Спикер парламента Грузии отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили

Первое заседание Государственной думы нового, восьмого созыва 12 октября откроет депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Об этом со ссылкой на источники сообщил Znak.com. Информацию подтвердило агентство РИА Новости.

Согласно Конституции России, первое заседание Думы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Терешкова им не является - ей 84 года, а избранному также по списку "Единой России" Владимиру Ресину - 85. Как утверждает РИА Новости со ссылкой на депутата Андрея Исаева, Ресин "отказался" открывать заседание Думы, поэтому как вторая по возрасту его откроет Терешкова.

У Znak.com другая версия. По словам собеседников издания, "был сделан реверанс в сторону Терешковой за предложение об «обнулении»". Валентина Терешкова, прославившаяся почти 60 лет назад как первая женщина-космонавт, в прошлом году при принятии поправок к Конституции предложила "обнулить" сроки Владимира Путина, чтобы он мог баллотироваться при желании в президенты в 2024 и 2030 годах. Эта поправка была принята.

Как отмечает Znak.com, за пять последних лет работы в парламенте Терешкова выступала в Госдуме всего 10 раз. Причём только одно из выступлений было посвящено обсуждению законопроекта. После выступления об "обнулении" в марте 2020 года она не выступала ни разу.

Открытие заседания Думы старейшим депутатом - не только традиция, но и требование Конституции, которое в прошлых созывах соблюдалось. Так, в 2016 году Думу открывал депутат от КПРФ Жорес Алфёров.

По итогам выборов "Единая Россия" сохранит в Думе конституционное большинство, а председателем скорее всего будет опять избран Вячеслав Володин. Состав фракции "ЕР" обновится примерно наполовину, несколько увеличится представительство коммунистов, в Думе также будет новая фракция "Новые люди" из 13 человек.