«Провокационный выпад» – абхазский МИД об учениях Грузии, Азербайджана и Турции

В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали совместные учения Грузии, Азербайджана и Турции «Enternity-2021». В Сухуми считают, что это – «опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии»

«Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно, и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку», – сказано в заявление.

В абхазском МИДе говорят, что заявленные цели подобных военных учений «не могут ввести в заблуждение».

«Из опыта недавнего прошлого хорошо известно, какими заявлениями порой прикрывали военные приготовления – когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться «охрана региональных экономических проектов». В Грузии не должны забывать, что такая лихорадочная военная активность в любой момент может привести к непредсказуемым последствиям и создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности», – сказано в заявлении.

В Абхазии утверждают, что «не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан».

Как сообщалось ранее, в Тбилиси начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

В связи с началом учений, которые продлятся до 8 октября, Грузию посетил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.