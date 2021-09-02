Джансух Нанба: «Обяжут публиковать все, что есть в декларации, – мы, безусловно, будем»

Сегодня в пресс-центре Абхазского телевидения состоялась пресс-конференция министра по налогам и сборам республики Джансуха Нанба. Ее темой было исполнение принятого в этом году закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».

Пресс-конференции представителей властных структур проходят здесь уже немало лет, но особенностью нынешней было то, что наряду с журналистами на ней присутствовали и активно задавали вопросы двое членов инициативной группы, давно добивавшейся принятия парламентом этого закона, а теперь бдительно следящей за тем, чтобы он претворялся в жизнь, – Астамур Какалия и Юрий Зарандия.

Напомним, что закон с последними поправками вступил в силу 1 июля с. г. С 1 по 31 августа включительно должностные лица и депутаты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам – как свою декларацию, так и декларации членов своих семей (из числа их в ходе внесения поправок исключили совершеннолетних детей». Джансух Нанба рассказал, что 31 августа специалисты МНС закрыли технический доступ к сайту, и добавить какие-либо данные в электронную базу возможности уже нет. Министр продолжил:

«Сдали декларации всего 1438 декларантов. Хочу при этом уточнить, что речь идет именно о количестве декларантов. Мы с вами знаем, что декларант обязан заполнить декларацию за себя и за членов своей семьи. Скажу сразу: было очень сложно. Было сложно технически, было сложно потому, что, откровенно говоря, никто не был готов к исполнению данного закона. Закон был принят в июне, и мы должны были принимать экстренные решения для его исполнения. На мой взгляд, на данном этапе Министерство по налогам и сборам, ребята, которые были вовлечены в этот процесс, и в выходные трудились, и по окончании рабочего дня, за что хочу выразить им благодарность. Одновременно с этим хочу поблагодарить общественность в лице Астамура Какалия и его друзей, которые приходили в министерство, и мы обсуждали возникающие вопросы. Скажу откровенно, что иногда наши беседы проходили эмоционально, но это говорит об уровне доверия и открытости наших отношений. Именно они оказали существенную помощь в части обращения внимания нашего общества и должностных лиц, которые должны заполнять декларации, на важность происходящего процесса».

На вопрос журналиста о том, все ли парламентарии представили декларации, Нанба ответил:

«По моим данным, все депутаты, все 35 человек, декларации сдали».

Вместе с тем он добавил:

«Всего запрос на доступ к электронной базе МНС поступил от 128 организаций. При этом их количество гораздо больше. Согласно закону заполнять декларации должны 411 бюджетных организаций и порядка 140 унитарных предприятий и различных госучреждений, не относящихся к бюджетной сфере, но обязанных сдавать декларации по закону. Сейчас мы будем выверять этот список на предмет… Объясню… Есть различные зарегистрированные унитарные предприятия, государственные учреждения, которые фактически существуют только на бумаге, никакую деятельность не ведут. Может, там даже нет директоров, должностных лиц. С этим мы будем разбираться».

Нанба отметил, что на данном этапе основной задачей ведомства было сформировать электронную базу деклараций в том виде, которого требовал закон. Декларации, опубликованные на сайте, отличаются от бумажных вариантов, заполненных самими декларантами, где представлены более подробные данные. По этому поводу возникает немало дискуссий. В связи с чем МНС направило письмо на имя спикера парламента с просьбой озвучить позицию высшего законодательного органа страны по обсуждаемым вопросам. Министр заявил:

«Я говорил о создании электронной базы, которая будет содержать всю информацию из декларации (с указанием адресов объектов недвижимости и так далее), но с одним условием – что эта база данных будет не публичной, а доступной только для уполномоченных органов и, соответственно, только для сотрудников этих уполномоченных органов. Если соответствующие пояснения по этому закону будут доведены до нас как до исполнителей, нас, грубо говоря, обяжут публиковать все, что есть в декларации, мы, безусловно, будем это делать».

Разработкой электронного проекта занимаются IT-специалисты. Расходы на эти работы будут заложены и в бюджет МНС следующего года, и в будущем все уполномоченные органы будут получать полную информацию. (Сейчас – только по запросам.) Нанба сообщил, что в МНС планируется создать отдельное антикоррупционное управление.

Значительная часть пресс-конференции прошла в форме полемики между министром и членами названной инициативной группы, которые говорили в основном о том, что народ недоволен недоступностью полных вариантов деклараций. Но полемика эта, впрочем, не выходила за рамки корректности. В завершение договорились об электронных адресах, по которым общественные активисты хотят сообщать сотрудникам министерства об известных им несоответствиях между изложенным в представленных на сайте МНС декларациях и реальностью.

На вопрос журналистов о том, когда, по предположению Нанба, информация о таких выявленных несоответствиях и о достоверности представленных деклараций об имуществе станет достоянием общественности, он ответил, что надеется: опубликовать ее удастся до конца года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия