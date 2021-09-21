МИД Грузии осудил проведение выборов в Госдуму РФ в Абхазии и Южной Осетии.

Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением в связи с проведением выборов в Госдуму России в Абхазии и Южной Осетии.

Как пишет СОВА, МИД осудил открытие в самопровозглашенных республиках до 20 избирательных участков, назвав это еще одним деструктивным шагом Москвы, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии, грубо нарушающим фундаментальные нормы международного права и игнорирующим Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.

«Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную думу России – наряду с российскими партиями выбирает мажоритарных депутатов Воронежской, Ленинградской, Самарской областей и Забайкальского края, ясно указывает на продолжающийся процесс фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона», – сказано в заявлении.

МИД отмечает, что с начала 2000-х Москва провела незаконную принудительную паспортизацию в регионах Грузии и сегодня продолжает оккупировать и осуществлять их эффективный контроль. При этом сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев лишены возможности вернуться в свои дома.

«Проведение в этих условиях любых выборов, тем более с целью укомплектования законодательного органа страны-оккупанта, является незаконным и не будет иметь никаких юридических последствий», – заявляют в МИД.

В Тбилиси также напоминают о решении Европейского суда по правам человека, который юридически признал Россию как государство, осуществляющее оккупацию и эффективный контроль, ответственное за нарушение основополагающих норм международного права в Абхазии и Цхинвальском регионе.

«Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства и выполнить достигнутое при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать развертыванию на местах механизмов международной безопасности и отозвать решение о признании т. н. «независимости» оккупированных территорий», – сказано в заявлении.

МИД также обратился к международному сообществу с призывом должным образом оценить незаконные шаги Москвы по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии и эффективно отреагировать на них.

Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.