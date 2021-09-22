Мужские разговоры о грузинских выборах

«Грузинская мечта» сегодня осудила факт ранения двух сторонников оппозиции сыном мажоритарного кандидата в Дманиси от партии власти, но ответственность возложила на оппозиционное «Нацдвижение». Из-за дманисского инцидента кандидат в мэры Тбилиси, лидер «Нацдвижения» Ника Мелия отказался участвовать в теледебатах с кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе, назвав его насильником и коррупционером. Тбилисскому мэру на теледебатах осталось выяснять, как было сказано, мужские отношения с экс-премьером Георгием Гахария.

«Они чуть не погубили меня, моего сына и себя», – жаловался сегодня в телефонном комментарии ТВ «Имеди» кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили. Еще накануне он категорически опровергал свое участие в драке со сторонниками оппозиционного кандидата в селе Гантиади и причастность своего сына к поножовщине, в которой были ранены два оппозиционера.

«Я сам отвел своего сына в полицию, чтобы он по закону ответил за содеянное», – сообщил сегодня Дауташвили-старший, отмечая при этом, что оппозиционеры сами спровоцировали его сына, зная, что он страдает психическим расстройством и может впасть в состоянии аффекта.

Состояние раненных стабильно, но для дальнейшего лечения потребовалась их транспортировка в Тбилиси. МВД лишь подтвердило факты задержания одного подозреваемого и возбуждения уголовного дела.

Между тем в «Нацдвижении» и объединившихся вокруг него оппозиционных партиях требуют, чтобы были задержаны и другие участники драки, чтобы «Грузинская мечта» взяла на себя ответственность за нее и сняла с выборов своего кандидата.

Но в партии власти еще накануне дали понять, что этого не сделают. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе осудил, по его словам, «единичный эксцесс», но увидел в случившемся почерк «Нацдвижения». Ираклий Кобахидзе не чувствует ни партийной, и тем более ни личной ответственности в дманисском инциденте:

«Один какой-то дегенерат ранил двух человек, какую ответственность я должен на себя взять?»

Там же лидер партии власти отмахнулся и от предположения, что агрессивная риторика, «кровавые билборды с оппонентами власти» поощряют насилие. «На билбордах крови нет, – сказал Кобахидзе, – но страна была в крови девять лет», – напомнил Кобахидзе о временах правления «Нацдвижения».

Партийному лидеру с утра вторили депутаты «Грузинской мечты», повторив тот же тезис: виновник, конечно, будет наказан, но в целом это провокация «Нацдвижения». Спикер партии власти депутат Шалва Папуашвили предупредил своих сторонников:

«К сожалению, мы вчера в Дманиси не смогли избежать провокации. Мы еще раз призываем наших сторонников: до выборов осталось десять дней, в течение которых «Национальное движение» выйдет за все человеческие и моральные рамки. Трудно терпеть, но это наша обязанность перед нашим народом и страной».

Провокацией сочли в правящей партии и демарш лидера «Нацдвижения», кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия во время телевизионных дебатов на ОВГ. Это был первый и, пожалуй, последний за всю кампанию телевизионный эфир, в котором были собраны все 16 кандидатов, баллотирующихся на пост столичного градоначальника. Извинившись перед остальными, Ника Мелия заявил, что дманисский инцидент и другие обстоятельства не позволяют ему продолжить участие в дебатах, сославшись на присутствие мэра Тбилиси Кахи Каладзе:

«Я не смогу находиться в одном пространстве с насильником, коррумпированным, прогнившим до конца человеком, который управляет криминалом».

Каха Каладзе в ответ спокойно, с широкой улыбкой пожелал оппоненту «скатертью дорогу», однако журналистов больше впечатлило, как мэр публично не стал солидаризоваться с обвинениями «Грузинской мечты» в адрес бывшего соратника, кандидата на пост мэра Тбилиси от партии «За Грузию» Георгия Гахария. В них партия власти называет его предателем, а заодно «кокаинщиком и наркоманом».

Гахария, обращаясь на «ты» к Каладзе, поинтересовался его личным мнением. В ответ мэр Тбилиси заявил, что «Грузинская мечта» его не обвиняла в наркомании, что уход Гахария из «Мечты» ему не понравился, но дальше Каладзе дискутировать на эту тему не стал:

«Я всегда максимально стараюсь быть сдержанным, когда задается вопрос о Георгии Гахария, потому что в первую очередь - я мужчина, а потом политик».

«Мужское поведение определяют поступки и шаги, а не разговоры о них», – поделился своим мужским мнением и сам Георгий Гахария.

Многие наблюдатели и оппоненты власти теледебаты назвали пустой тратой времени. Но возмущение и раздражение среди оппозиционеров больше вызвали даже не заявления «Грузинской мечты» о том, что в теледебатах Каха Каладзе затмил других кандидатов, а то, что в партии власти не намерены должным образом реагировать на дманисский инцидент. Лидер «Гирчи» Яго Хвичия заключил:

«В первую очередь «Грузинской мечте» нужно снять с выборов того мажоритарного кандидата. Потому что мы все узнали, что нам предлагают выбрать человека, сын которого ради избрания своего отца чуть не убил человека».

О необходимости, помимо формального осуждения, полноценного правового реагирования на случай в Дманиси заявил сегодня и посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Он также напомнил, что демократии несвойственен язык ненависти. А представители правозащитных НПО в очередной раз призвали политиков не нагнетать и так напряженную предвыборную атмосферу агрессивными выпадами в адрес оппонентов.