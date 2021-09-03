Европейская мечта Саломе Зурабишвили

Аргументы грузинской оппозиции и западных партнеров, критикующих «Грузинскую мечту» за отказ от европейской макрофинансовой помощи, поддержала президент Саломе Зурабишвили. Впрочем, в партии власти отступать не намерены, что подтверждают своими заявлениями, подчас весьма скандальными.

Отказ правительства Грузии от обещанной Евросоюзу реформы судебной системы продолжает оставаться одной из основных тем обсуждения в стране. Руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили обращает внимание на то, что власти пытаются свести суть вопроса только к финансовой составляющей, обходя стороной срыв демократизации судебной системы.

Будто в подтверждение этого тезиса сегодня генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе тоже предпочел говорить только о финансовой стороне вопроса:

«Это не помощь со стороны ЕС, а кредит. Кто понимает, кредит – это кредит, а помощь безвозмездна. В кредите сейчас нет надобности, но, если возникнет необходимость, мы обязательно попросим об этом Евросоюз».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поначалу тоже сконцентрировался на финансовой стороне вопроса, но после настойчивых вопросов журналистов пояснил отказ властей от реформы:

«Первое: мы не раз разъясняли нашу позицию, и этот конкретный шаг приобрел особенную политическую окраску в разгар избирательной кампании, достаточно посмотреть на спекуляции наших оппонентов. И второе: это связано с реформой судебной системы, и думаю, что концентрация на этом вопросе искажает уровень отношений между Грузией и ЕС. Отказ от кредита не означает, что Грузия пересмотрит свои отношения с Евросоюзом».

По словам Левана Алапишвили, налицо очевидный дрейф костяка «Грузинской мечты» от сближения с ЕС, и он выдвинул свою версию происходящего:

«После подписания договора Ассоциации между Грузией и ЕС наша страна топчется на месте. Та же Украина и Молдова оторвались от Грузии в плане прохождения различных программ сближения с Западом. Что делает в это время Грузия? Старательно отдаляется от западных стандартов. В последнее время, особенно после весьма тяжелых президентских выборов 2018 года, заметна активизация самых радикальных слоев первого потока «Грузинской мечты» – это прослойка с крайне правыми взглядами, которая ставит во главу угла чистоту церкви, национальных устоев и т.д. Именно стараниями этих людей стали возможны события 5 июля, и именно их символом является премьер Гарибашвили, который после повторного возвращения на пост премьера фактически единолично взвалил на себя проведение предвыборной кампании. Конечно, игнорирование подписанных с ЕС обязательств по реформированию судебной системы означает одно – страна откатилась от западных демократических стандартов».

Примечательно, что западные партнеры с самого начала объясняли происходящее нежеланием грузинской власти выполнять взятые обязательства по реформированию судебной системы, что и было основным условием выделения транша. И теперь даже лояльная к властям президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически солидаризовалась с аргументацией западных партнеров: последние действия правительства ставят под сомнение европейский выбор Грузии:

«Партнерству с Евросоюзом нет альтернативы, и это разделяет 80% населения страны. Необходимо понимать, что после завершения афганской кампании создается новая стратегическая реальность, в которой стабильности и безопасность Грузии будут зависеть от Европы в большой степени, чем когда-либо».

Впрочем, по мнению Левана Алапишвили, неожиданный поступок президента мало что может изменить в политической повестке дня. В то же время эксперт не исключает, что власти при надобности могут развернуть его в свою пользу.

«Я не думаю, что ее выступление – и это не в первый раз – не было согласовано с политическим руководством «Грузинской мечты», поэтому не стал бы придавать значения словам человека, который избран благодаря финансовой и политической поддержке партии власти. Просто этим шагом они оставили лазейку для общения со стратегическими партнерами: у нас разделение власти, и если глава кабмина делает одно, то президент решительно с ним не согласен. Разумеется, заявление первого лица имеет какой-то вес, но не думаю, что кто-то будет всерьез рассматривать эту уловку», – заявил эксперт.