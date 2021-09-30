Георгий Гахария опубликовал результат еще одного наркотеста

Экс-премьер и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария опубликовал результаты еще одного наркотеста, который он прошел в клинике в Вене. Это исследование луковиц волос, которое, согласно документу, подтвердило, что Гахария не использовал какие-либо наркотические вещества за последние полгода.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», исследование образца волос было проведено на такие вещества, как тетрагидроканнабинол (в том числе т.н. марихуана), кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDEA, MDMA, мефедрон, героин, кодеин, морфин, бупренорфин, метадон, трамадол и т.д.

«В заключении указано, что в результате исследования образца волос Георгий Гахария, не было подтверждено употребление любого из вышеупомянутых наркотических веществ», – говорится в сообщении пресс-службы партии, которая также опубликовала результаты исследования, проведенного в венской лаборатории «FTC-Forensisch-Toxikologisches Labor».

Тест на наркотики не является обязательным условием для участия в выборах мэра. Несмотря на это, в начале сентября действующий мэр столицы Каха Каладзе предложил другим кандидатам в мэры пройти тестирование. Сам Каладзе сдал такой тест 6 сентября, но своих результатов не публиковал, а просто заявил, что тест ничего у него не выявил.

Гахария откликнулся на инициативу, но сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, объяснив это тем, что не доверяет местной экспертизе, так как грузинские власти готовят против него провокацию.

Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали, заявив, что этот вопрос неактуален для общественности.

В последнее время бывший соратник Гахария, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, обвинив экс-премьера в употреблении наркотиков – он даже назвал Гахария «кокаинщиком».

27 сентября Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу этих заявлений, которые он расценивает как клевету.