовательной и мирной политике наступит время, когда Грузия объединится. При этом, заверив, что именно «Грузинская мечта» способна разрешить конфликт, он возложил политическую ответственность за войну августа 2008 года на «Единое национальное движение».
«Прошло 13 лет с трагических дней августовской войны. Выражаем соболезнования всей Грузии, нашему народу. Мы преклоняемся перед нашими павшими героями, перед их семьями. Наши воины героически пожертвовали собой, защищая родину и территории нашей страны. Августовская война привела к непоправимым последствиям. 20% территории страны оккупированы Россией. Я не хочу говорить здесь, перед семьями погибших героев, о политической ответственности, которая лежит на предыдущем правительстве. Мы уже дали этому оценку, и вердикт уже вынесен грузинским народом. Но я хочу напомнить всем, что подобная антигосударственная провокация никогда не должна повториться ни одной властью. Наш долг – защитить страну, ее территориальную целостность и суверенитет, а также защитить наш народ от любой агрессии», - заявил премьер.
- Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.
- Россия в августе 2008 года официально признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Это стало одним из самых тяжелых последствий войны, изменившим геополитическую ситуацию в регионе. Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а Южную Осетию и Абхазию объявило оккупированными территориями.
В Абхазии за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 407 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 167 пациентов. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 45 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 42, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 974 человека. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18 265 человек.
Коронавирус в Грузии: 3 344 новых случаев заражения, скончались 30 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 344 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,9 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 11,96%, за последние две недели – 8,62%, а за последнюю неделю – 9,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 447 913.
Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 344. В Аджарии выявили 595 случаев заражения, в Имерети – 415, в Кахетии – 262, в Самегрело и Земо Сванети – 210, в Шида Картли – 155, в Квемо Картли –139, в Гурии – 84, в Мцхета-Мтианети – 59, в Самцхе-Джавахети – 49, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
От ковида умерли еще 30 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 084.
Выздоровели 3 376 человек, их общее число выросло до 400 616.
На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев коронавируса. Из них 6 511 пациентов (около 16%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 308 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 288 человек. 2 533 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 143 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 32,3 тысячи.
В Южной Осетии проходят мероприятия в годовщину августовской войны
В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходят траурные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года. В акциях памяти вместе с югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым участвует лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
Сухумский лидер заявил о том, что «августовская война показала непоколебимость духа осетинского народа». Вместе с тем, подчеркнул особую роль Москвы, благодаря решительным и своевременным действиям которой «войска агрессора были разгромлены».
По словам Бжания, Абхазия и Южная Осетия будут вечно благодарны России, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Сухуми и Цхинвали.
На траурной акции выступил и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Он заявил, что сегодня Южная Осетия – «свободная и признанная Россией республика». «13 лет прошло с тех пор, как агрессор вероломно начал обстреливать мирных жителей, которые спокойно спали, только за то, что они хотели жить свободно. Этот акт и человеческие жертвы не оправдать никакими целями», - сказал он.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Во Франции десятки тысяч протестовали против «санитарной диктатуры»
Во Франции десятки тысяч людей вышли на акции против системы санитарных пропусков. 7 августа стало четвертой субботой под лозунгами против «санитарной диктатуры». Как сообщил канал «Евроньюс», протестные выступления охватили 150 городов Франции. Это стало ответом на решение Конституционного совета Франции, одобрившего новые меры борьбы с коронавирусом.
Вводится запрет на посещение учреждений культуры и спортивных комплексов без сертификата о прививке или без отрицательного теста на COVID. Закон разрешает отстранять непривитых сотрудников от работы.
С понедельника пропускной режим во Франции будет распространен на кафе, рестораны, торговые центры и поезда дальнего следования. Часть населения категорически против новых ограничений.
В пятницу в Италии были введены аналогичные меры, несмотря на протесты. Пропускной режим отныне действует в учреждениях культуры и спорта, ресторанах и в общественном транспорте. Правительство заявило, что это необходимо для более безопасного начала учебного года.
Fitch подтвердило рейтинги Грузии на уровне «BB», изменив прогноз на «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Грузии на уровне «BB», изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
«Пересмотр прогноза отражает значительно улучшившуюся базовую макроэкономическую ситуацию и уверенность Fitch в том, что власти Грузии продолжат реализацию политики, поддерживающей макроэкономическую стабильность и среднесрочную устойчивость государственных финансов», - говорится в обзоре Fitch.
Как отмечается, Грузия хорошо справилась с внешним потрясением во время пандемии коронавируса. Реальный рост ВВП за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал рост денежных переводов, экспорта товаров и постепенное возвращение туристов. Между тем, поддержка со стороны официальных кредиторов позволила увеличить внешние буферные резервы.
Согласно рейтинговому сценарию Fitch, рост экономики Грузии в 2021 году увеличится в среднем до 7,8%, это на 3,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем обзоре агентства, обнародованном полгода назад. Более устойчивое восстановление в туристическом секторе и рост инвестиций смогут гарантировать рост реального ВВП в 2022-2023 годах в среднем на уровне 5,4%, что превышает потенциал 4,0-4,5%, отмечено в обзоре, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Эксперты ожидают, что коэффициент государственного долга Грузии, который достиг пика в 2020 году и составил 60% ВВП, снизится до 56% в этом году и до 55,2% в 2023 году. Аналитики отмечают, что риски для прогнозируемых макроэкономических показателей связаны с пандемией, темпами развертывания вакцинации и предстоящими в октябре выборами в местные органы власти.
С 2014 года Грузия переживает стагнацию и не может повысить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, оставаясь с оценкой «BB».
Кредитный рейтинг Грузии по годам:
- 2007: «BB-»
- 2008: «B+»
- 2009: «B+»
- 2011: «B+»
- 2014: «BB-»
- 2015: «BB-»
- 2018: «BB-»
- 2019: «BB»
- 2020: «BB»
- 2021: «BB»
Хотя оценки Fitch существенно не изменились, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что страна как никогда близка к своей цели. «Наша задача – дать стране инвестиционный рейтинг, до которого у страны осталось две ступеньки, и достижение которого выведет страну на более высокую ступень развития», - заявил Хуцишвили.
В Грузии приспустили флаги в память о жертвах августовской войны 2008 года
В Грузии над всеми зданиями государственных ведомств сегодня, 8 августа, приспущены флаги в память о жертвах августовских событий 2008 года. В память о погибших флаги приспущены над парламентом, президентским дворцом, перед администрацией правительства и другими зданиями госструктур.
К 13-й годовщине августовской войны по всей стране проходят акции памяти, организованные правительством и общественными организациями, сообщают «Новости-Грузия». Накануне лидеры оппозиции возложили венки на братском кладбище Мухатгверди, а некоторые представители власти посетили села на линии де-факто грузино-югоосетинской границе.
Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.
В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.
Россия в августе 2008 года официально признала независимость Цхинвали и Сухуми. Это стало одним из самых тяжелых последствий войны, изменившим геополитическую ситуацию в регионе.
Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия объявило оккупированными территориями.
Премьер-министр Грузии принял участие в массовом застолье
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в массовом застолье. Сегодня, 7 августа, глава правительства посетил родное село дзюдоиста Лаши Бекаури Архилоскало, чтобы поздравить его с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио.
На кадрах, распространенных в соцсети, Гарибашвили сначала делает коллективное фото, а затем присоединяется к торжеству. Премьер садится рядом с олимпийским чемпионом и поднимает тост за него и его родителей, сообщает портал SOVA.
Грузинские СМИ, между тем, обращают внимание на то, что масштабное застолье было устроено вопреки рекомендациям эпидемиологов и самих властей. Члены правительства и представители Национального центра по контролю заболеваний последовательно и настоятельно призывают граждан отказаться от любых массовых скоплений.
Сейчас Грузия переживает пик четвертой волны коронавируса. За последние сутки в стране вновь было зафиксировано свыше четырех тысяч новых случаев Covid-19. Скончались 38 пациентов, а общее число жертв коронавируса превысило 6 тысяч человек.
