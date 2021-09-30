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Георгий Гахария опубликовал результат еще одного наркотеста
Экс-премьер и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария опубликовал результаты еще одного наркотеста, который он прошел в клинике в Вене. Это исследование луковиц волос, которое, согласно документу, подтвердило, что Гахария не использовал какие-либо наркотические вещества за последние полгода.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», исследование образца волос было проведено на такие вещества, как тетрагидроканнабинол (в том числе т.н. марихуана), кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDEA, MDMA, мефедрон, героин, кодеин, морфин, бупренорфин, метадон, трамадол и т.д.
«В заключении указано, что в результате исследования образца волос Георгий Гахария, не было подтверждено употребление любого из вышеупомянутых наркотических веществ», – говорится в сообщении пресс-службы партии, которая также опубликовала результаты исследования, проведенного в венской лаборатории «FTC-Forensisch-Toxikologisches Labor».
Тест на наркотики не является обязательным условием для участия в выборах мэра. Несмотря на это, в начале сентября действующий мэр столицы Каха Каладзе предложил другим кандидатам в мэры пройти тестирование. Сам Каладзе сдал такой тест 6 сентября, но своих результатов не публиковал, а просто заявил, что тест ничего у него не выявил.
Гахария откликнулся на инициативу, но сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, объяснив это тем, что не доверяет местной экспертизе, так как грузинские власти готовят против него провокацию.
Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали, заявив, что этот вопрос неактуален для общественности.
В последнее время бывший соратник Гахария, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, обвинив экс-премьера в употреблении наркотиков – он даже назвал Гахария «кокаинщиком».
27 сентября Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу этих заявлений, которые он расценивает как клевету.
Другие новости дня
На гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия готовилось покушение – СГБ
Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия заявил, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии дала наводку лицам, желающим его ликвидировать. Как пишет СОВА, таким образом Гварамия прокомментировал заявление руководителя контртеррористического департамента, в котором последний подтвердил готовившееся на Гварамия покушение.
«Я в шоке, после этого выступил заместитель руководителя антитеррористического отдела и рассказал о заказном убийстве, о том, что убийцы идентифицированы, он рассказал, что моя охрана удвоена, то есть рассказал, как меня охраняют», – заявил Гварамия и добавил, что его самого спецслужбы просили не распространяться о готовившемся покушении.
Сегодня, 30 сентября, гендиректора «Мтавари» вызвали в СГБ Грузии. Прибывшие на место журналисты были проинформированы о готовившемся на него покушении, позже СМИ получили соответствующую рассылку.
По информации следствия, Гварамия может угрожать серьезная опасность, он был вызван в ведомство для инструктажа.
На югоосетинской де-факто границе образовалась семикилометровая пробка
У погранично-таможенного поста «Нижний Зарамаг», на въезде в самопровозглашенную республику Южная Осетия со стороны Северной Осетии образовалась семикилометровая пробка. Очередь растет на протяжении трех суток из-за желания автомобилистов оформить ввоз для транспортных средств, зарегистрированных в Южной Осетии. При этом водители вынуждены ночевать в машинах на горной дороге, на которой уже выпал снег.
Как сообщили Кавказ.Реалии в пресс-службе североосетинского управления таможни, ажиотаж связан с тем, что 30 сентября истекает срок временного ввоза автомобилей, продленный 5 апреля решением совета Евразийской экономической комиссией в связи с пандемией.
При этом в социальных сетях автомобилисты выражают недовольство позицией югоосетинского президента Анатолия Бибилова, который ранее предупреждал о вероятном повышении таможенных пошлин, связывая это с повышением уровня жизни и зарплат в республике.
«Не думаю, что новые таможенные тарифы сильно увеличат доходную часть бюджета Южной Осетии, т.к. сомневаюсь, что значительная часть владельцев подержанных иномарок сможет позволить себе растаможку. Скорее, это делается под давлением таможенной службы и таможенного союза, которые, впрочем, делают свое дело: они стараются латать дыры, которыми пользовались люди. А у властей Южной Осетии нет такого лоббистского ресурса», – отметил в беседе с Кавказ.Реалии блогер Алик Пухаев, специализирующийся на финансово-экономической тематике.
Повышение таможенных тарифов ожидается в начале 2021 года: это может остановить массовую покупку подержанных иномарок владельцами южноосетинских паспортов. Вместе с тем, как рассказали Кавказ.Реалии автовладельцы, в законодательстве есть небольшая лазейка, которая позволит обойти предстоящее повышение тарифов: для этого необходимо нотариально оформить доверенность на близкого родственника, который ранее не оформлял ввоз транспортного средства.
- Два года назад Северо-Осетинская таможня объяснила ужесточение правил временного ввоза на территорию России автомобилей с номерами Южной Осетии неуплатой таможенных платежей. Другой причиной назвали неуплату штрафов за нарушение ПДД, нарушение скоростного режима и несоблюдение норм использования тонировки.
Бывший президент Франции Саркози приговорён к году лишения свободы
Суд во Франции признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по уголовному делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании в 2012 году и приговорил его к году лишения свободы.
По данным следствия, Саркози во время кампании по его переизбранию президентом потратил примерно вдвое больше, чем позволено законом, превысив лимит расходов на кампанию на 22 миллиона евро, а затем путём бухгалтерских махинаций пытался замаскировать перерасход.
Саркози отрицал вину, заявив, что не занимался финансами своей кампании и не знал о перерасходе.
Адвокат бывшего президента уже заявил, что тот подаст апелляцию. Даже если она будет отклонена, он вряд ли отправится в тюрьму по этому делу, поскольку суд постановил, что он может отбыть наказание дома с электронным браслетом.
Весной Саркози был признан виновным по ещё одному делу, связанному с попыткой подкупа сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Его приговорили к трём годам лишения свободы, из них двум условно. И по этому делу экс-президент пока не отправился в тюрьму, поскольку подал апелляцию.
Несмотря на уголовные дела, Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 годы (кампания по переизбранию была им проиграна), остаётся влиятельной фигурой для правоцентристов. Ожидается, что его поддержка сыграет важную роль при выборе кандидата от правых на президентских выборах, которые пройдут в будущем году.
Сестра Ким Чен Ына вошла в состав руководящего КНДР Государственного совета
Младшая сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, 34-летняя Ким Ё Чжон вошла в состав Государственного совета – высшего органа исполнительной власти в стране. Состав совета обновился наполовину. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Перестановки сделаны в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР. Из Государственного совета удалены 9 человек. Среди них – 82-летний Пак Пон Джу, которого называли экономическим советником Кима. Политик дважды занимал пост главы правительства КНДР и считался протеже дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, казнённого в 2013 году.
В состав госсовета включён генерал армии, секретарь ЦК правящей Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Несколько дней назад он, согласно официальным сообщениям, присутствовал при первом испытании северокорейской гиперзвуковой ракеты.
Из госсовета официально исключены несколько партийных деятелей, уже снимавшихся ранее с партийных постов, свидетельствует сообщение ЦТАК. В целом, заседание прошло "в обстановке чрезвычайной революционной сознательности и энтузиазма участников", говорится в сообщении.
Почему важны новые должности Ким Ё Чжон
В августе 2020 года стало известно, что Ким Чен Ын передал Ким Ё Чжон часть своих обязанностей, фактически сделав её вторым человеком в государстве. Сестра верховного лидера является единственным публичным политиком в КНДР за исключением своего брата, отмечал в эфире Радио Свобода профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.
Её считают наиболее вероятным преемником брата на посту верховного лидера КНДР в случае его смерти. Однако в патриархальном мире Северной Кореи против неё играют её молодость и гендер.
В 2020 году Ким Ё Чжон анонсировала уничтожение узла постоянной связи между КНДР и Южной Кореей. Её продвижение совпало по времени с заявлением Ким Чен Ына о восстановлении каналов связи в начале октября.
В конце сентября Ким Ё Чжон заявила, что КНДР готова объявить об официальном прекращении корейской войны, в состоянии которой две Кореи официально находятся с 50-х годов XX века. "На Юге ощущается непреодолимо сильное желание вывести межкорейские отношения из тупика и как можно скорее достичь стабильности. У нас есть такое же желание", – цитировало ЦТАК её заявление.
Третий день подряд в РФ самое высокое число смертей от COVID-19 за сутки
В России третий день подряд, по официальным данным, фиксируется самое высокое число смертей от коронавирусной инфекции за сутки с начала пандемии.
Утром 30 сентября оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России, включая аннексированный Крым, умерли 867 человек, у которых был выявлен коронавирус. Предыдущие максимальные значения зарегистрировали в минувшие два дня.
Растёт и число выявленных инфицированных – за сутки их более 23 тысяч. Рекордные значения фиксировались прошлой осенью – тогда число инфицированных, выявленных за 1 день, доходило до 30 тысяч. Число умерших, однако, тогда было существенно меньшим.
Всего с начала пандемии, по данным оперативного штаба, умерли более 200 тысяч человек с коронавирусом. По статистике Росстата, это число примерно в полтора раза выше. Показатели же так называемой избыточной смертности ещё выше, достигая, по оценкам демографов, 600–700 тысяч человек.
В Москве за сутки выявлено почти 4 тысячи заражённых, это максимальный показатель за несколько недель. Власти Москвы сегодня объявили, что с 1 октября все пациенты с диагнозом ОРВИ должны будут проходить антигенный тест на коронавирус.
Несмотря на рост числа заражённых и умерших, власти России исключают введение локдауна. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, однако, заявио, что регионам "придётся реагировать" на ухудшение ситуации. По его словам, на федеральном уровне никаких решений об ограничительных мерах не принималось, "но ситуация подвижная, цифры стремительно растут".
В ряде регионов ужесточаются некоторые ограничительные меры – в частности, на удалённое обучение переводятся школы. Власти Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. В городе по-прежнему формально запрещены массовые мероприятия, что позволяет властям отказывать в согласовании заявок на политические акции и привлекать к ответственности даже участников одиночных пикетов.
Для встречи Саакашвили в Грузии зарегистрировались более 100 тысяч человек
В организации, созданной для мирного возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, уже зарегистрировались 104 тысячи человек.
Как заявляет председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента и инициатор движения Тако Чарквиани, хотя бы половина из них придет его встретить.
«Всеобщее народное движение для возвращения Саакашвили зарегистрировано официально, 12 дней как существует, и уже есть 104 тысячи подписей. Когда регистрируется 104 тысячи человек – это очень хорошо, их всех можно идентифицировать… Я думаю, что придет хотя бы половина», – сказала Чарквиани.
Она подчеркнула, что движение в поддержку приезда Саакашвили собирается провести свои мероприятия мирно и сообщила, что планирует встретиться с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что прилетает в Тбилиси из Киева вечером 2 октября – в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляют, что заочно осужденного судом Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну.
- Саакашвили покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Аслан Бжания подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож. ВИДЕО
Югоосетинская делегация, прибывшая в самопровозглашенную республику Абхазия 27 сентября, сегодня провела в Сухуми официальные встречи.
В администрации абхазского президента Аслана Бжания прошла торжественная встреча югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, был выстроен почетный караул.
На встрече Бжания поблагодарил Бибилова за приезд «в столь важный для Абхазии день».
«Этот день важный для народа Абхазии и для народов Северного Кавказа, а также наших братьев из Южной Осетии. В этот день Вы с нами и это дорогого стоит. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо за ваш приезд!» – сказал Аслан Бжания.
Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с отмечаемым сегодня Днем Победы и Независимости.
«Без сомнения, День Победы – большой праздник, в то же самое время этот праздник связан с трагическими событиями, с потерей близких, родных, но, тем не менее, это праздник Победы в Отечественной войне. Хочу поздравить в вашем лице весь абхазский народ и пожелать побед во всем, во всех направлениях развития вашего государства», – сказал Бибилов.
Лидеры обменялись памятными подарками. Аслан Бжания подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож, сделанный художником Тимуром Дзидзария.
Бибилов подарил Бжания икону Святого Георгия, отметив: «У нас в Осетии Святой Георгий считается покровителем мужчин, воинов. К этой категории относитесь и вы – абхазские мужчины, которые отстояли свою землю!».
Сегодня же в администрации абхазского президента состоялась расширенная встреча с югоосетинской делегацией.
Кроме того, Бжания и Бибилов возложили цветы к мемориалу в сухумском Парке Славы. Они почтили память воинов, погибших во время грузино-абхазской войны.
Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней. Она продолжалась 13 лет
Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца американской поп-певицы Бритни Спирс от опеки над дочерью.
Опекунство Джеймса Спирса длилось 13 лет - с 2008 года. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс мог единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов.
В среду судья Бренда Пенни удовлетворила заявление певицы и её адвоката, которые просили отстранить Джеймса Спирса от опекунства. В судебном решении сказано, что опека отца, против которой возражала дочь, создавала "токсичную обстановку".
В июне Бритни Спирс выступила на судебном заседании против опеки со стороны своего отца. Она отметила, что несчастна и лишена личных и финансовых прав. Кроме того, по словам актрисы, она хотела бы выйти замуж и родить ребёнка, но её опекун против этого. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против её воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.
В соцсетях была развёрнута кампания Free Britney ("Свободу Брнитни") в поддержку певицы. СМИ сообщали, что сам Джеймс Спирс решил отказаться от роли опекуна и подал соответствующее заявление в суд.
Суд назначил временным опекуном певицы её менеджера Джоди Монтгомери. Ожидается, что уже в ноябре суд может окончательно отменить опеку над Бритни Спирс.
После решения суда певица опубликовала в инстаграме видео своего первого полёта на легкомоторном самолёте.
Само решение она не комментировала.
В Грузии сообщили о двузначном росте ВВП в августе
В августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост реального ВВП Грузии составил 10.3%, а в среднем за первые восемь месяцев 2021 года — 12%. Таковы предварительные оценки, опубликованные Национальной службой статистики (Грузстат).
В августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост наблюдался в следующих отраслях: производство; финансовая и страховая деятельность; торговля; поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; гостиницы и рестораны; транспорт и складирование; искусство, развлечение и отдых.
Тенденция к снижению наблюдалась в строительной и горнодобывающей отраслях.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса, на фоне закрытых границ и остановки многих сфер экономической деятельности, Грузия пережила падение экономических показателей на уровне минус 6%.
В апреле текущего года в Грузстате сообщили о рекордном росте экономики (+44.8%). В мае рост ВВП составил 25.8%, в июне 18.7%, в июле – 9.9%
Российские власти готовят заградительные пошлины на европейское вино и парфюмерию
Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на потребительские товары из Евросоюза. Тарифы могут быть повышены для импортируемых вина, парфюмерии, пива, обуви и сельскохозяйственной техники из ЕС. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с планами чиновников.
По данным собеседников издания, новые ставки пошлин могут быть запретительными для рынка. Так Москва планирует ответить странам ЕС на ограничения на импорт российской металлургической продукции. С 2018 года поставки российской стали сверх установленной квоты облагаются в странах ЕС пошлиной 25 процентов. В июне Еврокомиссия продлила действие этих мер до 30 июня 2024 года.
В министерстве информацию источников "Ведомостей" изданию не прокомментировали. Так же поступили и в министерства финансов. По словам одного из собеседников издания, свои предложения о мерах в ответ на пошлины на сталь готовит и министерство промышленности и торговли. Это подтвердили в министерстве.
Amnesty: преследование шамана Габышева - это карательная психиатрия
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей освободить якутского шамана Александра Габышева. 26 сентября его приговор о бессрочной принудительной госпитализации вступил в силу и Габышева, в 2019 году отправившегося в Москву "изгнать" Владимира Путина из Кремля, увезли в психоневрологический диспансер.
Как сообщает Сибирь.Реалии, директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина заявила, что власти страны превратили "психиатрическую помощь в карательную меру – метод, хорошо проверенный и испытанный в советский период" - и применили ее для того, чтобы усмирить и дискредитировать Александра Габышева. "Он стал символом нежелания простых людей мириться с правительством Владимира Путина, которое с каждым днём всё больше и больше ужесточает давление, - сообщила Звягина. - Видеть, как легко и просто мощная и неумолимая государственная машина уничтожает жизнь того, кто отважился на мирное выражение собственного мнения и критику властей, по-настоящему страшно".
Представительница Amnesty International заявила, что российские власти обязаны воздержаться от принудительного психиатрического лечения, которое является одним из видов пыток и жестокого обращения, и немедленно и безо всяких условий освободить Александра Габышева. "Его приговорили к бессрочному принудительному психиатрическому лечению исключительно за мирное осуществление права на свободу выражения мнений. Следует незамедлительно прекратить применение карательной психиатрии в качестве метода борьбы с несогласными", - высказала позицию считает Наталья Звягина.
26 сентября защитник Габышева Алексей Прянишников сообщил, что Габышева увезли на принудительное лечение в медучреждение. Куда именно отправлен шаман – неизвестно. О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора. Прянишников отметил, что шамана увезли в больницу, поскольку в силу вступил приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением. По сведениям Прянишникова, Габышеву опять начали делать инъекции с препаратами, оказывающими серьезное воздействие на его поведение.
Ранее во время заседания суда доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы, были отклонены.
В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.
- 26 июля Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. В итоге Александра Габышева незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана теменной области головы), утверждают адвокаты. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
COVID-19 в Грузии: 1743 новых случая, 29 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 29 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8946.
За сутки в стране выявили 1743 новых случая коронавируса. Накануне провели 36 047 тестов: PCR-тестов – 15 362, экспресс–тестов на антиген – 20 685.
Выздоровели еще 2266 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 613 012, выздоровевших – 585 071.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,84%, за последние 14 дней составляет 6,04%, за неделю – 5,65%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 10 347 человек, всего в Грузии использовано 1 785 862 вакцин.
Путин поздравил Бжания с Днем победы и независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с отмечаемым 30 сентября Днем победы и независимости. Он отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в решении актуальных задач.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Абхазии - Дня Победы и Независимости. Отношения между нашими государствами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях. Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликовала пресс-служба Бжания.
Путин пожелал абхазскому лидеру «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и процветания».
После 13 месяцев вооруженного конфликта 30 сентября 1993 года абхазская сторона вместе с северокавказскими вооруженными формированиями установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья.
В 2008 году, после войны с Грузией, Россия признала Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Коронавирус в Абхазии: 165 новых случаев, один – летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 592 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 165 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 пациент. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 75 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1951 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 775 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22 680 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст РФ исключил ФБК из реестра «иностранных агентов»
Министерство юстиции исключило Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан из реестра «иностранных агентов» (эти организации также были признаны российскими властями экстремистскими). Причина исключения – ликвидация организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
ФБК прекратил свое существование как юридическое лицо 31 августа. По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции «иноагента».
- Министерство юстиции внесло ФБК в список «иностранных агентов» в начале октября 2019 года. Тогда в ведомстве заявили, что ФБК осуществлял «попытки влияния на госорганы РФ» и организовывал «митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа». Якобы в ходе проверки Минюст выявил транши, поступившие на счета фонда Навального из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. При этом спонсор из Испании не смог объяснить, зачем он перевел фонду деньги: он никогда не был в России и не говорит по-русски. В ФБК посчитали перевод провокацией, деньги вернули отправителю.
- 28 сентября 2021 года стало известно, что против оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова – возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Еще несколько сторонников Навального подозреваются в участии в экстремистском сообществе.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков
Иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине. Билеты будут продаваться только проживающим на материковой части Китая, если они соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.
Кроме того, согласно постановлению МОК, участники соревнований, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут три недели находиться на карантине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Самым ожидаемым соревнованием на них станет хоккейный турнир. В нем спустя восемь лет примут участие лучшие хоккеисты из НХЛ.
Патриархия Грузии распространила заявление в связи со скрытыми записями
«Распространение т.н. материалов СГБ в сентябре текущего, как мы отмечали это и ранее, в первую очередь направлено на втягивание Церкви в предвыборные дебаты и дискредитацию ее служителей. В опубликованных файлах неизвестного происхождения невозможно отличить правду от лжи», - говорится в заявлении Патриархии Грузии, передает Общественный вещатель.
Согласно заявлению, «означенные материалы дали возможность враждебным Церкви силам распространять клеветнические, порочащие достоинство, честь и репутацию слухи, в чем наряду с другими лицами активно участвуют несколько священнослужителей, известных своими скандальными действиями, т.н. теологи, СМИ и отдельные телеканалы».
По мнению патриархии, распространенные «записи» не могут быть использованы в качестве доказательства для наказания конкретного священнослужителя.
«Если будут получены реальные доказательства совершения конкретным священнослужителем действий, неподобающих духовному лицу, после изучения комиссией вопроса и подтверждения факта, обязательно последует соответствующее реагирование. Мы также хотели бы заявить: если действительно имели место незаконные слежка и прослушивание священников - это совершенно неприемлемо», - говорится в заявлении.
Патриархия считает очень важным, чтобы государство провело тщательное расследование. «В случае подтверждения обвинения должна последовать строгая реакция на незаконные слежку и прослушивания как духовенства, так и мирян, а также в отношении лиц, ответственных за распространение материалов», - говорится в заявлении патриархии.
- Напомним, 12 сентября грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Служба госбезопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовных лиц, журналистов и дипломатов.
- Ранее патриархия уже комментировала скандал с утечкой. В заявлении говорилось, что большая часть материалов основана на лжи. В части файлов ложь и правда перемешаны (вероятно, сознательно), а часть из них содержит правду, отметили в ГПЦ.
Минюст РФ включил в реестры иноагентов «ОВД-Инфо», «Зону права» и «Медиазону»
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-«иноагентов» 22 журналистов и правозащитников. Среди них главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов и участники движения «Голос» («Голос» включен в реестр незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов»).
Также в реестр СМИ-«иноагентов» попал правозащитный проект «Зона права» и ООО «ЗП» – это учредитель «Медиазоны».
Сергей Смирнов назвал решение российских властей дискриминацией:
Проект «ОВД-Инфо» также в среду внесен в другой реестр – список незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов».
Большинство людей, внесенные в реестр СМИ-«иноагентов», сотрудничают с движением «Голос». В список попали председатель орловского отделения движения «Голос» Вероника Каткова, координатор движения «Голос» в Самаре Людмила Кузьмина, председатель «Голоса» в Московской области Инна Карезина, региональный координатор «Голоса» в Петербурге Полина Костылева, председатель «Голоса» в Мордовии Александр Лютов, бывший координатор тамбовского отделения движения «Голос» Владимир Жилкин и многие другие.
Обновился и реестр некоммерческих организаций-«иноагентов», в него включили автономную некоммерческую организацию «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую областную общественную организацию «Центр гендерных исследований».
На данный момент в реестр СМИ-«иноагентов» уже включены 72 человека и организации, всего с начала 2021 года список увеличился на 55 пунктов.
- 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-«иноагентов», а также внести 12 поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об «иностранных агентах».
«Мечта» назвала Георгия Гахария сателлитом «Нацдвижения»
«Грузинская мечта» в очередной раз обвинила бывшего соратника Георгия Гахария в сотрудничестве с «Единым национальным движением». Партия власти опубликовала заявление, касающееся сообщений о том, что к предвыборной кампании был привлечен израильский политтехнолог Моше Клюгхафт.
«Вчера на одном из партийных телеканалов «Национального движения» вышла передача, в которой обсуждалась PR-стратегия, якобы подготовленная израильскими консультантами. Основная цель программы - сохранить репутацию политика-сателлита ЕНД Георгия Гахария и представить конкретную информацию о нем как заранее подготовленную дезинформацию.
Мы хотели бы обратить внимание общественности на то, что слайды, показанные на партийном телевидении, являются фейком. Подобные слайды для «Грузинской мечты» никогда не разрабатывали ни зарубежные, ни грузинские PR-консультанты.
Что касается нашего отношения к так называемому «Национальному движению», его сателлитам и т.н. редакционной политики партийных телеканалов, для распространения сообщений в этой связи не нужно прибегать к какой-либо PR-стратегии.
Мы считаем себя обязанными говорить общественности правду, а распространение дезинформации, лжи и сеяние ненависти является почерком партийных телеканалов, принадлежащих «Национальному движению». Мы призываем «Национальное движение» и его телевидения тратить меньше энергии на тщетное тиражирование лжи и готовиться к неминуемому поражению - как и в предыдущих семи случаях, 2 октября правда победит ложь!», – сказано в сообщении, передает SOVA.
Президент ФРГ назвал фейком сообщение о возможной отмене безвиза для ряда стран
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ложной информацию о планах ЕС по отмене безвизового режима для граждан Молдовы. Ранее в этом контексте СМИ также упомянули Грузию, Украину, Албанию и Сербию. Заявление Штайнмайер сделал в Кишиневе.
«Я с удивлением прочитал эту новость, когда приземлился здесь. В Берлине, в федеральном министерстве внутренних дел меня проинформировали, что это ложная информация. Правительство Германии не предлагало изменять позицию по либерализации безвизового режима для молдавских граждан – это фейк», – сказал он журналистам после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.
Издание EUobserver сообщило, что ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства. По информации издания, в ЕС циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы.
Ранее в документе Еврокомиссии по выполнению Грузией обязательств по визовой либерализации с ЕС говорилось, что граждане Грузии и в условиях пандемии чаще других восточноевропейских стран обращались к странам ЕС с необоснованной просьбой о предоставлении убежища.
В Грузии из-за пандемии вновь отменили праздник «Тбилисоба»
Из-за пандемии в Грузии второй год подряд отменяют праздник столицы «Тбилисоба», который обычно отмечают в первые выходные октября. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании городского правительства.
«В начале октября всегда проводится народный праздник, который очень подходит этому городу. К сожалению, в прошлом году мы не смогли провести «Тбилисоба». Из-за пандемии у нас та же проблема и в этом году … Поэтому мы не сможем провести праздничные мероприятия», – отметил Каладзе.
По его словам, традиционный концерт по случаю «Тбилисоба» и награждение почетных тбилисцев состоятся, но без зрителей – церемонию будут транслировать в прямом эфире.
Гарибашвили обсудил с Алиевым «важность региональной трансформации»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «важность региональной трансформации». Об этом находящийся в Баку глава грузинского Кабмина написал в социальной сети Twitter.
«Мы затронули темы двустороннего значения, стратегического партнерства и исследовали новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – отметил Гарибашвили.
На встрече с Алиевым премьер заявил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном.
«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития», – сказал Гарибашвили.
Ильхам Алиев на переговорах с Ираклием Гарибашвили отметил рост взаимного товарооборота.
«Я посмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что эта встреча затронет многие важные области, рассмотрит проделанную работу и спланирует наши следующие шаги», – сказал Алиев.
Азербайджанский лидер также отметил, что на заседании будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких сферах, как нефть и газ, электроэнергия, транспорт.
«Это уже реализованные проекты, и теперь мы видим пользу от этих проектов. Это создало особый формат сотрудничества между нашими странами. Потому что эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих стран Евразийского региона. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству», – подчеркнул Алиев.
Вместе с тем президент положительно охарактеризовал инвестиционный климат в Грузии, отметив экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы.
«Я также хотел бы поздравить ваше правительство с большим успехом, которого вы достигли во всех сферах развития Грузии. Мы, будучи друзьями и братьями, очень рады видеть эти процессы развития, и желаем вам и вашему правительству успехов в ваших новых начинаниях», – подчеркнул Алиев.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Расследование про Навального получило награду телеакадемии США
Расследование журналистов Bellingcat, CNN и The Insider (признано в России иноагентом) об отравлении российского политика Алексея Навального получило награду Американской национальной телеакадемии за "выдающийся расследовательский репортаж". Об этом говорится в твиттере премии.
Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в бессознательном состоянии в больницу Омска. Соратники оппозиционера утверждали, что его отравили неизвестным веществом. В больнице уверяли, что не нашли в организме политика ядов, а кома вызвана нарушением обмена веществ. 22 августа рано утром спецсамолёт из Германии эвакуировал Навального в Берлин. Политика доставили в госпиталь "Шарите", где специалисты обнаружили в его организме следы "Новичка". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не было возбуждено.
Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам политик сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
Позднее Навальный опубликовал продолжение расследования о "группе отравителей" из ФСБ. Вторая часть расследования — беседа политика с Константином Кудрявцевым — предполагаемым сотрудником ведомства, который мог участвовать в отравлении оппозиционера.
ФСБ, сотрудников которой Навальный обвинил в попытке своего убийства, назвала расследование оппозиционера и журналистов "провокацией" и "подделкой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия.
Виола фон Крамон: возвращение Саакашвили приведет к «ненужному политическому кризису»
У ЕС нет ресурсов и желания урегулировать еще один ненужный политический кризис, который неизбежно последует в случае возвращения господина Саакашвили, заявляет депутат Европарламента Виола фон Крамон.
«Я и мои коллеги в Европарламенте четко сообщили об этом бывшему президенту Грузии во время недавних встреч. Эту позицию широко разделяют и другие институты ЕС», – говорит политик.
Виола фон Крамон отмечает, что незадолго до решающих выборов в Грузии «конфронтация и насилие достигают чрезвычайно опасного уровня».
«В этом состоянии ни один политик, искренне ставящий интересы своей страны превыше всего остального, не должен раскачивать лодку, провоцируя дальнейшую поляризацию. Эскалация ситуации – последнее, что нужно Грузии и ее народу», – говорит она.
В заявлении сказано, что намерение Саакашвили вернуться в Грузию в день выборов не будет служить интересам страны.
«Хотя я полностью понимаю желание господина Саакашвили находиться на родине, такой шаг еще больше усугубит кризис, создаст ненужную напряженность и нанесет ущерб демократическому имиджу страны. Он в последнее время и так серьезно пострадал от пагубных решений “Грузинской мечты”», – заявила она.
Ранее депутат Европарламента Марина Кальюранд также рассказала о встрече с Михаилом Саакашвили.
«Я очень четко сказала, что он должен использовать собственные ресурсы и политический капитал для ослабления поляризации в стране, чтобы не допустить какую-либо провокацию, которая еще больше усугубит политическую поляризацию», – рассказала Кальюранд грузинской службе «Голоса Америки».
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает он в Грузию вечером 2 октября – в день муниципальных выборов.
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