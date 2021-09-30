Предвыборная фантасмагория

– А что вообще в мире делается?

– Стабильности нет.

«Москва слезам не верит»

А у нас опять предвыборная истерия. Да-да, ничто не ново под луной, и второго октября 2021 года от Р.Х. мы снова с песнями и танцами идем на избирательные участки, чтобы опустить в урны наши тайные надежды и желания, которым не суждено сбыться.

Как будто еще вчера мы выбирали зачем-то кого-то куда-то, и вот опять, опять выбираем! Что наша жизнь? Выборы!

Идет дикое нагнетание страстей, но нам это нипочем. Мы люди, измученные политикой, нас ничем уже не проберешь. Все предвыборные выступления уже воспринимаются как один сплошной фарс. Слушаешь лозунги и обещания и надрываешь от хохота животики. Обещают все: начиная от живой воды, кончая мертвой царевной с кистями и с глазетом. Политики пошли по пути самых бредовых обещаний, наверное, действуют по принципу: чем бредовей программа, тем больше шансов нас обдурить. Видимо, думают, что за шквалом нелепостей избирателя можно довести до белого каления, и он в горячечном бреду проголосует за нужного кандидата.

Более или менее реальные планы на будущие четыре года есть только у правящей партии. Если они очень пожелают, то смогут их воплотить в жизнь. Главное, как говорится, желание. У оппозиционных же партий программа одна – избавить Грузию от «коварного олигарха, теневого правителя и душегуба» Бидзины Иванишвили. С этим обещанием они хотят прийти в органы местного самоуправления! И как только они избавят Грузию от Иванишвили, по их словам, сразу наступит всеобщее благосостояние, мир, покой, богатство, нас сразу примут в НАТО, в Евросоюз и в клуб миллиардеров.

А что народ?

Народ не скажу, что безмолвствует, но градус активности, как мне кажется, не такой высокий, как в прошлые годы. Такое ощущение, что сам предвыборный процесс в стране – нескончаемый. Поэтому изрядная толика нигилизма уже давно присутствует в наличии. Как будто лежишь на диване, отдыхаешь, а тут возня на дворе, приподнимаешь одно веко, лениво спрашиваешь: «Что там за шум?», а тебе с такой же ленцой отвечают: «Ничего особенного, выборы!». «Аааа, опять?» – говоришь ты, зевая, снова прикрываешь веко и продолжаешь отдыхать.

Да, народ подустал. А может, весь этот джаз так уже нам надоел, что на все мы смотрим сквозь какую-то пелену. И нам все равно, что будет, так как ничего лучше не будет в любом случае. Хуже – да, может быть, но лучше – вряд ли. Лично мне давно все это обрыдло. Как я сам себе уяснил, с этим мне придется жить всю оставшуюся жизнь. К сожалению. Так что торопиться не надо, на моем веку ничего не изменится, и хочу расслабиться и получать удовольствие. Иногда это у меня получается.

Опять самое яркое впечатление остается от перманентных выступлений нашего дорогого и многоуважаемого Михаила Саакашвили. Думаю, со временем его высказывания можно будет собрать в одну книгу, и эта штука будет посильнее цитатника Мао.

Вот несколько цитат:

«В американском Конгрессе меня называют Джорджем Вашингтоном».

«Я региональный лидер. Какой грузин после Георгия Саакадзе был значительным лидером в двух странах?» (Вторая страна, по всей вероятности, – Украина. Интересно, украинцы знают, что Саакашвили является значительным лидером их страны? Есть у меня подозрение, что нет, пока не знают. Вся радость узнавания у них впереди.)

(Вторая страна, по всей вероятности, – Украина. Интересно, украинцы знают, что Саакашвили является значительным лидером их страны? Есть у меня подозрение, что нет, пока не знают. Вся радость узнавания у них впереди.) «Все постсоветское пространство, Восточная Европа до сих пор говорят о грузинском чуде» . (Тут, наверное, подразумевается бездарная августовская военная компания 2008 года, в результате которой за пять дней Саакашвили сдал русским всю территорию Самачабло.)

(Тут, наверное, подразумевается бездарная августовская военная компания 2008 года, в результате которой за пять дней Саакашвили сдал русским всю территорию Самачабло.) «Я являюсь основателем грузинского государства». (А вот это уже серьезно. «Мания величия» – по-моему, так называется болезненное состояние, которое присуще нашему номер третьему президенту. Кстати, он часто это говорит, утверждая, что до него в Грузии было первобытное общество и люди жили в пещерах. А он пришел, сказал: «да будет свет», и был свет, правда, довольно дорогой.)

Но кроме этих юмористических текстов есть и довольно агрессивные и ксенофобские типа:

«Снова вывесили плакаты, я в центре, но автором этих плакатов является некто Моше Клюгхафт, какой-то авантюрист, полный негодяй, чужеродец, которого Иванишвили приволок из Израиля». (Речь идет о предвыборных баннерах, на которых изображен Саакашвили в окружении своих веселых единомышленников.) Очень неприятно, когда бывший лидер страны пользуется такой лексикой. То ли его язык бежит впереди разума, то ли он осознанно так говорит, будучи уверенным, что не будет «отвечать за базар».

И очередные обещания приехать! Это мы уже слышали не раз. Некоторые любители подсчитали, что за последние восемь лет Саакашвили уже 18 раз давал честное саакашвилевское слово, что приедет. Каждый раз администрация Глданской тюрьмы начинала генеральную уборку камеры-люкс, что с видом на Главный Кавказский хребет, ожидая высокопоставленного арестанта, но напрасно: Саакашвили каждый раз не приезжал. Его поклонникам приходилось несолоно хлебавши возвращаться пешком из аэропорта, и зрелище это было душераздирающее. Они шли по трассе с поникшими головами, и поздравительные плакаты волочились по пыльному бездорожью и разгильдяйству.

На сей раз Миша снова обещает приехать в день выборов, вечером второго октября, теперь уже с мамой. Он даже билет выставил для всеобщего обозрения. Как говорится, свежо предание, хотя в такое счастье верится с трудом. Но его почитатели вновь воспряли духом и телом и уже, по-моему, потихоньку двинулись в сторону тбилисского аэропорта, чтобы быть в первых рядах встречающих.

Но не одним Мишей жив человек.

Лидер ЕНД, молодой Никанор Мелия пытается не отстать от своего бога и властелина и тоже рвет и мечет. Он обещает второго октября «до последнего дыхания драться за спасение этой страны». Знать бы еще, с кем он будет сражаться и от кого спасать страну. Может, у него есть какие-то приватные сведения, что второго октября на нас нападут инопланетяне? Потому что ни от каких землян в наш адрес никаких угроз я не слышал. Значит, дело в космосе. Будет, наверное, какая-то атака извне, и Никанор Мелия с лазерами и мазерами до последнего дыхание будет сражаться с какими-нибудь рептилоидами, которые собираются покуситься на нас.

Ребята, я вам точно говорю, что все смешалось в нашем доме. И главная вина в этом «Грузинской мечты», правящей партии, которая то ли из-за своей сердобольности, то ли из-за нерешительности, то ли следуя указаниям свыше никак не может перейти к решительным действиям и раз и навсегда образумить ситуацию в стране.

Народ-то привык ко всему, но есть все-таки какая-то доля терпения, и очень я боюсь, как бы рано или поздно эта чаша терпения не лопнула и не начались пожары и самосуды. Грузинский мужик долго запрягает, зато потом так быстро едет, что не дай бог.

Дайте, наконец, покоя и уймитесь, не буяньте и разойдитесь.

Один раз живешь – и живешь в нескончаемое время «полуперемен».

А так хочется стабильности…

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