В Грузии расширяют программу вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии принял решение расширить программу вакцинации от коронавируса и делать прививки не только в городах и районных центрах, но и в селах. Об этом заявила сегодня, 7 августа, замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
По ее словам, районным больницам будет поручено при помощи сельских врачей обеспечить вакцинацией граждан, которые по разным причинам не могут поехать в город на прививку.
«Вы хорошо знаете, что не во всех сельских амбулаториях сейчас одинаковые условия. Некоторые амбулатории в хорошем состоянии и там можно делать прививки, в других селах по мере возможностей это будут делать мобильные бригады или вакцинация будет проходить в альтернативных зданиях», - сказала Габуния.
В Минздраве Грузии рассчитывают увеличить темпы вакцинации до 30 тысяч уколов в день. Сейчас в среднем их делают по 20 тысяч в день.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Граждане старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60-70% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.
В Тбилиси задержали директора лаборатории генетики, члена ЕНД Георгия Чаладзе
Директор Национальной лаборатории генетики, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сегодня, 7 августа, был задержан в Тбилиси.
Чаладзе вменяется в вину неподчинение требованиями сотрудников правоохранительных органов. Административное дело сегодня начал рассматривать Тбилисский городской суд, однако заседание было отложено до сентября. Решения Чаладзе суда будет дожидаться на свободе, сообщают «Новости-Грузия».
Что касается обстоятельств задержания, сам оппозиционер рассказывает, что он передвигался по району Ортачала на автомобиле, разговаривая при этом по мобильному телефону. Чаладзе остановил сотрудник полиции, с которым у него завязался спор. Он также утверждает, что во время конфликта повредил руку, однако на просьбу вызвать «скорую» последовали словесные оскорбления со стороны полиции и угрозы ареста.
«Мое задержание полностью политизировано. Здесь мы за пределами правосудия, и сегодня суд это доказал», - сказал Чаладзе в комментарии телеканалу «Формула».
Нарушителям статьи 173 (неповиновение требованиям полиции) грозит штраф от 2 000 до 3 000 лари (примерно 580-870 долларов) или до 15 суток ареста. При этом, в случае повторного нарушения закона штраф увеличится до 3 500 – 4 500 лари (до 1,3 тысячи долларов).
США призвали своих граждан в Афганистане покинуть страну
С авиабазы США в Катаре вылетели в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress. Число самолетов не называется. Как сообщило британское издание «Таймс», авиаудары наносятся по целям в провинциях Кандаграр, Герат, Лашкаргах и Гильменд.
Пентагон активизирует авиарейды не только для остановки наступления талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам, отмечает «Таймс».
Соединенные Штаты и Великобритания в субботу опубликовали рекомендации для своих граждан, находящихся в Афганистане. Вашингтон и Лондон призывают своих граждан покинуть Афганистан коммерческими авиарейсами, сообщает «Голос Америки».
«Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, - говорится в заявлении посольства США в Кабуле.
В нескольких городах Афганистана продолжаются бои. В пятницу талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.
Случай максимального распространения коронавируса выявлен в России
Руководитель филиала Научного центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил корреспонденту ТАСС о зарегистрированном в России случае единичного массового распространения коронавируса от одного человека. Заражению подверглись полторы тысячи человек, информирует ТАСС. О конкретном периоде, когда был зарегистрирован такой случай, в сообщении агентства не говорится. Семенов рассказал, что по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек. Так называемый суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.
Случай с полутора тысячами зараженных называется суперсидинг (superseeding) или суперраспространение. По оценке вирусолога из Екатеринбурга, вклад суперарспространителей в заражение людей весьма велик.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.
ТАСС напоминает читателям, что в России действует созданный для информирования населения ресурс Cтопкоронавирус.рф.
- Всего в России зафиксировано 6 424 884 случая заражения, из них новых – 22 320. За сутки умерли 793 человека, за весь период – 164 094.
