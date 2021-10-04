О выборах, акулах и форелях

Прошедшие дни были богаты событиями – смотришь назад и не знаешь, на чем остановиться: прибытие Саакашвили, его последующий арест, выборы с результатами, которые, по идее, должны заставить задуматься всех…

Но – по порядку. Вначале Миша, куда уж без него. В первую очередь во всей этой ситуации непонятна его мотивация: то ли он верил, что сможет поднять масштабное всенародное восстание, прежде чем длинные руки правоохранительных органов до него дотянутся, то ли намеренно сел в тюрьму, для того чтобы открыть второе дыхание уже порядком заскучавшему грузинскому избирателю.

В обоих случаях имело место то ли намеренное, то ли естественное заблуждение. Только самые фанатичные и оторванные от реальности сторонники Миши жгли глаголом в социальных сетях: «Когда Миша приедет, – половина Грузии выйдет на улицу в его поддержку».

Мои тщетные попытки вразумить их, объяснить, что никакая «половина Грузии» ни на какую улицу не выйдет, и в лучшем случае, если хорошо организовать, то можно вывести на митинг одноразово максимум 20 000 человек, – были бесполезны. Вера – она ведь такая вещь, рациональными аргументами ее не проймешь.

Понимал ли Миша, что едет с гарантией ареста, что никакого восстания ему не видать? Понимает ли сейчас, что сидит всерьез и надолго, и что даже если «Грузинская мечта» отменит все прежние приговоры, то легко сможет упрятать его за решетку на пять лет за незаконное пересечение границы? Совершенно законно, легитимно, так, что ни один американский конгрессмен не посмеет возразить – кстати, международное сообщество молчит, если кто не заметил.

Впрочем, неважно, была ли это излишняя самонадеянность или безумству храбрых мы песнь поем. Как и следовало ожидать, восстание не случилось, а прибытие Миши на его сторонников либо никак не подействовало, либо подействовало минимально – на президентских выборах 2018 года кандидат от ЕНД получил в первом туре 35%, на парламентских выборах 2019 года по партийным спискам «Нацдвижение» получило 28%, сейчас – в целом по Грузии 30%.

Рост 2% – неважно, был ли он связан с приездом Миши или имел естественный характер, – стоил ли он того, чтобы сидеть за решеткой весь период, пока Бидзина у власти?

Понятно, что роль политического узника, мученика и героя, заключенного в темницу, не лишена своей привлекательности, но это – на пару недель. Потом, –когда прожектора телекамер потухнут, конгрессмены займутся Китаем, а евродепутаты газовым кризисом, – придется сидеть одному, и это будет непростое испытание, тем более для такого гиперактивного деятеля, как Миша.

Я не зол на «Мечту» – грузинская поговорка гласит: «Не удивляйся пинку от осла». Понятно, что «мечтатели» делают то, что им положено. Не зол на Мишу – в конце концов, это его жизнь и ему выбирать, где находиться, в киевской квартире или руставской тюрьме.

Вот по-настоящему я зол на его фан-клуб – на безответственных сторонников, которые постоянно шептали ему на ушко: «Приезжайте, здесь все готово, народ ждет вашего появления, чтобы снести эту гнилую власть»… Никто из них не сказал: «Ничего не готово, у вас большая поддержка, но революционных настроений нет, и всеобщего восстания не будет. Вас арестуют, и вы будете сидеть очень долго».

Вот мне интересно, чувствуют ли они свою ответственность за то, что, в том числе, благодаря их лести человек сейчас сидит в тюрьме, полностью во власти своих злейших врагов? Вы обещали дать ему парабеллум, но что-то не видно ваших толп на улицах. Знаете, что я не прощу фан-клубу в первую очередь? Это счастливых, окрыленных и довольных лиц «мечтательской» элиты после ареста Саакашвили. Их заслуга в этом немалая.

Что ж, это уже прошедшая история. А имеется и история, которая только начинается. Прошедшие муниципальные выборы наглядно показали, что нанести поражение ГМ не такая уж сложная задача сама по себе, как это кажется многим неуравновешенным фанатам, которые бредят несбыточной революцией. «Мечта» выигрывает эти выборы главным образом за счет мажоритарных кандидатов – местных региональных толстосумов, которые банально покупают избирателей.

Но в 2024 году парламентские выборы состоятся без мажоритариев, только по партийным спискам, где «ГМ» 2 октября получила 47%. Оппозиция получила 53% и вполне может повторить этот результат в 2024 году. Чтобы этот успех конвертировать в победу на парламентских выборах, требуется единственное...

Если представить себе, что в 2024 году нынешние результаты повторятся один в один, то «ГМ» с большой натяжкой, с трудом, на 1-2% пробивает 50-процентный уровень и побеждает в выборах. Уже без мажоритариев.

Чтобы эта кошмарная картинка не стала реальностью, нужно следующее: оппозиционный избиратель должен голосовать только за те партии, которые гарантированно преодолевают три процента, а таковых сейчас только две – «Нацдвижение» и партия экс-премьера Георгия Гахария. Если все пойдет по нынешнему сценарию и оппозиционный избиратель щедро раздаст свои голоса 10-15 партиям, получающим 1-2%, то почти 15, а то и 20% оппозиционных голосов будут потеряны.

И знаете, что тогда случится? А случится то, что получившая 45-46% партия, в нормальной ситуации обреченная на поражение, – победит. С минимальным преимуществом в 1-2%, вымученно и нестабильно, с потерей права на монополию на власть и необходимостью отвечать за свои дела не только перед миллиардером-социопатом, но и перед избирателем, – но победит.

Потому что проценты маленьких и заведомо провальных партий распределятся между победителями, и самый большой кусок получит тот, кто прошел на первое место. И знаете, что самое ужасное? Она победит совершенно законно, легитимно, не нарушив ни один закон и даже ни одну моральную норму. Победит заслуженно, потому что использует в свою пользу слабость оппонентов – это политика, и в политике такое вполне допускается.

Рецепт победы в 2024-м прост – оппозиционно настроенные граждане должны, наконец, понять: против лома нет приема, кроме другого лома. Большую и влиятельную партию может победить только такая же большая и влиятельная оппозиционная партия. Максимум две или, может, три, но только те, которые могут пройти избирательный барьер. Акулу может победить только вторая акула, акулу не победят 20 форелей. Истина, которая каждый раз подтверждается выборами в Грузии.

Подтвердится она в и 2024 году, если оппозиционный избиратель наконец не поймет, что потеря 15-20% голосов – лучший подарок, который они могут преподнести «Мечте».

И не говорите потом, что вас не предупреждали.

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