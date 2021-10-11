Члены правительства Грузии выразили соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения дома в Батуми

В Кафедральном соборе Батуми сегодня прошла гражданская панихида по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Батуми.

Соболезнования родным и близким погибших выразили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и члены правительства.

Глава Кабмина заявил, что «произошла ужасная трагедия, и вся страна пережила это несчастье».

В Грузии сегодня день траура по погибшим в Батуми. Государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране.

Часть жилого дома обрушилась на улице 26 Мая в Батуми 8 октября. Погибли девять человек, в том числе трое детей.

Выжил 37-летний Звиад Тавдгиридзе – спасатели достали его из-под завалов спустя почти 11 часов после начала поисковой операции.

Кроме того, из машины, припаркованной у обрушившегося дома, вытащили ребенка. Его выписали из больницы в тот же день.

По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.