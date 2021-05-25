Вдова Джабиева намерена доказывать его невиновность в суде

Генеральная прокуратура Южной Осетии сообщила о передаче дела о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева в суд. Там же сказано, что «было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью». Впрочем, вдова Джабиева – Оксана Сотиева, не согласна с такой постановкой вопроса и намерена доказывать невиновность убитого в суде.

Обвиняемыми по делу «о покушении на государственного деятеля» изначально проходили три человека – Инал Джабиев, Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов. Судя по заявлению Генпрокуратуры, на данный момент обвиняемых осталось двое – Джабиев и Цховребов. По информации родственников Инала Джабиева, дело против Кулумбегова прекращено «в связи с его непричастностью».

Напомним, покушение на Игоря Наниева произошло в августе 2020 года. По сообщению правоохранительных органов, 17 августа вблизи микрорайона Московский, где живет Наниев, из заброшенного дома был обстрелян его служебный автомобиль. 18 августа было возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Речь шла о трех выстрелах, одна из пуль попала в боковую дверь автомобиля. 23 августа того же года по подозрению в совершении этого преступления после проведенных 56 обысков были задержаны три человека. Тело одного из них, Инала Джабиева, было доставлено в местную больницу из криминальной милиции 28 августа со множественными кровоподтеками и следами побоев. Тогда же было объявлено о его смерти, а в сеть попали снимки тела Джабиева, вызвавшие огромный общественный резонанс.

Был избит и Николай Цховребов, который впоследствии разъяснил, что выжил только благодаря резонансной смерти Джабиева.

28 августа министра внутренних дел Игоря Наниева отстранили от должности до выяснения всех обстоятельств смерти задержанного Джабиева. В Цхинвале прошло несколько массовых митингов против пыток в системе правоохранительных органов. 4 декабря вдова и мать Джабиева – Оксана Сотиева и Майя Цискадзе, вышли с бессрочным пикетом на центральную площадь столицы, который продлился почти три месяца и завершился после ухудшения состояния здоровья Майи.

Генеральная прокуратура в распространенном сегодня заявлении отметила, что «было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью». Однако супруга Джабиева – Оксана Сотиева, по сообщению следственного органа, «возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях, в целях реабилитации умершего».

В беседе с «Эхом Кавказа» вдова Джабиева, Оксана Сотиева, подтвердила эту информацию:

«Не помню месяц, меня позвали в прокуратуру и сообщили, чтобы я принесла с собой свидетельство о смерти Инала, и сказали, что хотят прекратить уголовное преследование в связи со смертью в отношении вот этого покушения. Я возразила и написала ходатайство. Я отказалась, чтобы прекратили дело по реабилитирующим основаниям. Я считаю, что он (Инал) невиновен. На суде он будет проходить в качестве обвиняемого, я буду его представителем. Против них ничего нет – прямых доказательств нет, нет свидетелей, нет орудия преступления, нет мотива. А то, что биллинг совпал, что он находился где-то на этой территории, то несколько сотен метров охватывает эта вышка, и это не означает, что он совершил это преступление».

По словам адвоката семьи Джабиевых Сюзанны Котаевой, дело было направлено в судебные органы накануне, 24 мая. Рассматривать его будет высшая судебная инстанция – Верховный суд, так как речь идет о покушении на государственного деятеля. Кому конкретно из судей будет передано разбирательство и как быстро оно может начаться, по ее словам, пока неизвестно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии