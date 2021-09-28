Акция в поддержку Ираклия Бебуа прошла у администрации правительства Грузии

Судьей от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 2022 года будет Михаил Лобов. За его кандидатуру проголосовали большинство членов ПАСЕ.

Мандат будет действовать девять лет. Переезжать из России Лобову не придется – с 1997 года он работает в аппарате Совета Европы (СЕ), с 2014 возглавляет там департамент политики и сотрудничества в области прав человека.

Опыт работы в ЕСПЧ у Лобова уже есть. Свою карьеру он начинал как советник по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений, позже работал начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ.

Лобов станет четвертым российским судьям в ЕСПЧ за всю историю. Он заменит Дмитрия Дедова, который до назначения в Страсбург был судьей Высшего арбитражного суда России, ликвидированного в 2014 году.

Список из трех кандидатов, среди которых был Лобов, предоставил Кремль. Изначально Комиссия ПАСЕ по выбору судей не хотела одобрять его. Но передумала после того, как российские власти предоставили «дополнительную информацию о процедуре отбора». В сентябре все три претендента успешно прошли собеседование в Страсбурге, которое предшествует голосованию.

Власти Украины также пытаются предложить свой список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, но комиссия ПАСЕ уже третий года отклоняет его и просит предоставить новый. Из-за этого Украину в Страсбурге до сих пор представляет судья Анна Юдковская, чей мандат истек еще в 2019 году.