Врачи сообщили об улучшении состояния пострадавшего при обрушении дома в Батуми

Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего при обрушении дома в Батуми, улучшилось. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.

Спасатели достали Тавдгиридзе из-под завалов спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. Из 10 человек, находившихся в доме в момент обрушения, он оказался единственным выжившим.

Врачи клиники «Медцентр», куда был доставлен пострадавший, сообщили, что пациент больше не нуждается в аппаратном дыхании.

«Наблюдается положительная динамика, он контактный и больше не на искусственном дыхании. Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату», - сказали в клинике «Медцентр».