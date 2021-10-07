«Это к делу не относится»

В Верховном суде Южной Осетии продолжаются слушания по резонансному делу, ставшему причиной политического кризиса в республике, – о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева. На скамье подсудимых – Николай Цховребов. Здесь же вдова Инала Джабиева, которая после смерти мужа в руках силовиков решила доказывать его невиновность в суде.

25 мая этого года Генеральная прокуратура Южной Осетии сообщила об окончании следствия по делу о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева и передаче дела в суд. Сам инцидент произошел в августе 2020 года. Правоохранительные органы сообщали, что 17 августа неизвестными был обстрелян служебный автомобиль министра. Уже 18 августа было возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 23 августа по подозрению в совершении этого преступления после проведенных 56 обысков были задержаны три человека – Герсан Кулумбегов, Николай Цховребов и Инал Джабиев. 28 августа тело Инала Джабиева со множественными кровоподтеками было доставлено в морг республиканской больницы из криминальной милиции Южной Осетии.

В мае этого года стало известно, что Кулумбегов больше не проходит по делу «в связи с его непричастностью». Инала Джабиева Генпрокуратура убрала из числа обвиняемых «в связи с его смертью». В суде в качестве обвиняемого должен был проходить только Николай Цховребов. Однако вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева отказалась от прекращения дела в отношении ее мужа и обратилась к следствию с соответствующим ходатайством. Она заявила, что будет отстаивать невиновность Инала Джабиева в суде.

После начала разбирательств на втором заседании Верховного суда 13 июля этого года прозвучало резонансное свидетельство Герсана Кулумбегова, который выступил в качестве свидетеля обвинения. По сути, он дал показания как свидетель защиты. Оксана Сотиева, которая присутствовала в суде, тогда так прокомментировала «Эху Кавказа» выступление Кулумбегова:

«Сегодня он (Кулумбегов) был шокирован некоторыми показаниями, которые он якобы давал на предварительном следствии, потому что он их слышал впервые. По его словам, он подписывал их не глядя, потому как для него было невыносимо то, что с ним вытворяли. Судья спросил его, почему он не заявил о давлении во время проверки показаний на месте, где присутствовал адвокат Кулумбегова. На это свидетель ответил, что ему пригрозили: если он не будет себя вести, как нужно следствию, с ним вытворят вещи похуже, чем раньше. Сами понимаете, не каждый человек может вынести такие страшные побои».

Третье судебное заседание по громкому делу о покушении на бывшего министра Игоря Наниева должно было состояться 30 сентября, однако его перенесли в связи с неявкой Николая Цховребова и его адвокатов. Продолжает Оксана Сотиева:

«В прошлый раз Цховребов действительно не явился, и его защитник прислал уведомление, что Николаю нездоровится. Он до того болел коронавирусом и пока чувствовал себя нехорошо. И из-за этого (суд) отложили».

Сегодня судебное заседание состоялось. На нем присутствовал и Николай Цховребов. Однако судьи успели задать вопросы только свидетелю обвинения, который, по словам Оксаны Сотиевой, никаких показаний, свидетельствующих о причастности к покушению Цховребова и Джабиева, не дал:

«Сегодня допрашивали свидетеля обвинения Дзахоева. Он, по-моему, замначальника уголовного розыска, как я поняла, или что-то связанное с уголовным розыском (по информации «Эха Кавказа», он сотрудник криминальной милиции). Но ровным счетом это никак к делу не относится. 18 августа 2020 года Цховребов передал ему пистолет, который ранее принадлежал покойному брату Дзахоева. Он был другом Цховребова Николая, был и шафером на его свадьбе, то есть они были в очень хороших отношениях. И после его смерти Цховребов посчитал, что его оружие должно находиться у родного брата как память. Он передал ему при встрече пистолет. И, наверное, его тоже прослушивали, как я поняла, он тоже был задержан 23 августа. Ему позвонила супруга Цховребова, когда Николая задержали, и он приехал к ним домой рано утром. По его показаниям сегодня я поняла, и он сам сказал, что за ним следили или прослушивали, и когда, говорит, я вошел в квартиру Цховребова, они уже заканчивали обыск, позвонили одному из омоновцев, который был старшим, и тот приказал его задержать до выяснения обстоятельств. Потом вечером того же дня его выпустили. И, как он сказал, на 10 суток он был отстранен от работы. Тогда же ходили слухи, что якобы Виталий Дзахоев помогал им. Якобы он их (задержанных) информировал о местонахождение Игоря Наниева.

– Что-нибудь из его сегодняшних показаний говорило о том, что Инал Джабиев или Николай Цховребов причастны к покушению на Игоря Наниева?

– Нет. То оружие, которое ему передал Цховребов, «спецы» же провели (экспертизу), и это оружие никакого отношения к покушению не имеет».

По словам Сотиевой, сегодня должны были заслушать еще одного свидетеля обвинения – сотрудника «Мегафон – Южная Осетия», который в очередной раз не явился в суд. Дата следующего заседания по делу о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева пока не известна.

Вдова Инала Джабиева в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала и о болезни ее адвоката Сюзанны Котаевой, которая ждет результата ПЦР-теста на коронавирус. От этого будет зависеть, как скоро возобновится судебное разбирательство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия