Лидер «Лело» требует объяснений от Гахария касательно фактов прослушки

Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе обращается в прокуратуру Грузии с просьбой прекратить т.н. «дело об отмывании денег» и опросить его в связи с незаконным прослушиванием и записью телефонного разговора между ним и митрополитом Теодором, сообщает «Нетгазети».

«Я, Мамука Хазарадзе, подтверждаю, что распространенная информация о разговоре с преподобным Теодором соответствует действительности. Подтверждаю аутентичность текста. Это наглядно доказывает, что тогда был незаконно подслушан мой разговор, как представителя бизнеса, с высокопоставленным священнослужителем», - сказал Хазарадзе.

Предположительно, в просочившиеся из СГБ материалах говорится о том, что Мамука Хазарадзе проинформировал епископа о встрече с патриархом, в ходе которой он поговорил с Илией Вторым о недавних нападках на TBC Bank. В документе говорится, что, по словам Хазарадзе, «определенные лица убеждают «вышестоящего» в его политических амбициях, что не соответствует действительности, и было бы лучше, если бы кто-то его успокоил».

Согласно документу, Хазарадзе просит епископа ввести в курс дела «вышестоящего» [Иванишвили], на что священнослужитель отвечает, что постарается передать эту историю адресату.

«Грузинская мечта» пришла на смену предыдущему правительству и тотально внедрила мерзкую систему подслушивания и наблюдения. С помощью этой системы они запугивают, шантажируют людей и, таким образом, хотят укрепить и сохранить свою власть. Власть в эти годы старательно продвигала имидж защитника Православной церкви, вела политическую кампанию и осуждала всех остальных, представляя как антицерковные силы. Как видно из распространенной информации, правительство «Грузинской мечты» подслушивает и следит за представителями церкви - высшими иерархами и другими представителями духовенства. В этом случае они не только шантажируют и дискредитируют людей, но и грубо нарушают Конституцию, когда таким грязным и незаконным образом вмешиваются во внутренние дела церкви и используют все это в своих политических целях», - сказал Мамука Хазарадзе.

По мнению лидера «Лело», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен перестать говорить о зверствах, совершенных при предыдущем правительстве, и рассказать общественности, как он лично взял на себя управление «порочной системой незаконного наблюдения в 2012 году в качестве министра внутренних дел, а затем в качестве премьер-министра».

Кроме того, Хазарадзе считает, что экс-премьер страны Георгий Гахария должен перестать «бросать пепел в глаза общественности» и объяснить, на каком основании, в тот период, когда он был министром внутренних дел, и с какой целью проводилась прослушка разговоров преподобного Теодора и тысячи других граждан.