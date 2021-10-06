Инцидент на сухумской набережной: говорят партии

Несмотря на все призывы не политизировать расследование инцидента на сухумской набережной в прошлый четверг 30 сентября, процесс политизации был неизбежен. И усилился после начала публикации обращений и заявлений политических сил республики.

После того, как Генпрокуратура Абхазии приступила к доследственной проверке инцидента на сухумской набережной поздним вечером 30 сентября, а в понедельник 4 октября прошло его обсуждение в парламенте республики и разошлись участники митинга протеста против действий милиции, собравшиеся перед парламентом, напряжение в обществе несколько спало и большинство в нем перешло в «режим ожидания» результатов доследственной проверки. Но тут наряду с продолжением обсуждения произошедшего в соцсетях началась публикация заявлений на данную тему политических сил.

Политические партии «Амцахара и «Аитаира» опубликовали текст совместного обращения к президенту и спикеру парламента, в котором, в частности, изложили свое видение инцидента на набережной:

«По имеющейся информации 30 сентября 2021 г. в Сухуме депутат парламента Гарри Кокая возле ресторана «Rina» на набережной Махаджиров при многочисленном скоплении людей, отмечавших День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., произвел пять выстрелов из пистолета. На законные требования сотрудников милиции о сдаче огнестрельного оружия прозвучал отказ и посыпались оскорбления в адрес сотрудников, находящихся при исполнении своих обязанностей. Между Г. Кокая и сотрудниками милиции возникла конфликтная ситуация, после чего Кокая покинул место происшествия и скрылся. Спустя некоторое время, по информации МВД, депутат парламента Алмасхан Ардзинба на служебном автомобиле Hyundai подъехал к МВД РА, вышел из машины и, выкрикивая бранные выражения, произвел 20 выстрелов из автомата Калашникова и скрылся с места происшествия».

Далее провластные партии выступили с предложением рассмотреть вопрос о лишении парламентариев Кокая и Ардзинба статуса неприкосновенности до окончания расследования:

«Генеральной прокуратурой ведется доследственная проверка по указанным событиям 30 сентября и 1 октября 2021 г. К чести министра внутренних дел Дмитрия Дбар, он попросил главу государства освободить его от занимаемой должности на время следствия, и был отстранен президентом до окончания расследования. Для обеспечения полноценного объективного расследования считаем необходимым парламенту РА рассмотреть вопрос о лишении депутатов парламента Г. Кокая и А. Ардзинба статуса неприкосновенности и предложить им сложить свои депутатские полномочия до окончания расследования», – говорится в заявлении, которое подписали председатели партий «Амцахара» и «Аитаира» Лесик Цугба и Леонид Лакербая.

В противовес этому было опубликовано обращение к тем же адресатам жителей села Адзюбжа Очамчырского района. В нем, в частности, отмечается, что в заявлении провластных партий полностью отсутствует описание насильственных действий милиции в отношении ветеранов:

«Мы, жители с. Адзюбжа, во всех аудиториях, где рассматривался вопрос конфликта между сотрудниками МВД и ветеранами ОВНА 1992-1993 гг. с участием депутата Г. Кокая, просили не политизировать данное событие. Озвучено это было и на встрече с президентом, а также на стихийных собраниях у комплекса правительственных зданий. Однако совместное заявление двух провластных политических партий «Амцахара» и «Аитаира» от 4 октября, опубликованное 5 октября 2021 г., по поводу произошедшего инцидента полностью переносит суть события в политическую плоскость. В заявлении даже не упоминается кощунственное избиение ветеранов, передергиваются факты, а также подчеркивается благородство поступка министра ВД Д. Дбар. Вызывает недоумение тот факт, что ПП «Амцахара» делает заявления в адрес депутата Г. Кокая, который в худшем случае допустил правонарушение, выстрелив в воздух в день великой Победы, наряду с тем, что один из лидеров ПП «Амцахара» М. Зухба, который с группой лиц открывал прицельный огонь из автоматического оружия в сотрудников милиции, и, кстати, находится на свободе и, в том числе, занимаясь политикой, делает столь кощунственные заявления в адрес нашего депутата. Таким заявлением власть дала знать, что никакого объективного и справедливого расследования не предвидится…»

По мнению адзюбжинцев, инцидент на набережной связан с позицией депутата Гарри Кокая по вопросам национальной безопасности:

«Теперь мы вправе предполагать, что отслеживание депутата с целью провокации силами МВД и лично министром, который, пребывая в отпуске, весьма оперативно оказался на месте происшествия и проявил чрезмерную событию силовую агрессию, было задачей первоочередной, иначе зачем с такой прытью пытаться лишить неприкосновенности депутата, который никак не может повлиять на ход расследования. Мы уверены в том, что если бы инцидент был связан не с Г. Кокая, который активно демонстрирует гражданскую позицию по вопросам национальной безопасности, что идет в разрез с пожеланиями действующей власти, то, скорее всего, он прошел бы безболезненно для участников и общества в целом. Несмотря на нелепые обращения политических партий, еще раз выражаем просьбу парламенту и президенту не политизировать данное событие, не нагнетать противостояние, а сосредоточить свои усилия на создание условий для объективного расследования факта избиения ветеранов и депутата…»

Недовольство обращением провластных партий было высказано и в заявлении оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии». Но не только. Оппозиционеры начали с недовольства и позицией самого президента:

«С тем, чтобы не политизировать преступление, совершенное в отношении ветеранов войны и депутата парламента, мы ждали реакции президента. Демонстративно, под разными предлогами гарант прав и свобод граждан пытается затянуть вопрос смещения своих соратников с должностей… Если президент не хочет решать вопрос с отставкой высокопоставленных лиц, проявивших жестокость, превышение должностных полномочий, подвергая избиению и физическому оскорблению простых граждан в лице ветеранов войны, то однозначно это может быть воспринято и расценено обществом именно как защита главой государства своих влиятельных соратников, пренебрегая правами граждан… К сожалению, предвзятость, цинизм, круговая порука, лукавство, подмена понятий стали уже нормой для власти. Запугивание, преследование инакомыслящих, защита только своих приближенных и влиятельных соратников любой ценой, в ущерб интересам граждан, а в данном случае ветеранов войны, простых людей, - это реальная политика нынешнего руководства. Это лишний раз подтверждается совместным заявлением провластных партий «Амцахара», «Аитаира», пытающихся любой ценой выгородить виновных, причастных к вопиющим беззакониям. Все это может привести лишь к одному результату – еще большему обострению ситуации, напряженности в обществе».

Можно не сомневаться, что в публичном пространстве, включая телеграм-каналы, будут появляться параллельно ведущейся Генпрокуратурой проверке, и уже, говорят, появились, заявления других партий и общественных организаций, представляющих оба основных политических лагеря в Абхазии. Ведь, согласно сложившейся традиции не высказаться в поддержку «своих», «отмолчаться» в трудную для них минуту, – это некрасиво и постыдно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия