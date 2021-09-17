Абхазская неделя: криминальная Гагра, пикет перед посольством, выборы

На этой неделе в Абхазии много говорили о состоянии правоохранительной системы страны, о пытках и жестоком отношении к задержанным и заключенным. Поводом для полемики стало известие о гибели молодого человека, совершившего попытку суицида в ИВС города Гагры. Официальные источники информацию о гибели заключенного не оглашали до тех пор, пока в социальной сети не появился пост его родственника Давида Дасания, который сообщил, что его племянник Анри Атейба скончался «из-за побоев, нанесенных сотрудниками Гагрского РОВД».

Анри Атейба был задержан 7 августа, а 8 августа от адвоката Игоря Скнарина, защищающего его интересы, в прокуратуру Гагрского района поступило заявление о применении насилия в отношении его подопечного. Адвокат просил о проведении судебно-медицинской экспертизы. На суде, состоявшемся днем позже, было оглашено, что в ходе освидетельствования никаких повреждений обнаружено не было, правда, с оговоркой – «причинивших вред здоровью». Сложно сказать, что означало это уточнение, но четыре дня спустя Анри Атейба совершил попытку суицида в камере ИВС, впал в кому и позже скончался. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, видны следы побоев. Родные и близкие утверждают, что в отношении Анри Атейба совершались противоправные действия, результатом которых и стал суицид. По следам скандала в соцсети абхазский омбудсмен призвала прокуратуру провести расследование по факту смерти молодого человека.

О том, что насилие со стороны силовиков в нашей стране случается, свидетельствует и возбуждение уголовного дела по факту избиения российского туриста опять же гагрскими блюстителями порядка. Высокопоставленные сотрудники Гагрского МВД обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств в отношении туриста Артема Русских в апреле нынешнего года. Подозреваемые отстранены от работы на время следствия.

То, что криминогенная ситуация в Гагрском районе хуже, чем в целом по стране, показывают и участившиеся сообщения о преступлениях с применением огнестрельного оружия. 14 сентября задержан Алан Бутаев, подозреваемый в нанесении огнестрельного ранения жителю Гагры в ночь на 12 сентября у кафе «Серебряный бриз».

История с продажей ГЭС в одном из сел Гагрского района по цене чуть более одного миллиона рублей получила свое продолжение на этой неделе. После обсуждения в обществе и СМИ этой странной сделки администрация района объявила о проведении повторной оценки стоимости имущественного комплекса «Багнар ГЭС».

На этой неделе водители междугородних маршруток подняли цену за проезд. Свое решение они объясняют подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей. Ожидается поднятие цен и на городской общественный транспорт. А вот у пенсионеров все по-прежнему – им никто не собирается поднимать пятьсотрублевые пенсии. Более того, Пенсионный фонд Абхазии сообщил, что задолжал пенсионерам 57 миллионов рублей. Это в основном выплаты пенсий и пособий за август 2021 года. Как отмечает председатель Пенсионного фонда Денис Гулария, ситуация с отставанием по выплатам продолжается уже более года.

«Абхазское народное движение» в минувшую среду призывало власти к открытому обсуждению вопросов делимитации и демаркации границ. «Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», – говорится в заявлении АНД. Это заявление последовало сразу после сообщения о прибытии в Абхазию делегации из Российской Федерации с целью обсуждения вопроса делимитации и демаркации границ. Подробности обсуждения известны лишь ограниченному кругу чиновников, участвующих в переговорах.

14 сентября прошел суд по делу об убийстве на набережной в ноябре 2016 года. Заслушивались свидетельские показания продавцов машин, фигурирующих в преступлении, большинство из которых являются действующими сотрудниками МВД и СГБ, и тонировщика стекол, который дал показания только после пребывания в следственном изоляторе СГБ по причине отказа от освидетельствования на предмет потребления наркотиков. Пятеро подозреваемых в совершении убийства не признают свою причастность к преступлению. Судебное заседание было прервано из-за перепалки между заключенными, заместителем прокурора и потерпевшей стороной.

16 августа в Сухуме, у здания российского посольства прошел одиночный пикет гражданина России Владимира Чикина, который рассчитывал на поддержку родного посольства в затянувшейся тяжбе с абхазским правосудием, связанной с выплатой ему судебных издержек. Российское посольство прореагировало на пикет достаточно своеобразно – припугнуло журналистов и передало своего гражданина в руки абхазских правоохранителей в надежде, что он будет наказан за участие в несанкционированном митинге. Однако абхазские законы не предполагают санкции за проведение одиночного пикета, а доказать в суде, что это был митинг, орган предварительного расследования не мог, так как в момент проведения акции у посольства не было никого, кроме самого Чикина, нескольких журналистов, ретировавшихся под натиском российских дипломатов, потребовавших не снимать «режимный объект», и абхазских «чекистов». Суд отказал органу предварительного следствия в возбуждении дела по факту проведения митинга.

В воскресенье в Абхазии пройдут выборы в российскую Государственную Думу – две недели руководство Абхазии проводит совещания для достойной организации плебисцита. Граждане России, проживающие и отдыхающие в Абхазии, смогут проголосовать на девяти участках, приквартированных к четырем избирательным округам – Забайкальскому, Самарскому, Воронежскому и Всеволжскому. Общественные и политические движения и СМИ призывают граждан к активному голосованию на выборах в российскую Думу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия