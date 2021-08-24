Интерпретируя Мишеля

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Украину на полях «Крымской платформы» встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об итогах разговора Мишель и Гарибашвили рассказывают с точностью до наоборот. Если в версии Тбилиси правительство Грузии упрочило и без того крепчайшие связи с Евросоюзом, то Шарль Мишель настроен куда более скептично.

Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украину – образец успешности внешней политики Тбилиси. Так, если коротко, можно передать суть комментария Министерства иностранных дел страны по итогам участия главы правительства в мероприятиях в Киеве – начиная от двусторонних встреч и заканчивая «Крымской платформой».

Впрочем, многие в Грузии не смогли сопоставить успешность визита Гарибашвили с отсутствием упоминания территориальных проблем страны в итоговой декларации «Крымской платформы», где речь идет только о подобных проблемах Украины. Да и с двусторонними встречами, как оказалось, не все так хорошо, как хотелось бы господину премьеру. Подтверждением весьма спорной трактовки официальным Тбилиси успехов глав правительства стал twit президента Европейского Совета Шарля Мишеля, с которым у Гарибашвили в Киеве состоялся разговор. Как отметил глава Евросовета в своем Twitter, у руководства Грузии осталось совсем немного времени, чтобы убедить европейских партнеров в собственной договороспособности.

«Я подчеркнул (в разговоре) с премьер-министром Гарибашвили, что реформы теперь необходимы как никогда. Приближается крайний срок выделения макрофинансовой помощи, и пришло время для правительства Грузии продемонстрировать свою приверженность соглашениям и, в частности, программе реформ», – пишет Шарль Мишель.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани, комментируя заявление президента Европейского совета, попытался заверить общественность, что все в порядке и договоренности с ЕС выполняются даже с опережением графика.

«Премьер-министр провел очень теплую и дружескую встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в неформальной обстановке. Речь шла о договоренностях, согласованных при его (Мишеля) медиации. Мы подтвердили, что Грузия привержена реформам, прописанным в соглашении от 19 апреля. Было обозначено, что значительная часть этих реформ уже реализована, а также, что правительство Грузии будет последовательным в будущем, потому что текущие реформы и их реализация – это процесс, и мы будем последовательно следовать этому процессу. Все основные направления, обозначенные в соглашении 19 апреля, будут выполнены», – заявил глава МИД.

Впрочем, заверения министра оппозиция восприняла как попытку замолчать факт крайнего недовольства западных партнеров действиями «Грузинской мечты». Противники власти заявили, что проваленная судебная реформа и упрочение кланового управления в системе правосудия, которое произошло назначением новых судей в нарушение соглашения Шарля Мишеля, неизбежно повлекут за собой печальные для страны последствия. По мнению представителя партии «Лело для Грузии» Григола Гегелия, президент Европейского совета предельно четко дал понять, чего именно лишится Грузия:

«Если «Грузинская мечта» не вернется в соглашение Шарля Мишеля, пострадает страна – она лишится макрофинансовой помощи, которая жизненно необходима нам в период мощнейшего кризиса. Об этом же говорит и доклад ОБСЕ, в котором жестко раскритикованы действия правительства в отношении реформы системы правосудия».

Но в правящей партии продолжают настаивать: никаких поводов для беспокойства относительно опасности прекращения финансовой помощи со стороны Европейского союза нет. В «Грузинской мечте» предлагают в этих вопросах больше доверять заявлениям Министерства финансов страны, чем президенту Европейского совета. Об этом, в частности, заявил представитель партии власти Михаил Сарджвеладзе:

«Встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля не означает, что соглашение от 19 апреля вновь вступило в силу. На встрече обсуждались реформы, предусмотренные в повестке дня, которую мы согласовываем с учетом повестки дня ассоциации с Европейским союзом. Возврат в соглашение (Шарля Мишеля) не рассматривается. Соглашение от 19 апреля не подразумевает никаких обязательств, равно как и факт выхода из него не подразумевает обязательства сесть за стол переговоров. Что касается потери или отсутствия финансовой помощи, не задавайте подобных вопросов. Минфин дал разъяснения по этому поводу несколько месяцев назад, и я не думаю, что есть какие-то поводы для беспокойства».

Сам Ираклий Гарибашвили, видимо, уверен в том, что предмет его разговора с Шарлем Мишелем тот, судя по всему, неправильно понял. Свой ответ грузинский премьер также оформил в виде коротенького сообщения в Twitter:

«Я еще раз заверил президента Европейского совета, что Грузия по-прежнему привержена программе реформ, изложенной в соглашении от 19 апреля. Значительная часть этих реформ уже реализована, и мы намерены продолжать работу над оставшимися важными реформами».

При этом наблюдатели отмечают: короткий twit президента Европейского совета должен насторожить власти. Если раньше Шарль Мишель предпочитал пространные речи о необходимости проведения реформ ради блага будущих поколений, то теперь вопрос стоит ребром – не будет конкретных результатов, не будет и помощи в размере десятков миллионов евро. Которые явно не помешают стране даже в условиях «кипящей экономики», в наличии которой премьер-министр Ираклий Гарибашвили не устает убеждать население.