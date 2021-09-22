За ранение активистов оппозиции в Дманиси задержан сын кандидата от «Грузинской мечты»

Участник инцидента в Дманиси задержан, кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили сам отвез сына в полицию, сообщает телекомпания «Имеди».

28-летний Давид Дауташвили проходит по делу, которое расследуется по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «насилие». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».

Инцидент, после которого двое активистов оппозиции были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел вчера в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).

Дауташвили, который накануне категорически отрицал причастность своего сына к ранению активистов оппозиции, заявил, что у него есть проблемы со здоровьем. Он также обвинил оппозицию в «провоцировании инцидента».

«Я был в селе Гантиади, в своем штабе с агитаторами и мы говорили о встрече с избирателями. В это время мимо проехал эскорт Кахи Окриашвили. Они всячески старались, чтобы мы поддались на провокацию. К сожалению, они воспользовались слабостью моего сына, у него проблемы со здоровьем. Он увидел, что я упал, потерял сознание и что меня били. Он впал в состояние аффекта. Он сам сдался полиции. Я сам его отвез, чтобы он понес соответствующую ответственность», – сказал Дауташвили.

В МВД также распространили информацию о задержании виновника инцидента в Дманиси.

«Полицейские Квемо Картли задержали 28-летнего Д.Д. Следствие установило, что обвиняемый 21 сентября этого года в селе Гантиади Дманисского района на предвыборной встрече во время словесного и физического противостояния нанес ножом повреждения в области лица сторонникам «Единого национального движения». 45-летний М.О. и 38-летний Ш.С. переведены в больницу, где они проходят лечение.

Во время физического противостояния разные повреждения получили и другие лица. Полиция продолжает интенсивные следственные мероприятия для установления личности всех участников», – сказано в заявлении МВД.