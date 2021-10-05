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Спикер парламента Грузии отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили
Спикер парламента Грузии Каха Кучава отправился с официальным визитом в Украину.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, в рамках визита Кучава примет участие в церемонии, посвященной 80-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру – массовой расправы нацистов с еврейским населением Киева.
Сообщается, что в церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, председатели парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.
Визит спикера грузинского парламента проходит на фоне ареста в Грузии главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет работать над возвращением гражданина Украины Саакашвили «на всех уровнях». Министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
Другие новости дня
Первое заседание новой Думы откроет Терешкова - в обход Конституции
Первое заседание Государственной думы нового, восьмого созыва 12 октября откроет депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Об этом со ссылкой на источники сообщил Znak.com. Информацию подтвердило агентство РИА Новости.
Согласно Конституции России, первое заседание Думы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Терешкова им не является - ей 84 года, а избранному также по списку "Единой России" Владимиру Ресину - 85. Как утверждает РИА Новости со ссылкой на депутата Андрея Исаева, Ресин "отказался" открывать заседание Думы, поэтому как вторая по возрасту его откроет Терешкова.
У Znak.com другая версия. По словам собеседников издания, "был сделан реверанс в сторону Терешковой за предложение об «обнулении»". Валентина Терешкова, прославившаяся почти 60 лет назад как первая женщина-космонавт, в прошлом году при принятии поправок к Конституции предложила "обнулить" сроки Владимира Путина, чтобы он мог баллотироваться при желании в президенты в 2024 и 2030 годах. Эта поправка была принята.
Как отмечает Znak.com, за пять последних лет работы в парламенте Терешкова выступала в Госдуме всего 10 раз. Причём только одно из выступлений было посвящено обсуждению законопроекта. После выступления об "обнулении" в марте 2020 года она не выступала ни разу.
Открытие заседания Думы старейшим депутатом - не только традиция, но и требование Конституции, которое в прошлых созывах соблюдалось. Так, в 2016 году Думу открывал депутат от КПРФ Жорес Алфёров.
По итогам выборов "Единая Россия" сохранит в Думе конституционное большинство, а председателем скорее всего будет опять избран Вячеслав Володин. Состав фракции "ЕР" обновится примерно наполовину, несколько увеличится представительство коммунистов, в Думе также будет новая фракция "Новые люди" из 13 человек.
Грузия и Азербайджан подписали план двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял находящегося с официальным визитом в Грузии министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.
Стороны подписали план двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями «по различным векторам двустороннего военного сотрудничества».
По информации пресс-службы азербайджанского ведомства, Гасанов «выразил признательность Грузии за поддержку справедливой позиции Азербайджана во время второй Карабахской войны».
«Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, стороны подчеркнули важность взаимной поддержки территориальной целостности, выразив уверенность в том, что развитие двустороннего военного сотрудничества поспособствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе», – говорится в информации оборонного ведомства Азербайджана.
В Министерстве обороны Грузии, в свою очередь, сообщили, что в Цинандали (Кахетия, Восточная Грузия) проходит трехсторонний министериал Грузии, Азербайджана и Турции на уровне глав оборонных ведомств.
Как сообщалось ранее, в Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
«Провокационный выпад» – абхазский МИД об учениях Грузии, Азербайджана и Турции
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали совместные учения Грузии, Азербайджана и Турции «Enternity-2021». В Сухуми считают, что это – «опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии»
«Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно, и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку», – сказано в заявление.
В абхазском МИДе говорят, что заявленные цели подобных военных учений «не могут ввести в заблуждение».
«Из опыта недавнего прошлого хорошо известно, какими заявлениями порой прикрывали военные приготовления – когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться «охрана региональных экономических проектов». В Грузии не должны забывать, что такая лихорадочная военная активность в любой момент может привести к непредсказуемым последствиям и создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности», – сказано в заявлении.
В Абхазии утверждают, что «не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан».
Как сообщалось ранее, в Тбилиси начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.
В связи с началом учений, которые продлятся до 8 октября, Грузию посетил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.
Работающие в Грузии дипломаты обеспокоены сообщениями о прослушке
Группа послов, представляющих дипломатический корпус, аккредитованный в Грузии, выразила «серьезную озабоченность» по поводу сообщений о прослушивании телефонных разговоров спецслужбами этой страны.
В сентябре в Грузии разгорелся скандал в связи с утечкой тысяч предполагаемых файлов спецслужб, в которых, как утверждается, задокументирована широкомасштабная давняя слежка за журналистами, священнослужителями, дипломатами и другими.
В совместном заявлении, опубликованном в понедельник после встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, члены дипломатического корпуса подчеркнули, что предполагаемое прослушивание представляет собой «серьезное нарушение» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и «ставит под угрозу нормальную дипломатическую работу в Грузии».
На встрече присутствовала представительная группа послов, включая папского нунция Жозе Авелину Бетанкура, посла ЕС Карла Харцеля, посла США Келли Дегнан и посла Японии Имамуру Акиру, пишет «Голос Америки».
Время работы ресторанов и кафе в Грузии продлили на час
В Грузии продлили на час работу кафе и ресторанов. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
С 6 октября объекты общепита смогут работать до 23:00. С 25 августа кафе и рестораны закрывались в 22:00.
В правительстве также решили снять ограничения на проведение концертов и фестивалей. Граждане смогут посещать мероприятия с соблюдением регуляций. Запрет на проведение фестивалей, развлекательных мероприятий и концертов был введен в Грузии с 14 августа.
На территории руставского металлургического завода произошел взрыв
Взрыв произошел на территории руставского металлургического завода. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, в результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Он работал в цехе по переработке металлолома. О причине взрыва пока не сообщается.
«На этом участке нет каких-либо тяжелых или сложных установок, есть лишь кислородные баллоны», – рассказал один из сотрудников завода.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье 240 Уголовного кодекса Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
В Facebook назвали причину шестичасового сбоя в работе соцсети
Работа Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена после глобального сбоя, который продолжался около шести часов.
Компания Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, сообщила о постепенном восстановлении работы 5 октября около 1:30 по московскому времени.
Шестичасовой сбой в работе сервисов произошел из-за неудачного изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые распределяют трафик между центрами обработки данных, написал в своем блоге Facebook. В компании добавили, что сбой сетевого трафика "эффектом домино нарушил связь между дата-центрами".
Facebook также написал, что утечки данных пользователей в результате сбоя не было.
Основатель компании Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой.
"Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги", – написал он в фейсбуке.
Ранее произошел глобальный сбой в работе Facebook, а также Instagram и WhatsApp, принадлежащих компании. Онлайн-платформа Downdetector, которая отслеживает статус веб-сайтов в режиме реального времени, сообщила, что сбой Facebook – крупнейший из тех, которые фиксировал проект. Сервис получил более 10 миллионов сообщений о сбое.
Журналистка The New York Times Шира Френкель в своем твиттере сообщила, что у сотрудников Facebook не работают электронные пропуска, они не могут попасть в офис и не могут оценить масштабы сбоя.
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала. Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.
В Грузии от коронавируса скончались еще 42 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9110.
За сутки в стране выявили 2800 новых случаев коронавируса. Накануне провели 33 679 тестов: PCR-тестов – 10 125, экспресс–тестов на антиген – 23 554.
Выздоровели еще 1485 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 621 420, выздоровевших – 593 153.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,31%, за последние 14 дней составляет 5,51%, за неделю – 5,16%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8106 человек, всего в Грузии использовано 1 826 786 вакцин.
Госдеп США призвал Грузию обеспечить справедливое обращение с задержанным Саакашвили
Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий», – сказал Прайс.
«Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека», – подчеркнул представитель Госдепа.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
Саакашвили в письме Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»
Арестованный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пообещал, что Киев будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях.
«Уважаемый Владимир Александрович,
Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.
С уважением, Михаил Саакашвили», – говорится в письме, опубликованном на Facebook-странице политика.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оказывать всю необходимую поддержку Михаилу Саакашвили, поскольку он является их гражданином. «Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – подчеркнул глава МИД.
- Накануне министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
Президент Евросовета призывает Грузию вернуться к структурным реформам
Президент Европейского Совета Шарль Мишель призывает Грузию вернуться к структурным реформам после первого тура муниципальных выборов. Об этом Мишель пишет в своем Twitter.
«Я признателен всем грузинам, проголосовавшим в первом туре местных выборов. Жизненно важно, чтобы сейчас страна вернулась к глубоким структурным реформам, изложенным в соглашении от 19 апреля, особенно в области верховенства закона и судебной системы», - пишет Мишель.
Соглашение при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса было подписано правящей и оппозиционными партиями 19 апреля. Оно предусматривает реализацию амбициозных реформ - избирательной и судебной, а также перераспределение власти в парламенте для большей включенности оппозиции.
Документ также подразумевал, что, если правящая партия наберет меньше 43% на выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.
28 июля правящая «Грузинская мечта» заявила, что выходит из соглашения, поскольку его отказывается подписывать их главный противник - «Единое национальное движение». Тогда же в партии власти заявили, что вопрос референдума снят с повестки, пообещав при этом продолжать все реформы, предусмотренные соглашением Мишеля.
- В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Согласно предварительным данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» вышла на первое место с 46,69% голосов. «Единое национальное движение» занимает второе место с 30,7% голосов.
- 30 октября в 20 из 64 муниципалитетов должны состояться вторые туры выборов мэров, так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, сообщает «Новости-Грузия».
Коронавирус в Абхазии: 172 новых случая, два – летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 733 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два пациента: мужчина 61 года и женщина 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 78 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 120 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 106 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Основатель Gulagu.net заявил, что получил 40 Гб видео пыток в российских тюрьмах
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить «секретный» видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осужденных, содержащихся в российских колониях.
Речь идет о более чем сорока гигабайтах видео. По словам Овечкина, они «доказывают, что в российских тюрьмах действуют «зондеркоманды» агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных». Кроме того, жертв с помощью снятого видеокомпромата вербуют для дальнейшего участия в «пыточном конвейере», работы в качестве «стукачей» и подписания заранее подготовленных следователями показаний.
Первое видео из архива, на котором несколько человек в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанную к кровати жертву, опубликовало издание «Вот так». Утверждается, что события происходят в феврале прошлого года.
Издание также приводит рассказ Осечкина о том, как видеоархив оказался в его руках. Со слов основателя Gulagu.net, его коллегам удалось вывезти из России человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Осечкин не назвал его имени, но уточнил, что это программист, которого «били и пытали, а потом решили использовать как профессионала», поэтому в период с 2018-го по 2020-й годы он имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам сотрудников ведомства. Видеоархив, со слов Осечкина, касается сотрудников трех областных управлений ФСИН - Владимирского, Саратовского и Иркутского.
Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.
- Правозащитный проект Gulagu.net был создан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Его сотрудники защищали права заключенных, а также регулярно публиковали информацию о пытках в колониях.
- В июле этого года Роскомнадзор по требованию ФСИН и ФСБ заблокировал сайт Gulagu.net. Осечкин заявил, что проект продолжит свою работу, однако он вывезет всех своих сотрудников за пределы России в целях обеспечения их безопасности. Сам он также уехал за границу.
Байден: действия республиканцев в Конгрессе могут привести к дефолту
Президент США Джо Байден обвинил своих политических оппонентов - республиканцев в нежелании поддержать в Конгрессе повышение лимита государственного долга, отметив, что это может через две недели привести к первому в истории дефолту Соединенных Штатов по их долговым обязательствам.
Выступая в понедельник в Белом доме, Байден заявил, что республиканцы «играют в русскую рулетку» с американской экономикой, блокируя повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера необходима для обслуживания существующего госдолга США, который постоянно увеличивается за счет процентов, а не для новых заимствований.
