«Четвертая волна» подкосила грузинскую экономику

Драматический рост числа инфицированных коронавирусом в Грузии и без дополнительных ограничений замедляет экономическое развитие Грузии. Многие бизнесмены жалуются на падение потребительского спроса из-за нового витка пандемии. Между тем без новых ограничений в бизнес-сфере, вероятно, не обойтись.

Несмотря на взрывной рост количества инфицированных коронавирусом, правительство Грузии до последнего противилось введению даже минимальных ограничений. И даже когда число ежедневных случаев инфицирования перевалило за отметку в пять тысяч, власти повременили несколько дней, прежде чем ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным The New York Times, по темпам инфицирования на 100 тысяч населения Грузия уже восьмой день занимает твердое первое место в мире.

А ведь еще неделю назад премьер-министр Ираклий Гарибашвили четко обозначал приоритетом развитие экономики без введения ограничений. Вот одно из знаковых выступлений премьера, датированное 13-м августа:

«Мы поэтапно открыли экономику, так как людям стало очень тяжело материально, многие остались без работы. Теперь у нас беспрецедентный двухзначный рост ВВП – на протяжении четырех месяцев подряд. Люди вышли из депрессии, тысячи вернулись к рабочим местам, в Грузию устремились мощные туристические потоки, гостиницы забиты. Экономика кипит!» – заявил премьер.

Буквально на следующий день все перевернулось с ног на голову: на фоне катастрофического роста числа инфицированных эпидемиологи категорично потребовали запрета на работу общественного транспорта и некоторых сегментов развлекательного бизнеса: речь идет о массовых спортивных мероприятиях, банкетных залах и детских развлекательных центрах. Власти прислушались, но в стране все еще продолжают работать рестораны, спортивно-оздоровительные центры и кинотеатры.

По мнению главы Ассоциации детских развлекательных центров Георгия Мтиулишвили, закрытие этого сектора является верхом несправедливости:

«Наш сектор оказался единственным, который оказался полностью закрыт. Нас сделали главными виновниками в распространении коронавируса, хотя со стороны Трудовой инспекции не было никаких штрафов или нареканий. Никто не знает ответа, почему закрыли наш бизнес, но факт, что не работают 80 объектов и без выходного пособия остались более 2,5 тысяч сотрудников».

Между тем представители сферы торговли отмечают, что рекордное распространение коронавируса и без ограничений снижает передвижение людей, а значит, и их доходы. Говорит Реваз Магалашвили, директора Retail Group Georgia:

«До определенного момента продажи характеризовались положительной динамикой. Люди соскучились по шопингу, и мы действительно приблизились к докризисным цифрам – в июле-августе у нас были очень хорошие продажи. Но потом рост числа инфицированных вкупе с закрытием транспорта резко снизили активность, и трудно предсказать, как будет дальше, так как людские потоки невелики. С другой стороны, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, это и без ограничений обрушит торговлю».

Представители турбизнеса также признают, что, несмотря на браваду властей, непростая эпидемиологическая ситуация значительно сократила турпоток. Владелец гостиницы Майя Мурачашвили крайне пессимистично оценивает перспективы бронирований в высокогорных гостиницах в Местии и Гудаури:

«После того, как Европа и другие страны потихоньку переместили нас в «красную зону», начался спад. До этого рост в Местии в июне шел вполне нормальными темпами, а рабочая нагрузка составляла 42%, но как только эпидемическая ситуация обострилась, групповые туры были полностью отменены. Загрузка в августе составила максимум 15%, в том числе, за счет местного туризма и реже – индивидуальных гостей из-за границы. Теперь нам приходится сдавать гостиничные номера премиум-класса по довольно низкой цене. В сентябре и октябре броней нет вообще. В этот период мы были заполнены на 60-75%, но сейчас у нас нет бронирований даже на зиму».

Между тем, вполне вероятно, что не за горами новые ограничения. Как сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе, с сегодняшнего дня будет усилен мониторинг в ресторанах и других предприятиях общепита, пока лишь на предмет ношения масок.