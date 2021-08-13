Перепады перенапряжения. Итоги абхазской недели плохих новостей

Нынешняя неделя была насыщена плохими, очень плохими новостями и интригами. Самой плохой новостью стало ЧП в Гудаутском ковид-госпитале, в результате которого погибли два пациента, находившиеся в реанимационном отделении. По предварительной информации, причиной смерти стали перепады напряжения, которые повлекли за собой сбой в работе аппаратов ИВЛ. Говорить об этом ЧП не стали ни премьер, ни его команда. Слов сочувствия гражданам страны не нашлось и у президента. Министр здравоохранения сообщил, что прокуратура проводит доследственную проверку.

В такой ситуации, конечно, ковид был темой номер один, а главными героями – премьер-министр и министр экономики. Численность заболевших и умерших стремительно растет, и ни у кого уже не вызывает сомнения, что распространение пандемии – результат решения исполнительной власти, открывшей все границы в курортный сезон без соблюдения мер безопасности.

Общественная организация ветеранов войны «Аруаа» 10 августа провела пресс-конференцию, на которой выразила озабоченность бездействием власти в борьбе с пандемией. Спикеры отмечали, что власть не занимается решением вопросов, связанных с поставкой вакцины и размещением российского полевого госпиталя в Абхазии. Ветераны войны сообщили, что если правительство не изменит своего отношения к стране и народу, то они призовут людей к акциям протеста уже осенью нынешнего года.

Вскоре после «Аруаа» представители общественности направили открытое письмо премьер-министру, в котором предложили Анквабу обратиться к правительству России и к международным организациям – ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность. Премьер призыв общественности использовал для того, чтобы заявить от собственного имени, что он является сторонником российской вакцины. На заседании координационного штаба он сообщил, что заявка на 100 тысяч доз «лежит в правительстве России», но дата их поступления неизвестна, и вообще этим вопросом занимается не он, а президент Бжания. Что касается приобретения вакцины в других странах, то, по словам Анкваба, этот вопрос руководством страны не рассматривается.

Однако «пинок» общественности произвел некоторый эффект на исполнителей, и вскоре появилось официальное сообщение о том, что абхазская сторона готова принять российский госпиталь на 100 мест. Он будет расположен там же, где и в прошлый раз, – на территории сухумского пансионата «Айтар». Что касается вакцины, то ее в небольшом количестве – 5 000 доз – закупила московская абхазская диаспора. Эта акция произвела впечатление на абхазскую общественность, и руководителя диаспоры Беслана Агрба благодарили как частные лица и общественные организации, так и госчиновники и министерства и ведомства.

Ложку дегтя в эту бочку меда поспешил добавить Анкваб, который на заседании координационного штаба по борьбе с пандемией заглянул «в зубы дареному коню» и обвинил бизнесменов, закупивших аппарат КТ на собственные средства, в том, что они завезли в страну рухлядь, исчерпавшую срок своей эксплуатации. Таким образом, премьер министр попытался убить двух зайцев: отвлечь внимание общественности от ЧП в больнице и «поставить на вид» Беслану Агрба. Теперь Анкваб намерен закупить новый аппарат КТ за 60 миллионов. Непонятно, что мешало ему это сделать раньше?

К слову сказать, в Абхазии есть еще один регулярно неработающий аппарат КТ, который был закуплен при президентстве Анкваба по российской Инвестпрограмме для республиканской больницы. Похоже, что и этот новый аппарат также не выдержал перебоев в сети. Но об этом премьер предпочел не упоминать на заседании координационного штаба, весь его пафос ушел на анализ приобретения московской диаспоры на деньги абхазских бизнесменов.

Бывший депутат парламента Ахра Бжания отреагировал на обращение представителей общественности к премьер-министру на своей странице в социальной сети. «Если дошло до того, что вы просите правительство приступить наконец к выполнению своих прямых обязанностей, дабы прекратить мучения и смерть сограждан, то, скорее всего, этого правительства уже нет. Обращаться же в высокие инстанции в данной ситуации можно только по одному поводу – безотлагательному формированию нового кабинета. Пока не поздно», – пишет Ахра Бжания.

Из нековидных событий этой недели, заслуживающих внимания, я бы выделила заседание парламентского комитета по бюджету с участием министра экономики Кристины Озган. Поводом для проведения заседания во время парламентских каникул стала просьба министра об использовании средств, запланированных на покупку дистанционных счетчиков в размере 100 тысяч рублей, на ремонтные работы в системе энергетики. Рассказывать об этом заседании можно долго, поэтому только выводы. Поверить в то, что в бюджете невозможно найти 100 млн рублей (оптимизировав расходы чиновников, к примеру, на ГСМ), сложно. А то, что счетчики до сих пор не приобретены, говорит только о том, что руководство страны не заинтересованно в том, чтобы система контроля финансировалась за счет абхазского бюджета. На заседании также выяснилось, что правительством Абхазии во время визитов в Москву была согласована некая «дорожная карта» по восстановлению энергетики. Депутатам об этой карте ничего не известно, но министр экономики обещала прислать перечень намеченных мероприятий. Когда-нибудь.

Глава партии «Апсны» Виталий Габния на этой неделе подверг критике решение правительства о повышении цен на ГСМ. Он назвал повышение спланированной премьер-министром Анквабом и министром экономики Озган акцией, цель которой – защита интересов новой компании «Подорожник». Вместо аргументированного ответа оппозиционному политику в Государственном информационном агентстве появился опус министра, по прочтении которого возникло ощущение, что анонимы из социальной сети Facebook поменяли место дислокации и теперь сидят во властных кабинетах. Мне сложно понять, как может министр экономики предлагать ветерану войны, лишившемуся ноги в боевых действиях, станцевать твист – пусть даже шутя.

Верховный суд на этой неделе отменил постановление райсуда об отсрочке исполнения приговора сыну главы администрации президента Руслану Каджая, который признан виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Авария, виновником которой признан Руслан Каджая, произошла в ноябре 2020 года. Каджая находился в состоянии алкогольного опьянения. Очамчырский районный суд приговорил Каджая к 10 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения «по состоянию здоровья до полного выздоровления», и виновник аварии выехал за пределы Абхазии. В решении Кассационной коллегии Верховного суда от 12 августа говорится, что если Каджая не явится сам, то его объявят в розыск. Конечно, возникает вопрос, как в этой ситуации поступит отец Руслана Каджая, возглавляющий администрацию президента? В истории Абхазии достаточно редки случаи, когда представители власти уходили в отставку после преступлений, совершенных ими или их ближайшими родственниками.

Из хороших новостей. Столичные власти сообщили, что ко Дню Победы в войне с Грузией будут заасфальтированы три центральные дороги… И вот что я думаю по поводу этой хорошей новости: ко Дню Победы можно открыть памятник, вручить ордена ветеранам войны, выдать им или семьям погибших материальное вознаграждение, отправить инвалидов войны в санаторий. Но делать ремонт дорог в городе было бы логичней без патриотической патетики или, на крайний случай, ко дню автомобилиста или строителя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия