Абхазская неделя: очередные обещания президента, молодеющий ковид

Президент Аслан Бжания на этой неделе провел первую в этом году пресс-конференцию для журналистов. Он пообещал то, что уже много раз обещал. К примеру, что в течение полугода будет решен вопрос об упрощенном предоставлении гражданства России гражданам Абхазии. Более года назад, в июле 2020 года, Аслан Бжания уже говорил, что для решения этого вопроса ему необходимо полгода. Следующему обещанию – асфальтированию центральных дорог Сухума – также более года. Закончить ремонт центральных улиц столицы обещали к началу курортного сезона, потом ко Дню Победы и так дотянули до следующего Дня Победы – 30 сентября.

Аслан Бжания сообщил, что размышляет над своим предвыборным обещанием по оптимизации численности органов госуправления и думает, что пересмотрит структуру правительства и своей администрации. В этом случае Бжания благоразумно не обозначил сроков.

А еще президент надеется, что его юристами будет подготовлен документ, в котором будут изложены принципы политического взаимодействия между властью и оппозицией. Были обещания по поводу введения в эксплуатацию Ткуарчальской больницы, освещения центральной трассы и многое другое.

Но удивил президент не обещаниями, исполнения которых давно никто не ждет, а заявлением о продлении ограничений для отдельно взятых учреждений культуры. На мой взгляд, Бжания был предельно откровенен, так как сообщил, что не может наказать тех, кто, не соблюдая ограничительные меры, проводит многотысячные свадьбы, а вот на театры у него силы есть. «Если театры пойдут по этому пути, то их накажут – на них у нас силы найдутся», – сказал президент.

И еще одно заявление (на мой взгляд) вышло за пределы приличия. Отвечая на вопрос журналиста о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов, Аслан Бжания оправдал сотрудников милиции тяжелой работой и судимостью человека, который подвергся насилию. Президент так разволновался, услышав вопрос о мерах, которые он предпримет по последним фактам насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов (насилие над туристом и доведение до самоубийства в изоляторе ВС ранее судимого гражданина Абхазии), что не нашел ничего оригинальнее, чем предложить журналисту пойти работать в милицию. Было бы куда интереснее, если бы президент предложил журналисту свое кресло, кресло премьера, к примеру, или на крайний случай главы «Абхазтопа» или Рицинского национального парка. Но это сарказм, как вы понимаете: туда, где много непонятно куда исчезающих денег, журналистов не зовут.

Абхазское народное движение провело на этой неделе круглый стол, посвященный вопросам местного самоуправления. Помимо членов АНД, в нем приняли участие представители других общественно-политических организаций, действующие депутаты парламента, депутаты местных органов самоуправления и министр юстиции. Лидер АНД Адгур Ардзинба сообщил, что его организацией подготовлены предложения для законодателей по реформе местной системы управления, и задача круглого стола – сформировать единую концепцию.

Выступающие говорили о необходимости внесения изменений в закон об органах местного самоуправления, который, на их взгляд, не отвечает современным реалиям и вступает в противоречие с республиканским законодательством. Все отмечали громоздкость системы, отсутствие координации между собраниями и главами городов и районов и механизмов воздействия на центральную власть. По их мнению, необходимо кардинально реформировать эту систему, внести изменения в закон об органах местного самоуправления, перейти к прямым выборам глав администраций городов и районов.

Выступавшие отмечали, что у руководства страны нет понимания важности развития органов местного самоуправления, что система назначений глав администраций президентом преследует только одну цель – сохраниться во власти. «Никто не знает, за что назначают и за что снимают с работы глав администраций», – считают сторонники прямых выборов глав администраций.

Тема избрания глав администраций неновая. Она обсуждается на общественных площадках не первый год, и команда нынешнего президента поддерживала идею проведения прямых выборов глав городов и районов до своего прихода к власти.

Тем временем в криминальной хронике недели можно выделить возбуждение уголовного дела в отношении отставного чиновника. Бывшего руководителя села Хашта Галского района Беслана Туркия обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, обвиняемый собирал с жителей села земельный налог четыре месяца 2020 года и присвоил более полумиллиона рублей. В случае если его вина будет доказана, то бывшему главе села грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. Генпрокуратура также сообщает о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога в отношении сотрудников этой же администрации Джамбула Гамисония и Рамаза Гиделия.

На этой неделе энергетики и коммунальщики традиционно соревновались в отключении света и воды. 21 сентября для жителей Сухума, Гудаутского и Гагрского районов стал днем одновременного отключения света и воды. Среди пожаров «неизвестного происхождения» – пожар в поселке Бзыбь, где сгорела подстанция, а в селе Бедия Очамчырского района сгорело частное строение. Версий по-прежнему нет, но народная молва продолжает настаивать, что причина частых возгораний – перегрузка сетей в результате официально запрещенной деятельности по добыче криптовалюты.

И о ковиде. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отрапортовала на совещании, что наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Своим обоснованием такой тенденции она серьезно рассмешила народ, так как утверждала, что снижение заболеваемости связано с соблюдением ограничительных мер, вакцинацией населения и ответственным отношением граждан к санитарным требованиям. Такое мог заявить только человек, весьма далекий от действительности, так как всем известно, что вакцинация в Абхазии идет очень медленными темпами – в том числе из-за плохой организации и отсутствия вакцины, а ограничительные меры распространяются в нашей стране только на театры и библиотеки. К тому же пользователи социальных сетей отмечали категории людей, которые не попадают в статистику Минздрава.

О более ответственном отношении граждан я промолчу. Скажу лишь, что на карантин закрываются классы в некоторых школах, полностью закрыта одна их школ Гудаутского района, и из официальной статистики следует, что пандемия стремительно молодеет – люди среднего возраста все чаще встречаются в списках умерших, а власти столицы обсуждают возможность закрытия центрального и вещевого рынков и отмечают полное игнорирование правил безопасности в общественном транспорте.

На этой неделе впервые в Абхазии проходит международный фестиваль кузнецов-оружейников. Фестиваль начал работу 24 сентября в этнопарке «Апсны», где есть кузня. В течение трех дней мастера из России, Белоруссии и Абхазии будут проводить мастер-классы по изготовлению клинков, ножей и кинжалов. В программе фестиваля: ковка многослойной стали (дамасская сталь), плавка железа, кузнечная сварка.

Идея проведения фестиваля принадлежит сообществу кузнецов «Х-напы». Задача фестиваля – обмен опытом. Помимо этого, абхазские кузнецы намерены воссоздать весь исторический процесс, начиная от добычи железа в горах, обработки и до конечного результата – ковки изделия. Специально для фестиваля были организованы экспедиции в горы, в места наиболее богатые месторождениями железа, из которого участники фестиваля будут выковывать абхазское традиционное оружие.

Инициаторы фестиваля считают, что мероприятие будет интересно историкам, а для кузнецов – это опыт ковки из натурального продукта, который за две недели до фестиваля абхазские кузнецы добыли в горах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия