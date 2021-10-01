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Зурабишвили призвала политиков к ответственности и раскритиковала «Грузинскую мечту»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением относительно возможного возвращения на родину экс-президента Михаила Саакашвили. По её словам, в стране тиражируются беспорядки, а власти на этом фоне ведут себя неправильно. Текст заявления президента публикует СОВА.
«В стране происходит тиражирование беспорядков… И это тогда, когда страна больше всего нуждается в спокойствии, чтобы завтрашние выборы прошли в открытой, справедливой и свободной обстановке.
Независимо от того, правдива она или ложна, эта тема нарушает предвыборную обстановку, спокойствие, и усиливает напряженность и без того напряженного и уставшего общества. Демонстрирует предпосылки для еще большей поляризации.
Спекулирующие на эту тему, выходит, не думают ни о стране, ни о выборах, а только делают ставку, как они говорят, на 3 октября, на уличную демонстрацию, на дестабилизацию. На словах они призывают граждан к участию в выборах, а действиями зарождают сомнение, что вместо выборов ведутся другие приготовления.
С другой стороны, реакция власти – не такая, как полагается, не такая, как ждет общество, которая могла бы успокоить и вернуть его к предвыборным настроениям. Комментарии должны исходить не от партии, а от государственных органов, которые обязаны привести доказательства в пользу того, правда это или ложь. Насмешки – не ответ, когда кто-то ставит под сомнение эффективность государственных институтов станы.
Правительство несет ответственность за предотвращение всех попыток дестабилизации и напряженности во время предвыборного периода, за погашение всех очагов. Правительство своими заявлениями не должно способствовать поляризации.
Ответственность за поддержание мирной и свободной избирательной среды лежит на правительстве.
Общество не готовится к 3 октября, оно не последует ни за одной партией по настолько деструктивному пути. Потому что мы, общество, прекрасно понимаем, к чему может привести перемещенная на улицы поляризация. Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем если он заботится о стране и ее будущем. Я верю, что это время не вернется потому что наши граждане мыслят трезвее наших политиков. Я стою с ними, не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех к ответственности.
Стабильность страны — наше общее достижение, от которого мы никогда не откажемся», — заявила Зурабишвили.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
- В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он говорит, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
- Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
- Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
- Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и представители МВД заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
Другие новости дня
У здания абхазского парламента собрались люди, депутаты проводят экстренное заседание
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия собирается на экстренное заседание из-за инцидента с депутатом Гарри Кокая.
По информации Telegram-каналов, у здания парламента собрались «люди, обеспокоенные жестоким избиением депутата», в том числе жители села Адзюбжа. Ранее они потребовали отставки главы МВД Дмитрия Дбар.
«Эти оборотни в погонах, не принимая во внимание ни Законы Республики Абхазия, ни совесть и нравственность, ни должности, на которые их поставили охранять и соблюдать закон и правопорядок, позволили себе перейти все границы, которые не допустимы никому, тем более сотрудникам милиции.
В их биографии накопилось уже не мало фактов противоправных действий в отношении граждан Абхазии, тем не менее, они продолжают свою преступную деятельность, прикрываясь должностными полномочиями органов внутренних дел», – говорится в обращении жителей села Адзюбжа.
Ранее абхазское МВД обвинило Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
За сутки в Южной Осетии выявили 100 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, было проведено 302 исследования. Под наблюдением врачей находятся 925 человек, 73 сняты с учета медиков.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6125 человек, 5200 граждан выздоровели. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
«Мы призываем граждан республики соблюдать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Все должны понимать, что без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм болезнь не остановить. Каждый должен нести ответственность», – подчеркнула Кочиева.
Стрельба в Сухуми – депутата обвинили в «грубом нарушении общественного порядка»
МВД самопровозглашенной республики Абхазия обвиняет депутата парламента Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
«Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамович 26.06.1983 года рождения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Rina» на Набережной Махаджиров, осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан из ранее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия - пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм, снаряженного патронами к нему в количестве 9 штук аналогичного калибра, произвел 5 выстрелов в воздух», – сказано в заявлении.
В МВД утверждают, что Кокая, при виде сотрудников милиции, «проявил явную агрессию по отношению к последним», и отказался выдать им указанное огнестрельное оружие.
«После чего, в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся», – говорится в заявлении.
По информации МВД, в ходе осмотра места происшествия у входа в ресторан «Rina» были обнаружены и изъяты 5 стрелянных гильз калибра 9мм.
«А также на территории, прилегающей к Набережной Махаджиров по улице Когония, был обнаружен и изъят пистолет конструкции «Glock» калибра 9х19мм со снаряженным магазином с патронами в количестве 4 штук калибра 9мм, которые были упакованы в соответствующие конверты, опечатанные оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенные подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя. Согласно ответу из УОБ МВД Республики Абхазия, пистолет системы «Glock» зарегистрирован бессрочно за гражданином Кокая Гарри Гурамовичем, поставлен на учет 05 марта 2020 года», – сказано в заявлении.
Ранее о конфликте, произошедшем в центре Сухуми, сообщили абхазские Telegram-каналы. По их данным, на месте находился и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По неподтвержденным данным, Гарри Кокая получил телесные повреждения.
«Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину
"Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщает компания "Оператор ГТС Украины". Она также сообщила, что заявки на транзит газа в Венгрию не поступили и импорт газа из Венгрии путём реверса сейчас невозможен.
С 1 октября вступил в силу контракт, заключённый на днях между Венгрией и Россией, о поставках газа через газопровод "Турецкий поток" и трубопроводы стран юго-восточной Европы. Контракты на поставку газа в обход территории Украины заключены на 15 лет.
Украина подвергла заключение этого контракта критике, в Венгрии её отвергли. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" монополизирует газовые маршруты в Европу и использует своё монопольное положение в политических целях "на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия выполняет свои контрактные обязательства и ничего не нарушает.
Биржевая цена на газ в Европе в конце сентября впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр и продолжает расти. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.
Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на три четверти. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.
РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компания бронировать не стала.
Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию "Газпром" в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода "Северный поток – 2". Газопровод по дну Балтийского моря, против сооружения которого выступали США, Украина и ряд стран ЕС, достроен, однако пока не эксплуатируется, поскольку ещё не был сертифицирован. Процесс сертификации начат 8 сентября и может продлиться 4 месяца.
МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу Грузии, не покидал Украину
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не покидал Украину и, соответственно, не пересекал государственную границу Грузии, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
«Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии. Мы связались с украинской стороной. Совершенно точно и однозначно могу сказать, что Михаил Саакашвили не покидал территорию Украины», – заявил он.
Дарахвелидзе добавил, что Саакашвили находится в розыске, ему вынесен приговор.
«Следовательно, если он пересечет границу Грузии, мы его задержим и переведем в соответствующее пенитенциарное учреждение», – добавил замминистра внутренних дел.
Дарахвелидзе также опроверг данные о переброске спецназа в Батуми, заявив, что это – стандартные действия.
Грузинские телекомпании «Имеди» и «Рустави-2» утверждают, что Саакашвили находится на украинском курорте Трускавец. По их информации, политик вернулся из Амстердама в Киев 24 сентября и с тех пор не покидал Украину. Эту версию на брифинге также озвучил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Отметим, что в Трускавце проходит съезд украинских депутатов от партии «Слугу народа» Владимира Зеленского.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
- В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
- Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
- Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
- Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
COVID-19 в Грузии: 1751 новый случай, 30 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8976.
За сутки в стране выявили 1751 новый случай коронавируса. Накануне провели 42 657 тестов: PCR-тестов – 14 458, экспресс–тестов на антиген – 28 199.
Выздоровели еще 1633 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 614 763, выздоровевших – 586 704.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,1%, за последние 14 дней составляет 5,8%, за неделю – 5,22%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 12 562 человека, всего в Грузии использовано 1 799 446 вакцин.
В Кремле заявили, что не видят риска дестабилизации обстановки в Грузии
В Кремле пока не видят особых рисков для дестабилизации обстановки в связи с информацией о возвращении в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «там, где Саакашвили, там всегда цирк».
«Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава Богу, не наш вопрос», – сказал Песков.
Как пишет «Интерфакс», касаясь возможных рисков дестабилизации обстановки в Грузии, представитель Кремля отметил: «Ну, пока мы не видим никакого риска».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. В МВД Грузии заявили, что бывший президент границу страны не пересекал.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
Часть сборной России по вольной борьбе сняли с авиарейса за нарушение масочного режима
Часть сборной России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Схипхол Амстердама за нарушение масочного режима.
В числе отстраненных от полета главный тренер Дзамболат Тедеев, капитан команды Абдулрашид Садулаев, а также Абасгаджи Магомедов, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и еще два члена делегации, сообщил Кавказ.Реалии один из участников команды.
Члены экипажа и сотрудники аэропорта потребовали от них покинуть судно и предложили улететь на следующий день, поэтому российские борцы остались ночевать в аэропорту. Дзамболат Тедеев назвал это беспределом и «заказом оппонентов».
«Нас такие условия только укрепляют, тем лучше мы будем бороться», – отметил Дзамболат Тедеев.
Сборная России из Амстердама направлялась в Осло, где 2 октября начнется чемпионат мира по спортивной борьбе. Другая часть делегации долетела до столицы Норвегии в запланированное время. Как рассказал Кавказ.Реалии один из членов российской делегации, сотрудники авиакомпании дважды предупредили о необходимости нахождения на борту самолета в масках, а затем достаточно жестко подошли к вопросу.
«Мы уже были на взлете, как самолет остановили. Рейс задержали на час. Наши уговоры ни к чему не привели. Тогда Дзамболат Тедеев, к которому со стороны бортпроводников не было претензий, решил покинуть борт, чтобы остаться вместе с ребятами», – рассказал собеседник Кавказ.Реалии.
- В постолимпийском чемпионате мира по вольной борьбе примут участие лучшие борцы планеты. В российскую сборную включены двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и бронзовый призер Токио-2020 Артур Найфонов.
Саакашвили вернулся? Оппозиция говорит о провале спецслужб
В «Едином национальном движении» подтверждают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину. Другие оппоненты властей говорят, что, если информация о прибытии политика в Грузию подтвердится, ответственность за это будет нести только партия власти, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я действительно не был проинформирован о его маршруте. Мы все знали, что у него был четкий план возвращения в Грузию. Я был абсолютно в этом уверен с первого дня… Он действительно в Грузии, подтверждаю. И, наверно, 3 октября он присоединится к большому торжественному собранию, когда по итогам 2 октября грузинский народ и Грузия победят Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту», и они уйдут из власти, а Грузия станет на путь развития», – заявил кандидат ЕНД в мэры города Сенаки Коба Накопия в эфире телеканала «Мтавари».
«Михаил Саакашвили вернулся с миром… Сегодня утром было еще раз доказано, что государства не существует, так происходит при олигархии, при таком типе правления», – заявила журналистам председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани. Она добавила, что ожидает мирного сценария развития событий и призвала власти к «большому примирению».
«У меня нет информации о том, здесь он или нет. Подождем развития событий. Первое, скажу точно то, что говорила до этого, – все должно быть абсолютно мирно, в случае любого сценария. Ответственность за это лежит на всех, в первую очередь, на «Грузинской мечте»… Если он приехал, то «Грузинская мечта» развалилась. Самое главное, чтобы эти два дня, и последующие дни прошли абсолютно спокойно, и все должны подчиниться воле народа», – заявила журналистам председатель партии «Дроа», кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария.
