Залкалиани не исключает, что Грузия «в какой-то форме» подключится к формату «3+3»

Грузия не исключает участия в новых региональных инфраструктурных проектах, но этого не произойдёт за счет государственных интересов страны. Об этом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил в эфире Общественного вещателя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).

«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позиция для размышления – в этих больших геополитических проектах и отношениях мы в какой-то форме все равно будем (представлены) – безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту», – заявил Давид Залкалиани.

Он добавил, что суверенитет и территориальная целостность Грузии являются «красной чертой».

«Необходимо, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах, которые могут обойти Грузию стороной, из-за чего страна может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь важно иметь четкую позицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали», – добавил Залкалиани.