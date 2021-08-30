«Закон не исполняется в полной мере»

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб представили декларации об источниках доходов и имуществе, как того требует недавно принятый закон. Данные опубликованы на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. Удовлетворены ли этими декларациями активисты, которые много лет ратовали за принятие антикоррупционного законодательства?

Принятый недавно закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами начал работать, декларации заполняются, сдаются в Министерство по налогам и сборам и публикуются на сайте. Наше внимание привлекли декларации президента Абхазии Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваба.

В открытой части декларации президента Аслана Бжания отражены: 200 тысяч рублей на счетах в банке и задекларированный годовой доход в размере 204 тысячи рублей. Три квартиры в России площадью 74 кв.м., 36 кв.м. и 86 кв.м. А также официальная резиденция в Республике Абхазия. Помимо недвижимости у президента в декларации отражены три земельных участка в России площадью 1310 кв.м. (два участка) и 75 кв.м. и автомобиль Mersedes-Benz S600.

На счетах у супруги президента – 238 тысяч рублей и задекларированный годовой доход в размере 3 млн 583 тысяч рублей, половина доли в квартире площадью 64 кв.м. в Российской Федерации, квартира площадью 86 кв. м. в России, и машино-место площадью 12 кв.м. в Российской Федерации, и также официальная резиденция президента в Республике Абхазия.

У премьер-министра Александра Анкваба на счетах в банке средств нет, доход по основному месту работы составляет 229 тысяч рублей, государственная премия имени Д. Гулия – 24 тысячи рублей, пенсионное обеспечение депутата Народного Собрания-Парламента РА составляет 156 тысяч рублей в год, годовое содержание, которое выплачивается экс-президенту, в размере 740 тысяч рублей. Декларированный годовой доход обозначен в декларации суммой 1 млн 149 тысяч рублей. В собственности у премьер-министра две квартиры в Российской Федерации площадью 83 и 191 кв.м. Объект незавершенного строительства площадью 340 кв.м. в Абхазии, земельный участок в Абхазии площадью 2500 кв.м. и три автомобиля 2010, 2012 и 2009 года выпуска.

У супруги премьера банковских счетов нет, задекларированный годовой доход – 250 тысяч рублей, квартира в Абхазии площадью 93 кв.м., земельный участок в Абхазии площадью 1500 кв.м. и легковой автомобиль 2005 года выпуска.

Мы обратились к активистам инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров», которые приложили немало усилий для принятия закона о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами, Астамуру Какалия и Наире Амалыиа с просьбой прокомментировать декларации президента и премьер-министра Абхазии и поделиться впечатлениями.

Астамур Какалия считает, что опубликованные декларации не отражают бизнес и доли в коммерческих организациях, которые могут быть у высших должностных лиц Абхазии:

«В декларациях не отражен никакой бизнес, никакие доли в коммерческих предприятиях, отображены лишь источники финансирования в виде зарплаты и довольно значительные активы в обеих декларациях. Мы видим там недостроенный объект в Абхазии, где этот объект, какой адрес? Непонятно, информация не детализирована. Хорошо, населению закрыли глаза, а службам своим надо открыть глаза, правильно? Если президент и премьер на самом деле хотят бороться с коррупцией, то они должны открыть детали для инспектора налоговой, для прокуратуры, для УБЭП, для МВД. И вот детальное рассмотрение деклараций, конечно, гораздо лучше, чем обезличенное: квартира в России, объект в России, объект в Абхазии… Россия – это первое государство в мире по своим масштабам, вот найдите там этот объект. Для своих служб хотя бы надо открыть».

На вопрос о том, является ли достоверной информация о том, что у служб, которые должны проверять декларации, нет к ним доступа, Астамур Какалия ответил утвердительно:

«Да, они все еще закрыты для служб. Если вы сейчас позвоните инспектору налоговой и скажите ему, к примеру, я хочу вам предоставить информацию, и вы должны сравнить ее с декларацией чиновника. У него там написано, допустим, полуразрушенное здание в 340 квадратов, а на самом деле у него 840 квадратов и это здание, я не знаю, сгоревший Совмин, допустим, ради смеха. Он не сможет получить доступ к декларации. Они до сих пор под грифом «секретно» в нарушение закона, потому что в законе сказано, что данные декларации не являются предметом конфиденциальности за исключением государственной тайны и иной охраняемой законом тайны. А государственной и иной охраняемой законом тайной не являются сведения о расположении участков, деталях бизнеса и так далее».

Какалия уверен, что проверяющие службы не горят желанием начать проверку деклараций, но выхода у них нет, потому что закон обязывает их это делать:

«Мы, общественники, просим открыть базу данных для проверок прокуратуры, МВД, СГБ и налоговых инспекторов. А они особенно не горят желанием начать эту проверку и получить полный доступ к базе. Вас это не удивляет? Это о чем говорит? О том, что они относятся к этому с опаской, как бы чего не вышло, не хотят наши службы напрямую противопоставляться коррупционерам, солгавшим в декларациях. Вот, о чем это говорит. Но у них путь один – становиться героями и противопоставляться. Я уверен, что даже при большом поражении госслужб приспособленцами, когда вы предоставите полную базу данных инспекторам, прокурорам и так далее, среди них в каждой организации найдутся несколько человек, законников, и они начнут процесс очищения госслужб».

Наира Амалыиа тоже считает, что неполные декларации, которые появились в открытом доступе, не позволяют разобраться в активах декларанта:

«То, что опубликовано, – это не вся база. Это очень поверхностная ссылка на то, что где-то есть квартира. Но это ни о чем не говорит. Допустим, у должностного лица что-то будет на Северном полюсе, нам это ни о чем не говорит. Нам нужны полные листы декларации, в том виде, как их заполнил декларант. Если это участок, то где он находится? Дом или квартира, где находится? Адреса все должны быть, потому что в нашей маленькой Абхазии ссылаться на то, что это – гостайна, нельзя, никакой гостайны в этом нет. Это – не секретные объекты, ядерную бомбу Абхазия, слава богу, не производит, поэтому никакой гостайны нет, и к этому пункту невозможно приложить декларации госслужащих».

Амалыиа проинформировала, что во время встречи президента Аслана Бжания с представителями оппозиции она ставила вопрос закрытости базы данных декларантов, и он обещал его решить:

«В данном случае, когда мы говорим, что закон не исполняется в полной мере, мы имеем в виду то, что база данных закрыта для доступа, т.е. ни мы с вами, ни инспекторы налоговой, ни прокуратура, ни отдел по борьбе с коррупцией, никто ее не видит, этот материал закрыт. Мы были с представителями оппозиции на встрече у президента, и я у президента спросила прямо: «Почему не открывается база данных декларантов?» Он хотел сослаться на гостайну. Я говорю, что никакой гостайны нет в том, чтобы задекларировать, например, земельный участок. Мы просили, мы требовали открыть базу для инспекторов налоговой, для прокуратуры, для СГБ, милиции и так далее. Если база будет закрытой, это означает, что закон не будет исполняться в полной мере. Президент обещал, что этот вопрос решит».

Члены инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» держат руку на пульсе и готовы предпринять дальнейшие усилия для реализации принятого закона.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия