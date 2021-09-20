Анатолий Бибилов обиделся за державу

Срок временного ввоза автомобилей на территорию ЕАЭС, который был продлен из-за ковидных мер, истекает 30 сентября 2021 года. Это значит, что владельцы транспортных средств, которые не смогли завершить процедуру временного ввоза на территорию ЕАЭС в связи с пандемией коронавируса, должны исполнить обязательства до 30 сентября 2021 года. Для граждан Южной Осетии это значит, что после этой процедуры автовладельцы смогут въехать обратно при одном условии – если они не из Южной Осетии.

Из-за ограничений на границе, связанных с пандемией COVID-19, срок исполнения обязательств временного ввоза на территорию ЕАЭС откладывали дважды, сначала до 30 марта 2021 года, потом до 30 сентября. Теперь, судя по тому, что границы открыты, продлевать сроки больше не будут, считает юрист таможенного дела из Южной Осетии Тимур Кокойты:

«Для нас это означает, что те жители Южной Осетии, кто выехал на своих транспортных средствах в Россию, должны до 30 сентября вывезти в республику свои автомобили, чтобы не попасть под штрафные санкции.

– Штрафные санкции – это сколько?

– Если нарушение до года, то это административный штраф в две с половиной тысячи рублей, а если свыше года, тогда выставляется требование об уплате таможенных платежей. Это требование означает, что необходимо оплатить полную растаможку автотранспортного средства».

Все указывает на то, говорит Тимур Кокойты, что выполнить требования временного ввоза югоосетинские автовладельцы смогут лишь один раз. После этого без полной растаможки автомобиля границу им уже не пересечь:

«Уже есть такие прецеденты. Если автовладелец наряду с гражданством Южной Осетии обладает еще и российским паспортом, ему запрещают выезд из России, а если же у него только югоосетинское гражданство, то его не впускают в Россию без полной оплаты причитающихся платежей.

– А почему? Автовладельцев с двойным гражданством останавливают на выезде, а иностранцев – на въезде?

– Потому что по российскому законодательству они не имеют права не впустить российского гражданина».

И без этих издевательств Южная Осетия находилась в дискриминируемом положении в сравнении с другими дружественными России странами. За югоосетинскими автовладельцами признают право временного ввоза лишь при условии, что у них нет регистрации постоянного места жительства на территории России. Для них вдвое, по сравнению с государствами ЕАЭС, сокращен период временного ввоза – шесть месяцев вместо года. А теперь получается так, что Россия и вовсе отменяет режим временного ввоза с Южной Осетией.

По словам Тимура Кокойты, в апреле он вместе с депутатами Гарри Мулдаровым и Дзамболатом Медоевым встречался с представителями Федеральной таможенной службы России в Москве. На этой встрече российские таможенники объяснили причины таких избыточных требований к югоосетинским автовладельцам. По их словам, тысячи транспортных средств, въехавших из Южной Осетии по правилам временного ввоза, исчезли на российских просторах.

Это еще одна проблема в отношениях с российской таможней, которая затронет многих южных осетин. Многие из этих исчезнувших в России автомобилей обманом оформляли на пенсионеров, нуждающихся людей. Именно обманом, потому что вряд ли они понимали, какое бремя принимают на себя, когда подписывали бумаги за небольшое вознаграждение.

Наверное, их убеждали в том, что после продажи авто их миссия подставного владельца будет завершена, никаких претензий к ним не возникнет. Однако по правилам временного ввоза транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании лица, осуществившего ввоз. То есть формально они все еще автовладельцы, и к ним у российской таможни серьезные претензии – они должны растаможить оформленные на них иномарки по российским тарифам. Говорит Тимур Кокойты:

«По сути, это массовое мошенничество, которое никак не пресекается. В апреле этого года, когда мы были на встрече в ФТС с депутатами парламента, нам называли конкретные имена жителей Южной Осетии, кто занимается этим незаконным бизнесом. Но эти имена также известны и нашим органам, но никаких мер в отношении них не принято. В результате сотни людей оказались жертвами этих недобросовестных бизнесменов».

То есть получается, государственный орган идет на нарушение закона, чтобы пресечь нарушение закона со стороны частных лиц или чтобы принудить югоосетинские власти прижать мошенников?

Местные эксперты неоднократно указывали, что претензии российской таможни носят неформальный характер, и решать их надо на уровне руководства республики в таком же неформальном переговорном процессе. И здесь на первое место выступают личные качества руководителя, его умение выстраивать отношения с Москвой, искусство постучаться в нужную дверь, договориться, умение выполнить свою часть договоренностей...

Поэтому, когда возникают проблемы на границе, а возникают они регулярно, люди поворачивают голову в сторону начальства. Так было весной, когда на «Нижнем Зарамаге» образовались пробки из-за того, что российские таможенники требовали от югоосетинских лавочников оформление грузов по всем требованиям Таможенного союза, а югоосетинским автовладельцам отказывали во временном ввозе.

На жалобы общественности руководство республики ответило обещаниями решить проблемы на таможне. Своеобразным отчетом о проделанной работе можно считать воскресное интервью президента Анатолия Бибилова изданию «Sputnik Южная Осетия»:

«Главная критика в адрес руководства и правительства в целом состоит в том, что у нас машины будут растаможиваться по более высокой цене. Но, извините меня, когда мы перед Российской Федерацией ставим проблемные вопросы о повышении заработной платы, чтобы они достигли уровня Российской Федерации, тогда у меня вопросы: разве не уместно со стороны России спросить: «Дорогие осетины, граждане Южной Осетии! Мы для вас делаем все, подняли заработную плату, поднимаем заработную плату всем категориям фактически. Выделяем деньги на развитие республики Южная Осетия – инвестиционная программа, экономическая программа готовится. Почему наш гражданин с теми же возможностями, которые мы имеем в Южной Осетии, машину может растаможивать по этой цене, а вы... У которых одинаковые зарплата, социальные гарантии, хотите, чтобы у вас было по-другому. Почему? Это абсолютно правильный вопрос и абсолютно правильная, справедливая позиция».

Еще раз. Чтобы не было проблем на границе, президент предлагает тем южным осетинам, кто хочет ездить в Россию на иномарках, растаможивать их в России. Предлагает именно президент. В интервью Анатолий Ильич как бы указывает на позицию России, но до сих пор от российской стороны ни о каких требованиях мы не слышали – ни из уст президента, ни от кого бы то ни было еще.

И, кроме того, уж больно цинично выглядит эта забота о наполнении российского бюджета на фоне колоссального контрабандного трафика сигарет из Южной Осетии в Россию.

Что это означает для южных осетин? Например, растаможка иномарки с двигателем 2,3-3 литра старше пяти лет по югоосетинским пошлинам стоит 15 рублей за кубик или 45 000 рублей. По российским пошлинам растаможка этого же авто обойдется в 5 евро за кубик или 1 290 000 рублей. Что называется, почувствуйте разницу.

Россия, поднимая пошлины на такой высокий уровень, защищает свой автопром, а что защищает Анатолий Ильич?

Казалось бы, полгода назад его просили защитить интересы республики и ее населения – добиться от Москвы, чтобы им, как и прочим союзникам России, разрешили временный ввоз автотранспортных средств на российскую территорию. Вместо этого он теперь предлагает землякам платить России неподъемные пошлины. И вопрос этот, судя по виноватой улыбке президента, – уже решенный.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия