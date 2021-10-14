Стрельба на демонстрации в Бейруте – погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Бейруте. Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту в прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается, пишет русская служба Би-би-си.

По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.

Корреспонденты Франс пресс слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и шиитскими мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция протеста. Именно это место было передовой гражданской войны в Ливане, начавшейся в 1975 году. Ливанское телевидение показало кадры, на которых видны люди с автоматами и тяжелым вооружением.

Представители военных сообщили, что в ответ на стрельбу армия оцепила территорию и начала ее прочесывать в поисках стрелявших.

В последующем заявлении военные предупредили, что будут открывать ответный огонь по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.

Сторонники шиитских движений «Хезболла» и «Амаль» требовали снять с должности судью Тарека Битара, который руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута. Они обвиняют его в предвзятости и желании возложить ответственность за взрыв на бывших министров кабинета, поддерживаемых обеими группировками.

Никто до сих пор не привлечен к ответственности за катастрофу, в результате которой погибли 219 человек, значительная часть прилегающих к порту районов была разрушена.