С надеждой на будущее. В Грузии вспоминают августовскую войну 2008 года

По всей Грузии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года. Впрочем, и в этот раз не обошлось без полемики: когда их проводить – 7 или 8 августа? Часть оппозиционеров считает, что, отмечая годовщину российской агрессии 8 августа, грузинская власть следует сценарию Кремля. Между тем еще накануне, 7 августа, большая часть международного сообщества в очередной раз осудила Россию и призвала Москву отозвать признание самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Время не лечит. Боль, слезы, комок в горле и спустя 13 лет мешают родственникам погибших общаться с журналистами в этот день на братском кладбище в Мухатгверди. Главные траурные мероприятия в память погибших в августовской войне с участием руководства страны, политиков и общественников вот уже который год проходят здесь.

Там же с утра собираются у могил родственники погибших. В этом году внимание журналистов привлек подросток в белой футболке с надписью «Мой папа герой». Им оказался 14-летний Гиги Сопромадзе – сын младшего сержанта танкового подразделения Шмаги Сопромадзе. 8 августа 2008 года 25-летний Сопромадзе был взят в плен вместе Георгием Анцухелидзе и другими грузинскими военными. Видеокадры, на которых видно, как они отказываются осквернять грузинский флаг и перед смертью подвергаются пыткам и унижениям, в интернете появились в 2009 году:

«Я не помню отца, мне тогда было полтора года. Моя семья, его друзья мне часто говорят, что я похож на него, и я этому рад. А этот день я не люблю. Мне всегда тяжело, очень нервничаю и переживаю».

«Я не считаю, что этот день должен быть днем траура», – сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили журналистам у мемориала в Мухатгверди. По ее словам, это день самоотверженных героев, борцов за надежду на светлое будущее страны. Президент напомнила, что в свое время многие не верили, что Грузия освободится от советской оккупации, но это произошло:

«И сегодня то же самое. Возможно, мы не видим конкретную, точную дорогу, которая приведет нас к восстановлению территориальной целостности. Но то, что мы не видим этот путь, не означает, что он не ждет нас впереди. Мы должны верить в это, и этот день как раз для этого. Нас поддерживают многие. Все международное сообщество уже выразило свою поддержку, и эта поддержка как никогда непоколебима».

Там же президент Зурабишвили выразила уверенность, что не только молодые, но и она доживет до этого долгожданного дня.

На это надеялся, но так и не смог стать очевидцем того, как с его собственного двора убирают колючую проволоку, житель Хурвалети, 88-летний Дата Ванишвили. Дата-папа, ставший последние 12 лет для международного сообщества живым символом российской оккупации, скончался в марте.

Возможно, мысль о том, что в Хурвалети за колючей проволокой уже некому подавать руку, вынудила грузинских политиков накануне направиться на другой участок разделительной линии – в Гугутианткари.

Часть оппозиции уместнее посчитала почтить память погибших, в том числе, и на Мухатгвердском братском кладбище 7 августа. Тем самым упрекнув власти в том, что, отмечая годовщину 8 августа, она признает российскую версию начала августовской войны.

Критикам, особенно из «Нацдвижения» и его лидеру Михаилу Саакашвили сегодня ответил премьер-министр Ираклий Гарибашвили после того, как возложил цветы на Мухатгвердском мемориале:

«Стыдно спекулировать датами. Говорите о фактах, результатах. 20% территорий нашей страны оккупированы Россией. Об этом нужно говорить, о том, как преодолеть эту проблему. Власть вашего лидера Саакашвили всегда 8 августа отмечала этот день. Это была установленная практика. Потому прошу вас, на такие темы, как суверенитет страны, наша независимость, война, трагедия, – об этом хотя бы в этот один день прекратите политические спекуляции».

Сторонники отмечать главные мероприятия в годовщину августовской войны 7 августа указывают и на то, что большинство западных партнеров также сделали свои заявления в поддержку Грузии 7 августа.

Среди них был и глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«В этот день 13 лет назад российские военные вторглись в Грузию, убили сотни гражданских лиц и вынудили тысячи людей оставить свои дома. Даже сейчас российские военные оккупируют почти 20% территорий Грузии. Оккупация Российской Федерацией обошлась трагическими человеческими жертвами, особенно во время пандемии COVID-19. Продолжающееся препятствование доступу жителей оккупированных территорий Грузии к жизненно необходимой гуманитарной и медицинской помощи неоправданно уносит жизни. Это должно быть немедленно прекращено. Мы призываем российские власти соблюдать соглашение о прекращении огня от августа 2008 года. Мы солидарны с грузинским народом и с нетерпением ждем того дня, когда он воссоединится», – говорит Нед Прайс в своем видеообращении.

Вместе с США десятки стран, международных организаций 7 и 8 августа призвали Москву к выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, отводу войск и отзыву независимости Сухуми и Цхинвали.

А американский сенатор Джин Шахин на своей странице в Twitter начало августовской войны назвала началом войны российского президента с демократией.

«13 лет назад Россия вторглась в Грузию, что положило начало затяжному конфликту с Грузией. Это также ознаменовало начало войны Путина с демократией. Мы не забудем вторжение России, и мы стоит рядом с грузинскими партнерами и поддерживаем суверенитет и территориальную целостность страны», – пишет сенатор Джин Шахин.

Близкое по содержанию заявление в поддержку Грузии и с осуждением агрессивной российской политики распространили и европарламентарии. В нем также приветствуется политика Тбилиси, нацеленная на мирное урегулирование конфликта и поддержку населения, проживающего на неподконтрольных грузинским властям территориях – Абхазии и Южной Осетии.