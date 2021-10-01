В Кремле заявили, что не видят риска дестабилизации обстановки в Грузии

В Кремле пока не видят особых рисков для дестабилизации обстановки в связи с информацией о возвращении в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «там, где Саакашвили, там всегда цирк».

«Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава Богу, не наш вопрос», – сказал Песков.

Как пишет «Интерфакс», касаясь возможных рисков дестабилизации обстановки в Грузии, представитель Кремля отметил: «Ну, пока мы не видим никакого риска».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.

В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.

Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.

Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.

Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. В МВД Грузии заявили, что бывший президент границу страны не пересекал.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.