В годовщину войны в Госдепе США выразили надежду на скорое воссоединение грузинского народа
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны, призвав Москву к выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
«В этот день 13 лет назад российские военные вторглись в Грузию, убили сотни гражданских лиц и вынудили тысячи людей оставить свои дома. Даже сейчас российские военные оккупируют почти 20% территорий Грузии. Оккупация Российской Федерацией обошлась трагическими человеческими жертвами, особенно во время пандемии COVID-19.
Продолжающееся препятствование доступу жителей оккупированных территорий Грузии к жизненно необходимой гуманитарной и медицинской помощи неоправданно уносит жизни. Это должно быть немедленно прекращено. Мы призываем российские власти соблюдать соглашение о прекращении огня от августа 2008 года. Мы солидарны с грузинским народом и с нетерпением ждем того дня, когда он воссоединится», - сказал Прайс в видеообращении, опубликованном в его Twitter.
Российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли индивидуальное золото Олимпиады
Российские спортсменки впервые с 1996 года не выиграли золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. 7 августа главную награду в этой дисциплине завоевала израильтянка Линой Ашрам. Ее золото стало третьим для Израиля в истории Игр, отмечает газета Times of Israel.
В ходе выступления 22-летняя Ашрам совершила грубую ошибку, выронив ленту. Однако ей хватило набранных баллов, чтобы опередить россиянку Дину Аверину. Третье место заняла белоруска Алина Горнасько.
В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике с 1988 года побеждали только советские, украинские и российские спортсменки. Они же с 1996 года занимали все места на подиуме. Россиянки выигрывали золото без перерывов с 2000 года.
- 8 августа состоится розыгрыш комплекта наград в групповом многоборье в той же дисциплине. Россия выиграла все золотые медали в этой дисциплине с 2000 года. Но проиграла в квалификации этих игр команде Болгарии.
- Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки столкнулись в этом году с несправедливым судейством. Она сказала, что будет думать, останется ли она в спорте, цитирует ее ТАСС.
Патриархия Грузии подтвердила задержание монаха по делу об убийстве
Патриархия Грузии подтверждает, что среди обвиняемых по делу об убийстве в Боржоми проходит православный монах. Об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью патриархии, распространенном сегодня, 7 августа.
«Нам стало известно, что один из обвиняемых, задержанных в связи с произошедшим вчера в Боржоми убийством, - монах Антом (Маисурадзе) Цалкского мужского монастыря. Он служит в мужском монастыре в селе Берта с 2008 года», - сказано в сообщении.
По данным СМИ, монах Антон была задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве после допроса.
Согласно данным следствия, 6 августа у обвиняемого А.М. произошел конфликт с 37-летним в прошлом судимым мужчиной, неким Л.Н.. Последний произвел несколько выстрелов из автомата, а затем А.М. нанес ему ранения холодным оружием. Л.Н. скончался по прибытии в больницу.
Некоторые очевидцы рассказали журналистам о том, что в потасовке принимали участие до пяти человек. О задержании других фигурантов в МВД до сих пор не сообщали. В ведомстве не говорят и о причинах конфликта, закончившегося стрельбой и поножовщиной. СМИ называют произошедшее «криминальными разборками».
Задержанному монаху грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается по статье «умышленное убийство».
Лейбористская партия назвала своего кандидата в мэры Тбилиси
Лейбористская партия Грузии выдвинула своих кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя столичного сакребуло (горсовета) для участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил на брифинге лидер партии Шалва Нателашвили.
За пост мэра столицы от лейбористов будет бороться Михаил Кумсишвили, лидер молодежного крыла партии, а за пост председателя сакребуло – Лаша Чхартишвили.
«Друзья, это трагический день, день начала войны, но скорбеть нам некогда. Впереди нас ждут великие битвы против внутренней оккупации Иванишвили-Каладзе, и сегодня на передовую линию фронта мы пускаем молодежного лидера партии и европейского молодежного лидера, самого талантливого молодежного лидера Михаила Кумсишвили и заклятого брата Грузии, известного грузинского политика, эколога, борца Лашу Чхартишвили», - сказал Нателашвили.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Выборы пройдут по смешанной системе – часть депутатов пройдет по спискам партий, а часть - по мажоритарным округам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Правящая «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих выборах станет действующий мэр Каха Каладзе. Представили своего кандидата в мэры Тбилиси и часть оппозиционных партий - им станет лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Известно, что его поддержат «Европейская Грузия» и «Гирчи – больше свободы», а также мелкие партии, которые на парламентских выборах образовали коалицию с ЕНД.
- Другие оппозиционные партии все еще раздумывают над тем, представлять ли своего кандидата в мэры Тбилиси. Также уже ясно, что у разных оппозиционных партий будут свои кандидаты в мэры других городов.
- На данный момент ЦИК Грузии официально зарегистрировал для участия в выборах уже более 20 партий.
Аппарат госминистра Грузии по примирению: альтернативы мирному урегулированию нет
Аппарат госминистра Грузии по примирению и гражданскому равенству распространил заявление в очередную годовщину августовской войны с Россией: «Прошло 13 лет с тех пор, как Российская Федерация, грубо нарушив основополагающие принципы международного права, начала широкомасштабную военную агрессию против Грузии и оккупировала территории суверенного независимого государства – Абхазию и Цхинвальский регион».
В заявлении говорится, что на протяжении последних лет Москва не прекращала и продолжает интенсивные шаги по милитаризации и аннексии указанных территорий, тем самым создавая значительную угрозу безопасности и стабильности не только в Грузии, но и всему региону.
В то же время, отмечает госминистр, «оккупационный режим продолжает грубо и систематически нарушать основные права местного населения, что проявляется в этнической дискриминации, установке колючей проволоки и других искусственных заграждений вдоль разделительных линий, строгих ограничениях на свободное передвижение, доступе к образованию, незаконных задержаниях и т. д.»
«Два гражданина Грузии – Ираклий Бебуа и Геннадий Бестаев – по-прежнему находятся в незаконном заключении. Лица, виновные в убийстве четырех граждан Грузии, – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, – остаются безнаказанными», - говорится в заявлении ведомства.
В аппарате госминистра подчеркивают, что деструктивные действия России не прекратились даже во время пандемии Covid-19, что еще больше обострило положение людей, пострадавших в результате конфликта, передает портал SOVA.
При этом, отмечают в Тбилиси, альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Вот почему ведомство продолжает проводить политику примирения, ориентированную на благосостояние людей.
В Батуми от коронавируса скончалась 23-летняя пациентка
23-летняя пациентка Батумской университетской клиники с подтвержденным COVID-19 умерла в результате полного поражения легких. Информацию распространяет пресс-служба больницы.
Несколько дней назад пациентка была госпитализирована с осложнениями после нейрохирургической операции. У нее имелся ряд сопутствующих заболеваний. При проведении теста в первый день ковид обнаружен не был, а тест, проведенный в последующие дни, оказался положительным. Вакцинирована от коронавируса девушка не была.
Как отмечают в клинике, общее состояние пациентки было очень тяжелым, 6 августа она скончалась.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом, а 38 пациентов скончались. С начала пандемии в стране зафиксировано более 444,5 тысяч случаев инфицирования, более 397 тысяч выздоровели, 6 054 скончались.
Реакция будет пропорциональной: лидеры Южной Осетии и Абхазии об учениях Грузии и НАТО
«Сценарий военного решения вопроса Абхазии и Южной Осетии не сошел с политической повестки блока НАТО и Грузии», - заявил журналистам в Цхинвали президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя учения, проводимые в соседней Грузии с участием стран НАТО.
«Мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было в мирном русле, но тут выбора не дают. Мы сами готовимся к возможным последствиям такого рода учений, ведем очень серьезную работу по изучению военного потенциала блока НАТО и вооруженных сил Грузии. К сожалению, никто не сделал правильных выводов», - цитирует Бжания информагентство «Рес».
По его словам, «регулярные учения проводимые в Грузии, идут в разрез с их так называемыми устремлениями к установлению мер доверия».
«Это плохо вяжется с пушками и военными кораблями. Поэтому мы видим их лицо, истинные намерения. Посмотрим, к чему это приведет. Но готовность быть во всеоружии - это единственная мера, которую мы будем предпринять», - заметил абхазский лидер.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что «бряцание оружием всегда было какой-то козырной картой для Грузии».
«Ну, проводят они учения и проводят. Ссылаясь на договоренности с Россией, мы твердо уверены в абсолютной безопасности нашей республики. Для нас стратегическим партнером является Российская Федерация. Те же самые учения мы проводим и на территории нашей республики совместно с Вооруженными силами России. А эти учения в Грузии? Ну, ребята встретились, побегали по полям, по горам. Ну что делать, пусть бегают», - сказал он.
Анатолий Бибилов отметил, что «на Южной Осетии это никак не отражается, в республике себя чувствуют спокойно, уверенно. Есть все возможности для того, чтобы отреагировать на возможные провокации, которые могут быть со стороны Грузии. На это силы и средства есть, и реакция будет абсолютно пропорциональной», - заключил югоосетинский президент.
Бибилов и Бжания прокомментировали заявление ряда западных стран
Президенты самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия Анатолий Бибилов и Аслан Бжания на совместной пресс-конференции в Цхинвали прокомментировали заявление ряда западных стран, потребовавших от России незамедлительно вывести вооруженные силы и силы безопасности, а также отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
По словам Бжания, такого рода призывы не имеют ничего общего с реально сложившейся ситуацией, «они направлены не на то, чтобы решить проблему, а чтобы усугубить ее».
«Мы, со своей стороны, будем проводить свою линию, потому что знаем, что за нами правда. У нас есть межгосударственный договор с Южной Осетией, мы будем действовать сообща и в партнерстве с Россией. Конечно, мы хотели бы, чтобы новая реальность была признана всеми, тогда было бы проще решать экономические проблемы. Но, видимо, руководители некоторых западных государств и Грузии не созрели пока для этого. Мы подождем, самое главное, мы понимаем - как нам быть», - сказал он.
Анатолий Бибилов отметил, что большинство государств в мире не поддерживают заявления ряда западных стран мира.
«Если посмотреть, сколько стран выступило с этим заявлением, мы считаем, что по умолчанию в большинстве стран мир понимают реалии, которые есть и, естественно, они не поддержали его. Мы понимаем, что это обращение было направлено ко многим государствам, чтобы они присоединились к нему, они же отказались от бесчеловечного отношения к нашему народу, к решениям, которые Россия приняла в 2008 году. Они прекрасно понимают, что если бы не Российская Федерация, то наши народы бы в очередной раз подверглись геноциду. Мне кажется, что это заявление было сделано не для конкретных действий, а чтобы дать словесную поддержку Грузии. Они прекрасно понимают, что Россия от принятых решений никогда не отказывается», - цитирует югоосетинского президента информагентство «Рес».
По его словам, фактически сразу после этого заявления президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, тем самым подтвердив неизменность позиции России.
- Абхазская делегация во главе с Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
МИД Грузии призвал РФ к выполнению обязательства по соглашения о прекращении огня
МИД Грузии призывает РФ к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны.
«МИД Грузии призывает Российскую Федерацию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению обязательств, взятых по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года: вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий и допустить развертывание на местах механизмов международной безопасности», - сказано в заявлении.
Одновременно Тбилиси обращается к международному сообществу с призывом «приложить действенные усилия для деоккупации грузинских территорий и возвращения ВПЛ в свои дома, содействовать обеспечению мира и безопасности в Грузии и регионе Восточной Европы, а также дать надлежащую оценку политике России в широком региональном контексте Черного моря».
Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что несмотря на вызовы, правительство Грузии продолжает политику мирного урегулирования конфликта, полностью выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и «в одностороннем порядке неоднократно подтверждало свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России».
Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям и близких погибших в августе 2008 года.
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