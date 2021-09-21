Выйдет ли Грузия из заколдованного круга, или О значении предстоящих выборов

Выборы, ожидаемые 2 октября, больше, чем просто муниципальные. Оппозиция представляет их как референдум о доверии к власти. Это логически вытекало из так называемого соглашения Шарля Мишеля, согласно которому партия власти взяла на себя обязательство провести ранние парламентские выборы, если получит на выборах менее 43 процентов. Потом она заявила о выходе из соглашения и повторяет, что ранние парламентские выборы в принципе исключены. Но, как известно, слово не воробей: оппозиционно настроенная часть общества считает, что однажды взятое обязательство сохраняет за собой, по крайней мере, моральную силу.

Это – краткая аннотация значения предстоящих выборов. Никто не знает, что конкретно произойдет после них, каким бы ни был результат. Можно только с относительной уверенностью предсказать, что нормальной и спокойной жизни ждать не следует. Мы живем в смутное время, хотя не можем точно измерить, насколько оно смутное.

Но на все это следует посмотреть в рамках более широкой картины. Уже три десятилетия грузинская политическая система движется по замкнутому кругу. Активная часть народа хочет демократии и, по крайней мере, в определенные периоды реально за нее борется. Иногда кажется, что она достигла успеха. Начиная с победы «Круглого стола» над коммунистами в 1990-м году, каждая смена власти объявлялась демократической революцией. Это было не просто риторикой: многим людям казалось, что уж теперь с авторитаризмом покончено и можно свободно вздохнуть. Такое повторилось четыре раза, последний раз в 2012-м.

Но каждый раз надежды сменялись разочарованием: на волне эйфории формировалась система доминантной силы вокруг одного мощного лидера. На языке академической политологии это называется «гибридным режимом». Он объединяет реально авторитарное правление с элементами демократии, а именно: более или менее реальным политическим плюрализмом, активной оппозицией, независимыми медиа и гражданским обществом.

У этого цикла есть свои этапы: первоначальная эйфория после смены власти сменяется апатией, а потом активным возмущением, которое перерастает в протестное движение и, в конце концов, кончается сменой власти (различными способами). Если исходить из этой схемы, мы сейчас где-то между второй и третьей стадиями или, может быть, уже в третьей.

Этим я никак не хочу сказать, что знаю, как будут развиваться события в будущем. История не обязана повторяться. Но в любом случае большой вопрос, который связан, в том числе, и с исходом предстоящих выборов, но не только с этим, стоит так: выйдет ли Грузия из этого замкнутого круга, и если да, то как именно.

Очень возможно, что выйти придется, но выхода два. Первый – предпочтительный для меня и всех тех, кому нравится жить в свободном обществе – это уход из власти команды Иванишвили (чем быстрее, тем лучше), но так, чтобы его не сменила новая доминантная сила с новым суперлидером. На этом этапе это вполне реально при условии, что власть удастся сменить через выборы. А последнее возможно лишь в случае создания оппозиционной коалиции. Конечно, верные, если не фанатичные сторонники Михаила Саакашвили хотят именно его возвращения во власть; но хотя они составляют самую большую оппозиционную партию, потенциальные партнеры по оппозиции его лидерства не допустят. У коалиционного правительства могут быть свои сложные проблемы, особенно в части эффективности, и это может в будущем породить новую потребность в сильном лидере. Тем не менее смена власти через выборы создаст реальный шанс, что новый демократический прорыв не приведет к новой реконструкции системы доминантной силы.

Другой возможный выход из замкнутого круга – консолидация авторитарной системы. Вместе с падением популярности «Мечты» у нее есть шанс остаться во власти только в том случае, если система станет гораздо более репрессивной, чем сейчас, т. е. превратится из гибридной в просто авторитарную.

Конечно, для людей вроде меня такая перспектива совершенно неприемлема, и нам хочется верить, что в Грузии такое невозможно. Предыдущие правительства не смогли консолидировать авторитарную систему, и им пришлось расстаться с властью. Надеюсь, не сможет этого и «Грузинская мечта». Но логика именно такова: единственная альтернатива смене власти в ближайшие годы – создание в Грузии полностью авторитарной системы.

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