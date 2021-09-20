В Думу проходит Захар Прилепин – сторонник присоединения к РФ Абхазии и Южной Осетии

Партия "Единая Россия" по итогам прошедших 17–19 сентября выборов в Госдуму сохранит конституционное большинство.

После подсчёта более 99 процентов бюллетеней "ЕР" получает почти 50 процентов голосов по партийным спискам. Кроме того, 198 представителей партии, по данным ЦИК, лидируют по одномандатным округам. В совокупности это даёт примерно 315 из 450 мандатов в новой Госдуме. Это меньше, чем было у "Единой России" раньше, но больше, чем необходимые для конституционного большинства 300 мест.

На втором месте КПРФ – у неё около 19 процентов голосов по федеральным спискам, а представители партии лидируют в 9 одномандатных округах. КПРФ удалось выиграть выборы, по предварительным данным, в пяти регионах: Якутии, Хабаровском крае, Ульяновской области, Марий Эл и Ненецком автономном округе.

"Единая Россия" набрала уверенное большинство в аннексированном Крыму и Севастополе.

Явка на выборах, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, превысила 51 процент, что несколько больше, чем в 2016 году.

По одномандатным округам в Думу также проходят 8 кандидатов от "Справедливой России", два от ЛДПР, по одному от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", а также несколько самовыдвиженцев. Большая часть тех, кто проходит в Думу не от "ЕР", были поддержаны так называемым Умным голосованием сторонников Алексея Навального.

По партийным спискам в Думу, набирая более 7 процентов голосов, проходят также ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду". В Думе также появится пятая партия: "Новые люди" преодолевают 5-процентный барьер.

На выборах фиксировались многочисленные нарушения. Длительное отсутствие официальных данных об электронном голосовании в Москве вызвало критику независимых наблюдателей и оппозиции, которая подозревает власти в фальсификациях – без учёта электронного голосования в ряде округов лидировали кандидаты, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального, с его же учётом они уступили провластным кандидатам. КПРФ, кандидаты которой пострадали в первую очередь, заявила о непризнании итогов электронного голосования в Москве.

По словам Памфиловой, нарушений на выборах стало "значительно меньше", а зафиксированные нарушения "сталкиваются с жёсткой реакцией". По её словам, по всей стране были признаны недействительными 25830 бюллетеней.