Вмешательство Тбилиси сорвало участие абхазской ТПП в международных выставках

В Стамбуле накануне открылась международная выставка продуктов питания и напитков «CNR Food Istanbul». В ней планировалось участие Торгово-промышленной палаты (ТПП) самопровозглашенной республики Абхазия.

В Сухуми рассказали, что проводили длительные переговоры для прохождения регистрации и разработки схемы павильона, были перечислены необходимые суммы за аренду павильона. Однако после вмешательства посольства Грузии в Турции ТПП Абхазии отказали в участии в выставке.

«К сожалению, посольство Грузии в Турции выразило протест в связи с участием Республики Абхазия в качестве независимого государства в вышеупомянутой выставке и обратилась с нотой протеста в Министерство иностранных дел Турции. Организаторы выставки, под давлением МИД Турции, в последний момент, были вынуждены исключить Абхазию из состава стран-участниц, о чем и уведомили ТПП», – говорится в заявлении абхазской ТПП.

В пресс-релизе ТПП также сказано, что аналогичный случай произошел неделей ранее, когда Абхазии отказали в участии в выставке продуктов питания и напитков «WorldFoodPoland». Она пройдёт в Варшаве 5-7 апреля 2022 года.

«Организаторы выставки также сослались на вмешательство посольства Грузии в Польше и давление со стороны МИДа. Польша, как член Организации Объединенных Наций считает Абхазию юридически частью Грузии. В связи с этим, организаторы отказали Торгово-промышленной палате Абхазии в участии в выставке в качестве независимого государства, хотя участие ТПП в данном мероприятии было подтверждено еще два года назад, но из-за пандемии перенесено на 2022 год», – сказано в заявлении.

В Сухуми говорят о «сложившейся традиции», когда посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие Торгово-промышленной палаты Абхазии в различных мероприятиях и всячески препятствуют этому процессу.

«При этом грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП, в особенности, в период ограничений, связанных с распространением COVID-19. Такого рода действия наносят серьезный ущерб деятельности ТПП, направленной на развитие торгово-экономических связей Абхазии с иностранными государствами», – сказано в заявлении.

В абхазской ТПП отмечают, что несмотря на существующие преграды и впредь будут принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и «продвигать положительный имидж Абхазии».