Президент подчеркнул, что всегда платить долги – незыблемый принцип, которым руководствуются США, и напомнил, что при прежней администрации, когда пост президента занимал республиканец Дональд Трамп, республиканцы исправно голосовали за повышение лимита госдолга. Также, по словам Байдена, из-за резкого снижения налогов при Трампе казна недосчиталась триллионов долларов, из-за чего также вырос госдолг.
По оценке Moody's, федеральный дефолт, хотя и не приведет экономику США к немедленной катастрофе, станет серьезной проблемой и приведет к росту процентных ставок по частным кредитам, а в перспективе росту безработицы и экономическому спаду.
Сейчас лимит составляет 28,4 триллиона долларов. Его повышение уже одобрила Палата представителей, но в Сенате, где у республиканцев половина мест, оно затормозилось. Республиканцы заявляют, что у демократов достаточно голосов, чтобы одобрить повышение лимита госдолга без их поддержки.
Республиканцы обвиняют демократов в стремлении повысить налоги и еще больше увеличить госдолг ради реализации амбициозных планов инвестиций в области климата, инфраструктуры, здравоохранения и социальных выплат. Соответствующий пакет мер, предусматривающий расходы на сумму в 3,5 триллиона долларов, находится на рассмотрении Конгресса. Кроме республиканцев, против выступили и двое умеренных сенаторов-демократов. Ожидается, что в законопроект могут внести поправки, сокращающие расходы вдвое.
Премьер Грузии провел встречу с министром обороны Азербайджана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым вопросы стратегического партнерства и совместные проекты, сообщает пресс-служба правительства.
Встреча состоялась сегодня, 4 октября, в Тбилиси. Гасанов находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.
По информации пресс-службы правительства, особое внимание стороны уделили стратегическому партнерству двух стран, безопасности региона, значению успешного осуществления совместных проектов, сотрудничеству в сфере военного образования.
На встрече также было отмечено, насколько важную роль играют энергетические и транспортные магистрали, проходящие на территории Грузии, с точки зрения энергобезопасности Европы.
Кроме того, Гарибашвили и Гасанов обсудили вопросы сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции. Как было отмечено, трехсторонний формат является «уникальным региональным механизмом», позволяющим обсуждать важные вопросы на уровне министров иностранных дел, обороны и других ведомств.
Гарибашвили приветствовал подписание плана двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2021 год.
На встрече в администрации правительства Грузии также присутствовали министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе и посол Азербайджана Фаиг Гулиев.
В Центральной Африке убиты трое российских инструкторов
Бронемашина с тремя российскими наемниками попала в засаду у селения Бомбо в префектуре Мамбере-Кадеи, на западе Центральноафриканской Республики. Засада была устроена бойцами «Коалиции патриотов за перемены».
Гибель троих российских наемников подтверждена местными властями префектуры. Они уточняют, что против российских наемников из «группы Вагнера» действовали бойцы движения «Три R» (название состоит из трех французских слов на букву «эр»: «возвращение, возмещение, реабилитация»). Об этом сообщило издание «АктуКамерун».
Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия к месту инцидента российской авиаподдержки. Ударами с воздуха отряд повстанцев был ликвидирован. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов группировки 3R. Эти сведения сообщил тот же источник в администрации префектуры.
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp - глобальный сбой
В работе социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp (все они принадлежат корпорации Facebook) во второй половине дня в понедельник произошел глобальный сбой.
О проблемах с доступом к соцсетям и мессенджеру сообщают пользователи по всему миру, включая США, Западную Европу и Россию. Данные портала Down Detector свидетельствуют о том, что проблемы испытывают десятки миллионов пользователей. Не работают как веб-сайты, так и приложения.
К моменту написания новости проблемы с доступом к Facebook наблюдаются уже более получаса. Их причины пока не известны.
Гахария назвал задержание Саакашвили маскарадом, повлиявшим на итоги выборов
Лидер партии «Для Грузии», экс-премьер Георгий Гахария назвал прошедшие в стране муниципальные выборы шагом назад для грузинской демократии, передает «Новости-Грузия».
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Согласно предварительным данным ЦИК, партия Гахария занимает по Грузии третье место, уступая правящей «Грузинской мечте» и оппозиционному «Единому национальному движению». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место лишь в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани будет бороться за кресло мэра с кандидатом «Грузинской мечты» Георгием Немсадзе.
Как заявил Гахария, в ходе выборов отмечено было множество нарушений, систематический характер носили «карусели». По его словам, в предвыборный период сторонники и члены его партии подвергались давлению и получали угрозы.
Арест экс-президента Михаила Саакашвили Гахария назвал «маскарадом», который «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» устроили за несколько часов до выборов. Политик считает, что произошедшее также повлияло на результаты голосования.
«Это было спецмероприятие, спланированное двумя политическими силами из прошлого. Это был маскарад», - заявил он.
Как отметил Гахария, его партия будет представлена во всех органах самоуправления в городах и районах и продолжит действовать в интересах Грузии.
«Результаты выборов показали, что у грузинского народа появилась возможность бороться с двухпартийной системой. Для нас очень важны интересы государства, его развитие. Каждый наш шаг будет исходить из интересов Грузии», - заявил Гахария.
Ко второму туру выборов готовятся и правящая «Грузинская мечта», и «Единое национальное движение». По предварительным данным ЦИК, вторые туры пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
Саакашвили обещает продолжать голодовку до освобождения
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает продолжать голодовку до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников. Об этом сообщил сегодня, 4 октября, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом политика.
«Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни», - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое экс-президент передал ему во время встречи в тюрьме.
- Саакашвили нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером.
- Саакашвили заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку.
- В рамках дела о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом полиция задержала уже трех человек. Прокуратура утверждает, что они помогали Саакашвили скрываться в стране, начиная с 29 сентября. Им предъявлены обвинения в сокрытии особо тяжкого преступления, сообщает «Новости-Грузия».
Ника Мелия: Посеять вражду между мной и Саакашвили не удастся
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обещает «до последнего вздоха» бороться за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Мелия заявил сегодня, 4 октября, на митинге в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы, куда был помещен экс-президент после задержания 1 октября, сообщает «Новости-Грузия».
«Как бы они ни пытались посеять вражду между мной и Михаилом Саакашвили, им это никогда не удастся, наоборот, мой человеческий, политический, мужской, гражданский долг и обязанность – до последнего вздоха бороться до тех пор, пока этот человек остается здесь, в тюрьме», - заявил Мелия, обращаясь к участникам акции.
Он также сообщил, что будет делать заявления о дальнейших планах экс-президента и ЕНД, пока Саакашвили остается в тюрьме.
«Этим мы избежим недоразумений. Важно соблюдать дисциплину в этой нешуточной борьбе. Результаты этой борьбы определят будущее этой страны на 15-20 лет», - заявил Мелия.
Лидер основанной Саакашвили партии, который баллотируется в мэры Тбилиси, также говорит о важности второго тура муниципальных выборов. По его словам, 30 октября [день проведения голосования] станет «полем битвы».
К настоящему времени акция у Руставской тюрьмы уже завершена. Участие в ней принимали несколько тысяч человек. Чтобы выразить поддержку экс-президенту, его сторонники съехались из разных регионов Грузии. Спикеры сегодняшнего митинга неоднократно подчеркнули, что считают Саакашвили политическим заключенным и будут продолжать борьбу за его освобождение.
- Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
- Третий президент Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет. Остальные дела находятся в судебном производстве.
- В скором времени Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы.
«Архив Пандоры»: Алиев и его родные купили в Великобритании недвижимость на $700 млн
В расследовании "Архив Пандоры" утверждается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели в Великобритании недвижимость на сумму почти $700 млн, пишет Настоящее время.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал результаты расследования "Архив Пандоры". Журналисты проанализировали 12 миллионов документов с данными о владельцах офшорных компаний со всего мира.
Согласно материалам расследования, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели недвижимость на сумму около 700 миллионов долларов в Великобритании, в основном в Лондоне, через офшорные компании.
