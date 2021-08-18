«Есть заболевшие (среди туристов), но такое ощущение, что они хватают вирус здесь»

Вчера и сегодня ряд российских СМИ запестрели публикациями с однотипными заголовками. Вот несколько из них: «В Сочи на границе с Абхазией выстроились многотысячные очереди из туристов»; «Из-за вакцинации туристы массово бегут из Сочи в Абхазию»… Хотя, конечно, «многотысячные» – это все-таки перебор.

Август – это обычно пик туристического сезона в Абхазии, так что нет ничего удивительного в появлении этих публикаций именно сейчас. В то же время сама по себе картинка, когда и на пешеходном, и на автомобильном переходах через российско-абхазскую границу на Псоу и в другие месяцы, и в прежние годы возникают гигантские очереди, как правило, в первой половине дня, совсем не нова. И это несмотря на то, что в последние годы было немало сделано для значительного увеличения пропускной способности КПП. Но нынче росту очередей способствовал и дополнительный фактор, который в одном из интернет-изданий в РФ сформулировали так: «Российские путешественники уже второй год из-за ситуации с коронавирусом отдают предпочтение внутреннему туризму. Исключение составляет граничащая с Краснодарским краем Абхазия – безвизовый въезд и отсутствие COVID-ограничений делают эту республику очень заманчивой для жителей России».

Уточним к сказанному лишь то, что в прошлом году туристический сезон в Абхазии был укороченным, так как российские и абхазские власти смогли договориться о взаимном открытии границы на Псоу только с 1 августа, спустя четыре месяца карантина. В нынешнем году вопрос о закрытии границы в Абхазии даже не обсуждался, ибо подавляющее большинство населения республики понимает, что в таком случае экономика ее просто «загнется». Хотя это не значит, что в соцетях не звучат отдельные высказывания против «нашествия туристов», из-за которых, по мнению их авторов, и наблюдается этим летом ухудшение эпидемситуации в Абхазии. Но гораздо больше тех, кто не призывает к новому закрытию границы на Псоу, а упрекают власть (прежде всего, конечно, ее политические оппоненты) в отказе от тех самых ковид-ограничений. Они заявляют, что властные структуры не предпринимают должных мер по предотвращению заезда в республику инфицированных туристов, даже термометрии на границе не осуществляется, которую ввели для отдельных пересекающих Псоу в месяцы ее официального закрытия в прошлом году.

В ответ в недавнем комментарии провластной политической партии «Амцахара» его авторы предпочли ограничиться объяснением относительно термометрии, что «это невозможно по ряду объективных причин». Сторонники власти в личных интернет-высказываниях бывают более конкретны. Их видение ситуации следующее: «Какая термометрия в такую жару на солнце? Вы хотите просто еще помучить людей, отстоявших уйму времени на российской стороне границы? К тому же какой нормальный человек поедет отдыхать в отпуск, узнав, что он заболел?»

В абхазском сегменте Facebook встречаются такие характерные посты на эту тему. Вот что пишет пользовательница Эсма Чанба:

«В ФБ читала пост жителя Гагры, где он объясняет, что, не говоря даже о закрытии границы, просто предоставление ПЦР и замер температуры доставит хлопоты нашим гостям и снизит поток людей. Люди должны заработать на зиму. А в больницах работают компетентные люди, которые более или менее контролируют ситуацию. Это позиция одного из многих наших граждан. Врачи при этом бьют тревогу, но их никто не слышит. Это страшно, если честно, когда люди в погоне за деньгами не хотят верить в то, что ситуация выходит из-под контроля, и не выполняют элементарных норм предосторожности. Лето не будет длиться вечно, и дай бог, чтобы те, кто сегодня кричит «дайте поработать», осенью не кричали «помогите»...

Пользовательница Аста Ардзинба заочно полемизирует своим постом, наоборот, с теми, кого возмущает рекордный заезд туристов:

«Когда ковид-положительные на работу ходят, на похороны ходят, свадьбы устраивают и просто выходят во двор к соседям кофе пить, скрывая свой диагноз, им что мешает? Открытая граница им мешает? Закрыть границу – это добровольно уйти в блокаду, это значит, оставить семьи без средств к существованию. Это отразится и на тех, кто не зависит от турсезона. Люди не просто недоедали, люди откровенно голодали целыми семьями в прошлом году. Просто об этом стыдно у нас открыто говорить. И не всем «гуманитарка» приходила. Так что, может, чем такие радикальные меры выберем, сначала начнем с элементарного – сядем дома?»

А вот уже очная полемика в одной из фейсбучных групп:

«Ты знаешь статистику заболевания по отдыхающим? Человек десять, а их десятки тысяч. Значит, не они угроза, а наша беспечность в общении между собой. А ты подумал о тех наших гражданах, кто каждый день выезжает по работе за Псоу? А если зеркальные меры введут, что тогда?»;

«Статистики по заболеванию среди туристов не ведется»;

«Кто тебе сказал? Они обращаются в медучреждения!»;

«Мало кто обращается. Две недели – это как время инкубационного периода. Приехали, заразили и уехали».

«Эхо Кавказа» решило сегодня поговорить на эту тему с абхазским блогером, которая работает психологом в сухумской 3-й школе, Олесей Маланкой. Она убеждена, что предложения некоторых о закрытии границы на Псоу просто абсурдны. И прежде всего потому, что отгородиться от мира, отсидеться в карантине все равно не удастся:

«Ситуация с коронавирусом началась давно. И, как мы уже поняли, он будет, он никуда не денется. Естественно, надо всем вакцинироваться. Вот я сама вакцинировалась, маму вакцинировала, папу вакцинировала. Я считаю, что школы открывать надо, границу закрывать не нужно. Нужна массовая вакцинация. И, естественно, сознательность людей. Если ты заболеваешь, надо не заниматься самолечением, а сразу идти в больницу, сдавать тест и лечиться по назначению врача. А вот мой друг близкий умер, потому что он занимался самолечением».

Олеся Маланка переехала в Сухум недавно, а до этого жила в курортной столице Абхазии, как привыкли называть Гагру. Нередко бывает там, у родителей, и сейчас. И вот ее наблюдения:

«Я спрашивала медиков в Гагре. Есть заболевшие (среди туристов), но такое ощущение, что они хватают вирус здесь. Одних кладут в больницу, другие просят помочь им выехать в Россию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия