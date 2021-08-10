Очень плохой июль, и что он может означать

Возможно, прошедший июль был наихудшим в нашей новейшей истории. Пятого числа группы орков, желавших предотвратить проведение в Тбилиси акции в защиту прав сексуальных меньшинств, на некоторое время завладели центром города и организованно избивали журналистов. Власти им в этом не мешали, возможно, их подстрекали и уж точно постфактум оправдывали, называя физическое насилие естественной реакцией на «психологическое насилие» со стороны журналистов.

Двадцать восьмого числа формальный лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе объявил, что его партия аннулирует соглашение с оппозицией, принятое при личной медиации председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Тем самым «Грузинская мечта» отказалась от принятого ею обязательства созвать досрочные парламентские выборы в случае, если она не сможет получить на октябрьских муниципальных выборах больше 43 процентов. Если кто-то сомневался, что суть решения именно в этом, Кобахидзе несколько раз объяснил: никаких досрочных выборов не будет ни в коем случае и точка.

Что это все означает? Можно ли заключить, что Бидзина Иванишвили со своей командой решили: с Западом нам не по пути, надо брать курс на Север? Или, может быть, неадекватные действия партии власти следует объяснить тем, что она ослабла, теряет поддержку и поэтому паникует; если так, следует интерпретировать эти метания как признаки начала конца режима Иванишвили.

Легко заметить, что одно объяснение другому не противоречит. Более того, оба очевидны до банальности. Если «Мечта» теряет поддержку – а некоторые признаки этого налицо, в том числе по опросам, – то в условиях сохранения базовых демократических правил ей угрожает потеря власти. Но терять власть очень не хочется, а для ее сохранения приходится идти на более авторитарные шаги, конечно, не признавая, что они являются таковыми.

В Грузии конкретное содержание демократических правил часто связывают с западными рекомендациями. Еще конкретнее, начиная с апреля, надежда на движение в сторону демократии оказалась привязана к осуществлению положений упомянутого «соглашения Шарля Мишеля». «Мечта» сама согласилась с этими правилами игры, поставив под указанным документом свою подпись. Отозвав ее, она не только сделала заявку на крен в сторону авторитаризма, но и поставила под вопрос верность заявленному ею европейскому курсу. А любой шаг в сторону от Европы в Грузии (и не только) автоматически воспринимается как поворот к Северу. Из Москвы сразу напомнили: самое время восстанавливать дипломатические отношения.

Все так. Но главное в данном случае – не сама по себе общая тенденция, но то, к чему именно она может привести. Да, любое ухудшение отношений Грузии с Западом приятно для Путина. Когда орки сорвали перед парламентом европейский флаг и поставили на его место крест, это вызвало восторг в пропутинских кругах: все-таки грузины – они свои, возможно, не все еще потеряно.

Но это не значит, что команда Иванишвили готова отказаться от декларированного прозападного курса и вместо этого поехать в Кремль с повинной (к чему ее открыто призывают лидеры побоища 5 июля). Она по опыту знает, что любые резкие движения в этом направлении очень рискованны. Лучше, по крайней мере, внешне сохранить все как было.

С другой стороны, Брюссель и Вашингтон разочарованы, но это не значит, что они пойдут на радикальные меры. Они говорили и с Януковичем, и с Саргсяном, до определенного момента даже с Лукашенко, будут продолжать худо-бедно общаться и с «Мечтой».

Главное, как будет меняться ситуация в Грузии. В августе президент Саломе Зурабишвили, дотоле полностью лояльная Иванишвили, стала открыто дистанцироваться от партии власти, недвусмысленно критикуя ее решения. Или можно взять эпизод из совсем другой оперы: грузинские литераторы сорвали конкурс «Литера», проводимый под эгидой Министерства культуры, путем практически единодушного бойкота со стороны как конкурсантов, так и членов жюри. Причиной был протест против хулиганской выходки руководителя этого министерства Теи Цулукиани, о которой я говорил в предыдущем блоге.

Конечно, власть президента чисто символична, а мнения писателей можно игнорировать. Но важна тенденция: для все многих людей любая ассоциация с режимом Иванишвили становится неприличной. Это не значит, что он скоро потеряет власть. Но такие признаки могут быть важнее, чем европейские санкции.

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