Отмечается, что большая часть недвижимости была приобретена за наличные. Как сообщает BBC со ссылкой на документы, Алиевы приобрели 17 объектов недвижимости.
Когда сыну Алиева Гейдару было 11 лет, ему принадлежали уже четыре здания в лондонском районе Майфер. Недвижимость стоимостью $44,7 млн было куплено компанией, принадлежащей другу семьи Алиевых, а через месяц переведено на имя Гейдара Алиева – младшего. Администрация Алиева и члены семьи пока не комментировали это расследование.
Всего в расследовании "Архивы Пандоры" приняли участие более 600 журналистов из 120 стран мира. Среди тех, кто попал в их поле зрение, – президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, приближенные к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.
Митинг у здания абхазского парламента завершился
В Сухуми, у здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия завершится митинг, связанный с инцидентом, произошедшим на сухумской набережной 30 сентября.
Как пишет агентство «Апсныпресс», собравшиеся требовали объективного расследования случившегося. Часть митингующих требовала незамедлительного освобождения министра внутренних дел и его заместителей, причастных к случившемуся. Ранее они были временно отстранены от исполнения обязанностей.
На митинге выступил лидер оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он подчеркнул, что произошедшее 30 сентября недопустимо.
«Наши отцы – ветераны были жестоко избиты. Мы пришли сюда услышать, какое решение будет принято. Это не политический митинг. Я вижу здесь людей с совершенно разными политическими взглядами», – сказал он.
Адгур Ардзинба обратился к присутствующим на митинге ветеранам и попросил их принять решение.
«Решать вам, ветеранам. Мы ваши дети. Как вы скажете, так мы себя и поведем», – сказал Ардзинба.
Выступивший от лица ветеранов Ахра Бжания предложил участникам акции разойтись и дождаться расследования прокуратуры.
«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного – закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае в адрес наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям. Если этот главный фундамент мы будем расшатывать, государства мы не построим. Благодаря вашей настойчивости принято решение о начале следствия и временной отставке (министра внутренних дел – ред.). Вы добились главного – справедливости на данный момент. Я, как ветеран, обращаюсь к молодежи. Давайте и парламенту, который, как мне кажется, занял верную позицию, и нашему государству дадим определенные процедурами сроки. Неделю, как сказал президент», – сказал Ахра Бжания.
Ветеран войны, представитель села Адзюбжа Гиви Допуа также призвал всех разойтись и дождаться решения властей.
«Единственное, о чем я прошу: не переводить это событие в политику. Делегация от села Адзюбжа была у президента, мы высказали свое мнение и требования о том, чтобы все, кто причастен к случившемуся, не вернулись на свои должности», – отметил Допуа.
По его словам, они получили обещание со стороны руководства Абхазии, что в течение 5-7 дней они разберутся в этом деле.
«Хочу попросить вас, давайте подождем эти 7 дней. Если будет вынесено справедливое решение, то мы придем сюда и поблагодарим президента. А сейчас я попрошу разойтись всех», – сказал он.
Ранее к митингующим у здания парламента вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
Доклад ООН: наёмники из России совершили преступления в Ливии
Все стороны вооружённого конфликта в Ливии, включая российских наёмников, допустили в ходе своего участия в конфликте многочисленные нарушения прав человека, некоторые из них могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности. К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека.
Доклад миссии будет представлен в четверг в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершённые преступления, он однако пока остаётся засекреченным.
В докладе утверждается, что российские наёмники из так называемой ЧВК Вагнера, поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наёмники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нём ранее сообщала британская пресса.
В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.
Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наёмники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.
Украина начала расследование из-за выезда Саакашвили – главред «Цензор.НЕТ»
Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
«По данным источников «Цензор.НЕТ», в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили с Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны», – написал Бутусов в Facebook.
Украинский журналист предполагает, что Михаил Саакашвили пересек границу нелегально.
«По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Саакашвили, задержанный в Тбилиси 1 октября, мог въехать на родину в вентиляционной кабине трейлера. Против него в Грузии завели дело по факту незаконного пересечения границы.
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