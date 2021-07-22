Грузинской экономике мешают суд и политика

Госдепартамент США опубликовал отчет об инвестиционном климате в Грузии. Несмотря на открытый характер экономики, доверие инвесторов подрывают низкий уровень доверия к судебной системе и политически мотивированное вмешательство в бизнес-среду, говорится в документе.

Грузия занимает седьмое место в Индексе простоты ведения бизнеса Всемирного банка за 2020 год, 12-е место в Индексе экономической свободы Heritage Foundations за 2021 год, восьмое – в рейтинге экономической свободы мира Института Фрейзера, и 45-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International. Это показывает, что Грузия – страна с привлекательным инвестиционным климатом, говорится в преамбуле документа.

Однако, несмотря на положительные моменты, документ подмечает и негативно влияющие на инвестиционный имидж Грузии факторы:

«Наблюдается неспособность судебного сектора выносить решения по коммерческим спорам в разумные сроки – некоторые процессы не разрешаются судебной системой годами. Некоторые компании жалуются на неэффективность принятия решений на муниципальном уровне, на недостатки в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной антимонопольной политики, на политическое вмешательство, выборочное применение законов и нормативных актов».

В документе также затронут вопрос нереализованного проекта глубоководного порта Анаклия. В частности, отмечается, что государство в одностороннем порядке расторгло контракт с генеральным подрядчиком.

«В 2016 году правительство согласовало контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией, однако в 2020 году расторгло контракт. Согласно заявлению инвесторов, целенаправленные действия правительства против проекта привели к финансовым трудностям и, в конечном итоге, к расторжению контракта. Несмотря на заявление правительства о том, что оно по-прежнему привержено строительству глубоководного порта в Анаклии, инвесторы и местные бизнесмены сомневаются в выполнении этого обязательства», – говорится в докладе.

Как нередко случалось ранее, власть и оппозиция истолковали положения документа совершенно по-разному. Комментарий от имени правительства прозвучал от главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани, который оставил без реагирования критические замечания отчета, отметил лишь его позитивную часть:

«Мы рады, что Госдеп положительно оценивает привлекательность существующей в Грузии бизнес- и инвестиционной среды. В отчете отмечены передовые позиции Грузии в регионе, нашедшие отражение в важнейших международных рейтингах. Также очень важно, что наш стратегический партнер положительно оценивает важность наших реформ, проводимых для улучшения инвестиционной среды», – заявил Залкалиани.

По оценке оппозиции, ключевые положения документа, напротив, подают недвусмысленный сигнал, что инвестировать в Грузию в нынешних условиях как минимум нерентабельно. Говорит Саломе Самадашвили, член парламентской фракции «Лело»:

«Я хочу, чтобы все понимали смысл опубликованного Госдепартаментом отчета об инвестиционной среде в стране. Нелишне отметить, что это документ, с которым в первую очередь знакомится любой потенциальный инвестор, заинтересованный в установлении деловых отношений с нашей страной. Поэтому, когда на бумаге напрямую отмечено, что в стране нет независимой судебной системы, есть элитная коррупция, это означает, что фактически вы не можете вести бизнес в этой стране, вы не можете инвестировать, если не вступаете в коррупционную сделку с политиками. Это прямой сигнал для всех потенциальных инвесторов о том, что наши вложения в государство нецелесообразны. К сожалению, это также означает, что без притока инвестиций будут расти бедность, безработица и полная безысходность людей».

Схожую позицию занял член парламентской фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Георгий Вашадзе. Он говорит, что до тех пор, пока в стране не восторжествует справедливость, только кланы, связанные с «Грузинской мечтой», смогут вести бизнес в Грузии:

«Необходимо понимать, что элитная коррупция и клановое правосудие являются определяющим факторами той нищеты, в которую погружена Грузия. До тех пор, пока эти факторы не будут устранены, коррупция и избирательное правосудие будут оставаться визитными карточками нашей страны».

В отчете Государственного департамента США об инвестиционном климате за 2021 год, кроме Грузии, содержится детальный анализ ситуации в 170 государствах мира, где уже работают американские компании, или которые рассматриваются в качестве потенциальных рынков.