ЦИК Грузии признал свободу слова ненависти

Ряд неправительственных организаций обратились к грузинской власти с заявлением о недопустимости языка ненависти по отношению к политическим оппонентам в ходе предвыборной кампании. ЦИК, впрочем, ничего особенного в ней не видит, в том числе и в истории с так называемыми кровавыми баннерами.

Неправительственный сектор и оппозиционные политики говорят о все более интенсивном использовании партией власти языка ненависти. Самым скандальным его проявлением они считают т.н. кровавые баннеры, которые ночью 20 сентября появились на улицах крупных городов. На плакатах на кроваво-красном фоне рядом с Михаилом Саакашвили были изображены представители оппозиции и руководители оппозиционных телеканалов. При этом билборды были наклеены поверх плакатов об актуальности вакцинации.

В связи с этим правозащитники обратилось с жалобой в ЦИК, который спустя неделю вынес вердикт – кровавые изображения не противоречат законодательству.

«Избирательная комиссия детально изучила происхождение баннеров и установила, что заказчик является частным беспартийным лицом и заказал баннеры рекламной компании исключительно от своего имени. Согласно законодательству, ЦИК не считает эти плакаты предвыборной агитацией, и, соответственно, нет законного основания для составления протокола о правонарушении в отношении этого человека», – заявила представитель комиссии Натия Иоселиани.

Нет сомнений, что ЦИК подыгрывает «Грузинской мечте», считают в объединенной оппозиции. Со специальным заявлением на брифинге выступила Тамар Кордзая:

«Центральная избирательная комиссия продолжает покорно выполнять директивы правящей партии. Ее заявление подтверждает, что комиссия находится в преступном сговоре с «Грузинской мечтой», принимая политически мотивированные решения для поощрения ненависти между гражданами и политиками. У нас существует обоснованное подозрение, что и ЦИК пойдет наперекор воле грузинского избирателя».

Тем временем представитель ЦИК Георгий Сиоридзе отметил, что заявление оказалось сюрпризом для его коллег:

«На брифинге создалась иллюзия того, что это общее решение комиссии. На самом деле, рассмотрение иска НПО не проходило в рабочем формате и является единоличным решением председателя комиссии. Я решительно дистанцируюсь от этого».

Исполнительный директор «Справедливых выборов» (ISFED) Нино Долидзе говорит, что решение ЦИК противоречит его стандартам и является прямым поощрением аналогичных «частным инициатив»:

«За две недели до выборов по всей стране развешиваются сотни баннеров, на которых в негативном ключе изображены субъекты избирательной гонки, за это проплачена огромная сумма, и оценить это как частную инициативу, не имеющую отношения к избирательным субъектам, как минимум странно. Примечательно, что в 2018 году мы столкнулись с аналогичным случаем и обратились с запросом в Службу аудита, которая квалифицировала это как предвыборную агитацию в пользу конкретного кандидата. Очень печально, когда стандарты Службы аудита оказываются выше нормативов Избирательной комиссии, которая не захотела видеть очевидного».

О проявлении языка ненависти со стороны представителей власти говорится в сегодняшнем заявлении Хартии журналистской этики. В частности, речь идет об уничижительных репликах, высказанных генсеком «Грузинской мечты» Кахой Каладзе в адрес журналиста телеканала «Мтавари».

«Грязнее вас радикалов нет на свете. Вы являетесь исчадием ненависти и зла, вы являетесь лицом этого… куда уж больше дискредитации, посмотри на себя, где ты работаешь», – так ответил мэр журналисту.

«Хартия журналистской этики осуждает заявление Кахи Каладзе и считает такое отношение к СМИ типичным для авторитаризма. Агрессивная риторика политиков в Грузии создает поляризованную медиа-среду и отрицательно сказывается на безопасности и профессионализме журналистов», – говорится в заявлении.

Как поощрение агрессии против инакомыслящих, говорится в докладе другой правозащитной организации.

«Повседневная агрессивная и угрожающая риторика членов правящей партии еще больше провоцирует насилие в отношении средств массовой информации, усугубляя и без того сложную и поляризованную обстановку в стране», – говорится в сегодняшнем отчете «Международной прозрачности – Грузия».

Впрочем, в правящей команде предпочитают не придавать большого значения этим заявлениям. Парламентарий «Грузинской мечты» Бека Давитулиани дал свой совет правозащитникам:

«Я бы посоветовал неправительственным организациям прекратить риторику на уровне их ощущений. Закон – это одно, нарушение его – другое, нам нужны факты и доказательства. На прошедших выборах тоже было много разговоров, но дальше их дело не пошло».