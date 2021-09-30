«Формула» электорального успеха

В Грузии за два дня до выборов в органы местного самоуправления новый скандал – Министерство обороны подало иск против бывшего главы ведомства Давида Кезерашвили по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В оппозиции расценили новое дело в адрес экс-министра попыткой давления на критические СМИ. Кезерашвили является владельцем оппозиционного телеканала «Формула».

Министерство обороны Грузии требует от своего бывшего руководителя Давида Кезерашвили возмещения ущерба в размере более пяти миллионов евро. Соответствующий иск со стороны военного ведомства внесен на основании решения Верховного суда Грузии, который пересмотрел оправдательные вердикты двух предыдущих инстанций и вынес обвинительный приговор по делу о хищениях в Министерстве обороны в период, когда структурой руководил господин Кезерашвили. Последний является владельцем оппозиционного телеканала «Формула».

Противники власти считают, что таким образом «Грузинская мечта» намерена вывести из игры одно из наиболее популярных в стране СМИ. В связи со сложившейся ситуацией коллектив телеканала выступил с экстренным заявлением, которое озвучил директор Зука Гумбаридзе:

«Как видно, эти действия уже входят в финальную фазу. Я хочу напомнить всем, что в понедельник в эфире «Формулы» были показаны результаты опроса Edison Research, из которых общественность узнала, что у партии власти не получается преодолеть барьер в 43%. Именно это стало главной причиной того, что власти осуществили очередное нападение на телеканал «Формула» и его основателя. Мы уже общались с Edison Research, по какому бы сценарию не развивались события, экзит-полы все равно будут опубликованы в эфире какого-нибудь грузинского телеканала».

Солидарность «Формуле» выразили представители других оппозиционных СМИ. По словам гендиректора другого телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ники Гварамия, сегодня повторяется история с телеканалом «Рустави 2», когда «Грузинская мечта» попыталась отнять у оппозиции главный рупор. И тогда правящей партии это частично удалось. Теперь, считает Гварамия, главная задача общественности и СМИ в том, чтобы не допустить схожего сценария в отношении «Формулы»:

«Что происходит, абсолютно ясно. Мы прошли период «Рустави 2» вместе, и мы все прекрасно знаем, как все это происходит. Просто нужна причина, чтобы любым способом заставить замолчать телеканал. Но ситуации с «Рустави 2» в этой стране больше не повторится! Мы все встанем рядом с «Формулой»!»

Гварамия также обвинил власти в «грязной игре» в связи с обнародованием информации о готовящемся на него самого покушении. Гендиректор «Мтавари архи», комментируя заявление руководителя контртеррористического департамента СГБ, который подтвердил информацию о покушении, предположил, что Служба госбезопасности Грузии дала наводку лицам, желающим его ликвидировать:

«Я в шоке, заместитель руководителя антитеррористического отдела рассказал о готовившемся заказном убийстве, о том, что убийцы идентифицированы, он рассказал, что моя охрана удвоена, то есть рассказал, как меня охраняют, хотя меня самого просили не распространяться о готовившемся покушении».

Все это, по мнению Гварамия, делается для того, чтобы если не парализовать, то максимально усложнить работу оппозиционных телеканалов во время выборов.

Что касается опасений по поводу телеканала «Формула», то, по мнению наблюдателей, они вполне обоснованы. Если по иску Минобороны будет вынесено соответствующее решение, то на собственность Давида Кезерашвили может быть наложен арест. А это, в свою очередь, означает, что телеканал не сможет работать. Адвокат Кезерашвили Георгий Гелхаури уверен, что главной причиной иска Минобороны, так же, как и решения Верховного суда, является желание «Грузинской мечты» избавиться от неугодного СМИ:

«Спустя три года это дело было снято с полки, чтобы бывший генеральный прокурор, который сейчас является судьей Верховного суда, рассмотрел его так, чтобы создать проблемы телекомпании «Формула» и ее редакционной политике».

Решение коллегии из трех судей Верховного суда – Шалвы Тадумадзе, Левана Тевзадзе и Мераба Габинашвили от 7 сентября отменило оправдательный вердикт апелляционного суда от 2017 года, когда Тадумадзе был генеральным прокурором. Новый приговор предусматривает для Давида Кезерашвили 5 лет лишения свободы. Теперь же, если претензия Минобороны будет удовлетворена, бывшего министра обяжут возместить убытки. Причем адвокаты опасаются, что рассмотрение этого вопроса судебными инстанциями будет ускоренным.

Неожиданный иск буквально накануне выборов и решение Верховного суда о признании Кезерашвили виновным по делу о хищении вызвало вопросы, в том числе, у правозащитников. Омбудсмен Нино Ломджария видит в таком стечении обстоятельств и времени явную заинтересованность грузинской Фемиды:

«Нас заинтересовало решение суда по делу Кезерашвили, когда мы запросили решение, то получили ответ, что суд не располагает мотивационным письмом относительно решения. То есть они приняли решение в спешке, получается, что главным было вынести приговор. Необходимо учитывать, что суд принял решение без документа, в котором объясняются причины принятия решения. Примечательно и непонятно, почему Верховный суд принял настолько поспешное решение».

В правящей партии, в свою очередь, считают действия как Верховного суда, так и Минобороны единственно правильными, так как речь идет о хищениях государственных средств в особо крупных размерах. Что касается совпадения времени вынесения вердикта и внесения иска о возмещении убытков с кульминацией предвыборной кампании в стране, то премьер-министр Ираклий Гарибашвили призывает не обращать на это внимания, ведь главное в другом:

«Иск против г-на Кезерашвили будет касаться растраты десятков и сотен миллионов долларов, имевших место во время его пребывания на посту министра обороны. Суд признал Давида Кезерашвили виновным в финансировании непонятных программ. В частности, если я не ошибаюсь, одной из офшорных компаний было переведено пять миллионов долларов, и не было получено какого-либо сервиса или услуг, никакого вооружения не прибыло, следствие даст ответы на все эти факты».

Впрочем, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе еще до заключения следствия знает, из каких средств финансируются оппозиционные телеканалы:

«Мы все прекрасно знаем, что для содержания телеканала нужны десятки миллионов. Откуда идет финансирование? Я не знаю, что и как происходило в Минобороны, не в курсе. Но пусть менеджеры всех этих СМИ опубликуют источники финансирования. Всем известно, что критические СМИ финансируются из средств, украденных у народа».

Как отмечают в оппозиции, после слов Мдинарадзе не осталось сомнений в том, против кого именно направлены действия грузинской Фемиды. Как отмечают юристы Давида Кезерашвили и принадлежащей ему телекомпании, в данный момент уже готовится иск в Европейский суд по правам человека. Руководство «Формулы» заверяет, что сделает все возможное, чтобы не дать властям закрыть оппозиционный телеканал.