«Я не думаю, что он действительно осмелился бы приехать в Грузию, потому что его ждет правосудие… Если он правда приехал или приедет, вся ответственность за это лежит на «Грузинской мечте», – заявила лидер партии «Для Грузии» Натия Мезвришвили.
В беседе с телеканалом «Мтавари» сотрудница украинского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне Саакашвили покинул Киев.
«Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас проходит важный референдум, и он должен быть в Грузии», – сказала Барабаш.
Ранее сегодня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию. За день до муниципальных выборов экс-президент разместил два видеообращения, предположительно записанных в Батуми.
В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили госграницу не пересекал. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали действия политика «клоунадой», подчеркнув, что он не находится на территории страны.
Кобахидзе говорит, что Саакашвили не в Грузии: «Он – клоун»
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не находится в Батуми.
«Саакашвили не в Грузии. Он – клоун, это подтвердилось», – заявил Кобахидзе.
Политик утверждает, что видеообращения, размещенные Саакашвили в социальной сети, – подделка.
«Вначале я думал, что это – технология дипфейка. Оказалось, что (была использована) более простая технология», – сказал Кобахидзе, пообещав, что специалисты из правящей партии подтвердят его слова.
Ранее Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых говорит, что находится в Батуми и призывает жителей страны проголосовать за оппозицию на выборах 2 октября.
Утром он написал в социальной сети Facebook: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет».
В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии.
- 28 сентября экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.
- В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Саакашвили, возможно, в Батуми – он опубликовал видеообращение
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, находится в Батуми. В социальной сети Facebook он опубликовал два видеообращения, в которых призывает жителей страны проголосовать за оппозицию на выборах 2 октября. Первое обращение, предположительно, записано возле канатной станции, которая расположена на въезде в Батуми.
«Это – мой Батуми. 2-го мы должны все пойти на выборы, проголосовать за «Национальное движение». Ни в коем случае – не за Иванишвили или Гахария, или их сателлитов. Если вам не нравится «Национальное движение», проголосуйте за относительно порядочные, маленькие партии», – сказал Саакашвили.
Политик призывает своих сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября и говорит, что присоединится к ним.
«2-го мы должны пойти на выборы, а 3-го собраться. Мы должны заполнить проспект Руставели, площадь Свободы», – говорит он.
Позже Саакашвили опубликовал еще одно видео, лучшего качества, Оно, предположительно, снято в центре Батуми. В нем политик обращается к сторонникам: «Я буду с вами в Тбилиси 3-го, и 2-го (октября)».
В МВД Грузии между тем заявили, что Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии.
28 сентября экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.
В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Михаил Саакашвили: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, уже вернулся на родину. Политик написал в социальной сети Facebook: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет».
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в МВД Грузии пока не комментируют информацию о возможном нахождении Саакашвили в стране.
Ранее экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.
Председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани накануне заявила, что в организации, созданной для мирного возвращения Саакашвили на родину, зарегистрировались более 100 тысячи человек.
В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
В эквадорской тюрьме из-за беспорядков погибли 116 заключенных
Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны после драки между членами банд в тюрьме города Гуаякиль, в результате которой погибли по меньшей мере 116 человек и 80 были ранены. Как минимум пять человек были обезглавлены, сообщает агентство Associated Press.
В тюрьме Литорал содержатся заключенные из эквадорских банд, которые, как считается, имеют связи с мексиканскими наркокартелями. Ее называют одной из самых опасных тюрем страны. Конфликт произошел между бандами Los Lobos и Los Choneros, которые борются за контроль над учреждением. По словам официальных лиц, во время драки заключенные использовали огнестрельное оружие, ножи и бомбы. Чтобы восстановить контроль над тюрьмой, туда направили 400 полицейских, двое были ранены.
В феврале в результате одновременных беспорядков в трех тюрьмах страны погибли 79 заключенных, в июле в тюрьме Литорал погибли 22 заключенных.
Причин роста насилия в тюрьмах Эквадора несколько. Через Эквадор идет транзитный поток кокаина из соседних Перу и Колумбии, а влиятельные мексиканские наркокартели действуют через местные банды. Также проблемой является переполненность тюрем и нехватка охранников.
Соратнице Навального Любови Соболь ужесточили приговор
Соратнице Алексея Навального Любови Соболь, приговоренной по так называемому «санитарному делу» к полутора годам ограничения свободы, ужесточили приговор.
Согласно решению Мосгорсуда, принятому в четверг, отныне Соболь должна будет получать специальное разрешение в полиции на выезд за пределы Москвы. Ранее она должна была только уведомлять об этом.
В остальном приговор Соболь оставлен без изменений: она по-прежнему не может выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра и посещать массовые мероприятия.
«Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.
Большинство обвиняемых по «санитарному делу» приговорили к ограничению свободы на срок от года до двух лет.
Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве зимой 2021 года проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись.
В Германии задержали 96-летнюю машинистку концлагеря Штуттгоф
В Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая служила секретарем коменданта и машинисткой в концлагере Штуттгоф. Она сбежала из дома престарелых перед судом по делу о соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны, сообщает BBC.
30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по делу Фурхнер, однако она не явилась в суд, и тогда судья выдал ордер на ее арест. Утром в день заседания она покинула дом престарелых в городе Квикборн и уехала в Гамбург. Через несколько часов после побега Фурхнер задержали.
В Международном комитете памяти жертв Освенцима побег Фурхнер назвали демонстрацией «невероятного презрения к верховенству закона и выжившим».
Ирмгард Фурхнер работала в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943-45 годах. В основном она выполняла работу машинистки и обязанности личного секретаря начальника лагеря Пола-Вернера Хоппе. Сторона обвинения настаивает, что ее деятельность способствовала систематическому убийству заключенных. Адвокаты обвиняемой заявляют, что она имела дело с обычной документацией и не знала, что происходит за переделами комендатуры. В концлагере Штуттгоф содержалось в общей сложности порядка 100 тысяч заключенных, около 65 тысяч человек были убиты.
Задержан бывший министр обороны Армении Давид Тоноян
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян задержан в рамках уголовного дела о поставке неисправных боеприпасов вооруженным силам страны, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Службу национальной безопасности Армении (СНБ).
По этому же делу задержан руководитель компании-поставщика Давид Галстян. Бизнесмен владеет несколькими фирмами, которые в течение многих лет продавали оружие и боеприпасы армянским военным. Галстян уже был арестован в феврале по обвинению в поставке военным непригодных для использования артиллерийских снарядов на сумму 1 миллион долларов. Спустя четыре месяца Апелляционный суд освободил Галстяна из-под стражи.
В заявлении СНБ говорится, что уголовные дела также были возбуждены против других служащих и отставных военных в рамках «широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий», предпринятых следователями. Имена этих официальных лиц пока не были названы.
В конце прошлой недели СНБ арестовала командующего ВВС Армении. Утверждается, что генерал злоупотребил своими полномочиями, чтобы организовать для личной выгоды контракт на 4,7 миллиона долларов на поставку устаревших ракет для вооруженных сил.
На обратном пути из Сочи Эрдоган снова упомянул «Зангезурский коридор»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на обратном пути из Сочи в беседе с журналистами подвел итоги своей вчерашней встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что в числе других вопросов повестки дня стороны обсудили также ситуацию в кавказском регионе.
Эрдоган упомянул «Зангезурский коридор», подчеркнув его важность для всего региона.
«Сухопутные и железнодорожные пути на этом участке откроют торгово-экономические возможности для всех стран региона. Азербайджан ведет масштабные работы для этого коридора. Конечно, Армения также должна выполнить свои обязательства», - цитирует слова президента Турции TRT Haber.
Около десяти дней назад Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили передал ему предложение о встрече. При этом Эрдоган снова заговорил о «Зангезурском коридоре». Официальный Ереван ответил, что «коридорная логика» для него неприемлема, но он готов к контактам с Анкарой, передает Радио Азатутюн.
Сербия и Косово договорились о снижении напряжённости на границе
Сербия и частично признанная республика Косово в четверг после двухдневных переговоров в Брюсселе достигли соглашения о деэскалации ситуации на границе, которая в последние дни существенно обострилась.
О соглашении сообщил специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак. Его приветствовал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Поводом для нынешнего обострения стал запрет косовских властей на въезд в республику автомобилей с сербскими номерами. При въезде в Косово сербские номера с машин начали принудительно снимать и заменять местными временными номерами. Сербские власти именно так поступают по отношению к автомобилям с регистрацией в Косове.
В ответ на действия косовских властей сербы, живущие на севере Косова, начали блокаду двух пограничных переходов, а власти Косова направили на границу спецназ. Сербия, в свою очередь, отправила на границу военную технику.
Заключённое соглашение предусматривает размещение на пограничных постах военнослужащих сил НАТО, вывод косовского спецназа и демонтаж сооружённых сербами баррикад. Как Сербия, так и Косово перестанут снимать номера с машин, пересекающих границу, в качестве временной меры на них будут наклеивать стикеры. Окончательно этот спор планируется разрешить в течение шести месяцев.
- Сербия потеряла контроль над Косовом по итогам воздушной кампании стран НАТО в 1999 году. В 2008 году власти Косова провозгласили независимость, которая была признана более чем в 100 странах, однако не признана самой Сербией, а также Россией, Китаем и несколькими странами ЕС.
«Формула» обвиняет власти Грузии в атаке на телеканал в преддверии выборов
Власти Грузии атакуют оппозиционный канал «Формула» в преддверии выборов в органы местного самоуправления, – заявил гендиректор канала Зука Гумбаридзе.
По его словам, причина – социологический опрос, проведенный Edison Research по заказу телекомпании, и планы опубликовать данные экзитполов в день выборов 2 октября.
«Мы уже общались с Edison Research. По какому бы сценарию не развивались события, экзитполы все равно будут опубликованы в эфире какого-нибудь грузинского телеканала», – заявил Гумбаридзе.
Давлением на канал его руководители считают решение Минобороны Грузии подать в суд на бывшего главу ведомства Давида Кезерашвили, который сейчас владеет контрольным пакетом акций телекомпании «Формула».
Как сообщила пресс-служба министерства, иск против Кезерашвили и экс-начальника отдела закупок Александра Нинуа содержит требование с «возмещением ущерба, причиненного преступным деянием».
«Приговорами судов трех инстанций установлено, что из-за ненадлежащего исполнения возложенных на Александра Нинуа обязательств, министерству обороны Грузии была начислена дебиторская задолженность в размере 5 060 000 евро, что вызвало существенное нарушение законных интересов государства. А Давид Кезерашвили, используя свое служебное положение, незаконно присвоил крупную сумму бюджетных средств министерства обороны Грузии», – говорится в сообщении.
Гендиректор канала «Мтавари» Ника Гварамия заявил, что власти планируют наложить арест на 51-процентную долю Кезерашвили в ТВ «Формула».
- По данным Edison Research, правящую партию «Грузинская мечта» поддерживают 36% опрошенных, оппозиционное «Единое национальное движение» – 27%. Данные заметно отличаются от результатов исследований, проведенных «Грузинской мечтой».
На гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия готовилось покушение – СГБ
Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия заявил, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии дала наводку лицам, желающим его ликвидировать. Как пишет СОВА, таким образом Гварамия прокомментировал заявление руководителя контртеррористического департамента, в котором последний подтвердил готовившееся на Гварамия покушение.
«Я в шоке, после этого выступил заместитель руководителя антитеррористического отдела и рассказал о заказном убийстве, о том, что убийцы идентифицированы, он рассказал, что моя охрана удвоена, то есть рассказал, как меня охраняют», – заявил Гварамия и добавил, что его самого спецслужбы просили не распространяться о готовившемся покушении.
Сегодня, 30 сентября, гендиректора «Мтавари» вызвали в СГБ Грузии. Прибывшие на место журналисты были проинформированы о готовившемся на него покушении, позже СМИ получили соответствующую рассылку.
По информации следствия, Гварамия может угрожать серьезная опасность, он был вызван в ведомство для инструктажа.
На югоосетинской де-факто границе образовалась семикилометровая пробка
У погранично-таможенного поста «Нижний Зарамаг», на въезде в самопровозглашенную республику Южная Осетия со стороны Северной Осетии образовалась семикилометровая пробка. Очередь растет на протяжении трех суток из-за желания автомобилистов оформить ввоз для транспортных средств, зарегистрированных в Южной Осетии. При этом водители вынуждены ночевать в машинах на горной дороге, на которой уже выпал снег.
Как сообщили Кавказ.Реалии в пресс-службе североосетинского управления таможни, ажиотаж связан с тем, что 30 сентября истекает срок временного ввоза автомобилей, продленный 5 апреля решением совета Евразийской экономической комиссией в связи с пандемией.
При этом в социальных сетях автомобилисты выражают недовольство позицией югоосетинского президента Анатолия Бибилова, который ранее предупреждал о вероятном повышении таможенных пошлин, связывая это с повышением уровня жизни и зарплат в республике.
«Не думаю, что новые таможенные тарифы сильно увеличат доходную часть бюджета Южной Осетии, т.к. сомневаюсь, что значительная часть владельцев подержанных иномарок сможет позволить себе растаможку. Скорее, это делается под давлением таможенной службы и таможенного союза, которые, впрочем, делают свое дело: они стараются латать дыры, которыми пользовались люди. А у властей Южной Осетии нет такого лоббистского ресурса», – отметил в беседе с Кавказ.Реалии блогер Алик Пухаев, специализирующийся на финансово-экономической тематике.
Повышение таможенных тарифов ожидается в начале 2021 года: это может остановить массовую покупку подержанных иномарок владельцами южноосетинских паспортов. Вместе с тем, как рассказали Кавказ.Реалии автовладельцы, в законодательстве есть небольшая лазейка, которая позволит обойти предстоящее повышение тарифов: для этого необходимо нотариально оформить доверенность на близкого родственника, который ранее не оформлял ввоз транспортного средства.
- Два года назад Северо-Осетинская таможня объяснила ужесточение правил временного ввоза на территорию России автомобилей с номерами Южной Осетии неуплатой таможенных платежей. Другой причиной назвали неуплату штрафов за нарушение ПДД, нарушение скоростного режима и несоблюдение норм использования тонировки.
Георгий Гахария опубликовал результат еще одного наркотеста
Экс-премьер и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария опубликовал результаты еще одного наркотеста, который он прошел в клинике в Вене. Это исследование луковиц волос, которое, согласно документу, подтвердило, что Гахария не использовал какие-либо наркотические вещества за последние полгода.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», исследование образца волос было проведено на такие вещества, как тетрагидроканнабинол (в том числе т.н. марихуана), кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDEA, MDMA, мефедрон, героин, кодеин, морфин, бупренорфин, метадон, трамадол и т.д.
«В заключении указано, что в результате исследования образца волос Георгий Гахария, не было подтверждено употребление любого из вышеупомянутых наркотических веществ», – говорится в сообщении пресс-службы партии, которая также опубликовала результаты исследования, проведенного в венской лаборатории «FTC-Forensisch-Toxikologisches Labor».
Тест на наркотики не является обязательным условием для участия в выборах мэра. Несмотря на это, в начале сентября действующий мэр столицы Каха Каладзе предложил другим кандидатам в мэры пройти тестирование. Сам Каладзе сдал такой тест 6 сентября, но своих результатов не публиковал, а просто заявил, что тест ничего у него не выявил.
Гахария откликнулся на инициативу, но сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, объяснив это тем, что не доверяет местной экспертизе, так как грузинские власти готовят против него провокацию.
Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали, заявив, что этот вопрос неактуален для общественности.
В последнее время бывший соратник Гахария, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, обвинив экс-премьера в употреблении наркотиков – он даже назвал Гахария «кокаинщиком».
27 сентября Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу этих заявлений, которые он расценивает как клевету.
Бывший президент Франции Саркози приговорён к году лишения свободы
Суд во Франции признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по уголовному делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании в 2012 году и приговорил его к году лишения свободы.
По данным следствия, Саркози во время кампании по его переизбранию президентом потратил примерно вдвое больше, чем позволено законом, превысив лимит расходов на кампанию на 22 миллиона евро, а затем путём бухгалтерских махинаций пытался замаскировать перерасход.
Саркози отрицал вину, заявив, что не занимался финансами своей кампании и не знал о перерасходе.
Адвокат бывшего президента уже заявил, что тот подаст апелляцию. Даже если она будет отклонена, он вряд ли отправится в тюрьму по этому делу, поскольку суд постановил, что он может отбыть наказание дома с электронным браслетом.
Весной Саркози был признан виновным по ещё одному делу, связанному с попыткой подкупа сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Его приговорили к трём годам лишения свободы, из них двум условно. И по этому делу экс-президент пока не отправился в тюрьму, поскольку подал апелляцию.
Несмотря на уголовные дела, Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 годы (кампания по переизбранию была им проиграна), остаётся влиятельной фигурой для правоцентристов. Ожидается, что его поддержка сыграет важную роль при выборе кандидата от правых на президентских выборах, которые пройдут в будущем году.
Сестра Ким Чен Ына вошла в состав руководящего КНДР Государственного совета
Младшая сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, 34-летняя Ким Ё Чжон вошла в состав Государственного совета – высшего органа исполнительной власти в стране. Состав совета обновился наполовину. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Перестановки сделаны в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР. Из Государственного совета удалены 9 человек. Среди них – 82-летний Пак Пон Джу, которого называли экономическим советником Кима. Политик дважды занимал пост главы правительства КНДР и считался протеже дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, казнённого в 2013 году.
В состав госсовета включён генерал армии, секретарь ЦК правящей Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Несколько дней назад он, согласно официальным сообщениям, присутствовал при первом испытании северокорейской гиперзвуковой ракеты.
Из госсовета официально исключены несколько партийных деятелей, уже снимавшихся ранее с партийных постов, свидетельствует сообщение ЦТАК. В целом, заседание прошло "в обстановке чрезвычайной революционной сознательности и энтузиазма участников", говорится в сообщении.
Почему важны новые должности Ким Ё Чжон
В августе 2020 года стало известно, что Ким Чен Ын передал Ким Ё Чжон часть своих обязанностей, фактически сделав её вторым человеком в государстве. Сестра верховного лидера является единственным публичным политиком в КНДР за исключением своего брата, отмечал в эфире Радио Свобода профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.
Её считают наиболее вероятным преемником брата на посту верховного лидера КНДР в случае его смерти. Однако в патриархальном мире Северной Кореи против неё играют её молодость и гендер.
В 2020 году Ким Ё Чжон анонсировала уничтожение узла постоянной связи между КНДР и Южной Кореей. Её продвижение совпало по времени с заявлением Ким Чен Ына о восстановлении каналов связи в начале октября.
В конце сентября Ким Ё Чжон заявила, что КНДР готова объявить об официальном прекращении корейской войны, в состоянии которой две Кореи официально находятся с 50-х годов XX века. "На Юге ощущается непреодолимо сильное желание вывести межкорейские отношения из тупика и как можно скорее достичь стабильности. У нас есть такое же желание", – цитировало ЦТАК её заявление.
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