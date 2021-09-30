Аслан Бжания подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож. ВИДЕО

Югоосетинская делегация, прибывшая в самопровозглашенную республику Абхазия 27 сентября, сегодня провела в Сухуми официальные встречи.

В администрации абхазского президента Аслана Бжания прошла торжественная встреча югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, был выстроен почетный караул.

На встрече Бжания поблагодарил Бибилова за приезд «в столь важный для Абхазии день».

«Этот день важный для народа Абхазии и для народов Северного Кавказа, а также наших братьев из Южной Осетии. В этот день Вы с нами и это дорогого стоит. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо за ваш приезд!» – сказал Аслан Бжания.

Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с отмечаемым сегодня Днем Победы и Независимости.

«Без сомнения, День Победы – большой праздник, в то же самое время этот праздник связан с трагическими событиями, с потерей близких, родных, но, тем не менее, это праздник Победы в Отечественной войне. Хочу поздравить в вашем лице весь абхазский народ и пожелать побед во всем, во всех направлениях развития вашего государства», – сказал Бибилов.

Лидеры обменялись памятными подарками. Аслан Бжания подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож, сделанный художником Тимуром Дзидзария.

Бибилов подарил Бжания икону Святого Георгия, отметив: «У нас в Осетии Святой Георгий считается покровителем мужчин, воинов. К этой категории относитесь и вы – абхазские мужчины, которые отстояли свою землю!».

Сегодня же в администрации абхазского президента состоялась расширенная встреча с югоосетинской делегацией.

Кроме того, Бжания и Бибилов возложили цветы к мемориалу в сухумском Парке Славы. Они почтили память воинов, погибших во время грузино-абхазской войны.