«Ой, когда все это кончится?»

(Фильм «Берегись автомобиля»)

Честное слово, не верил, что он приедет. Он много раз, как Карлсон, обещал вернуться, но, в отличие от Карлсона, слово не держал; то это ему мешало, то то. То там он был, то сям, и всё руки или, скорее, ноги до своей исторической родины у него не доходили. А паства ждала. Ждала и надеялась изо всех сил. Вроде бы шестнадцать или семнадцать раз он давал честное политическое слово, что приедет, но не приезжал. И на это раз я тоже думал, что наш мыльный пузырь опять нас прокатит и спектакль не состоится.

Однако!

На сей раз случилось то, что, по идее, не должно было случиться: он вернулся! Вернулся, но как, и для чего?

Только ленивый не комментировал странное возвращение блудного президента, и самый ленивый из всех ленивых был я. Но и мне пришло время сказать свое слово, а то на меня уже начали косо смотреть: мол, ты что, не как все? Выпал из гнезда? Не держишь строй? А я что, я очень как все, я один из всех, я из толпы и потому тоже решил высказать свое мнение по поводу странностей, которые окружают нашего милейшего Михаила Николозовича.

Весь мир «содрогнулся», когда первого октября Михаила Саакашвили, «гениального» реформатора, «создателя грузинской государственности», регионального лидера, главную фигуру в Грузии и Украине арестовали; когда он в Тбилиси, в районе Санзоны, на одной конспиративной квартире сидел за накрытым столом и вкушал хинкали. Оперативная служба своим ключом открыла дверь, тихо вошла, тихо подошла к мирному едоку и попросила его проследовать за ними. Саакашвили со странной улыбкой безропотно пошел за стражами порядка, и они спокойно, без всяких эксцессов довезли его до руставской тюрьмы. Там стражи порядка тепло попрощались с третьим президентом и передали его в руки тюремщиков.

Насчет того, что мир содрогнулся, это я вставил для красного словца. Насчет гениальности нашего т.н. реформатора – тоже. И все эпитеты у меня так, для блезиру, просто повторяю те слова, что Саакашвили сам говорит про свою особу.

Думаю, придет время, все уляжется, и какой-нибудь независимый историк, не «национал», не «мечтатель» и иже с ними, напишет всю правду о саакашвилевском времени, о том, что было и чего не было, о мнимых и зримых реформах, о башмаках и сургуче, капусте, королях, и почему, как суп в котле, кипит вода в морях.

Я придерживаюсь того мнения, что царство Саакашвили было для Грузии бедой и горем. Я уже не говорю о бездарно проигранной военной кампании, о выборочном правосудии, о передаче всех(!) стратегически важных объектов (кроме ЖД, которую, наверное, не успел передать) России, о полном разгроме сельского хозяйства (с легкой руки покойного либертарианца Бендукидзе), о нецелесообразных тратах в нищей республике на строительство гигантских правительственных зданий типа президентской резиденции (800 миллионов долларов), здания парламента в г. Кутаиси (70 миллионов лари), стальных кувшинов в районе Рике, несуразной и непросчитанной эстакады в центре Тбилиси на площади Героев, которая не разгрузила, а, наоборот, загрузила сие место; еще много чего можно перечислить, но не это главное. Для меня главным ужасом правления Саакашвили является то, что он отравил мозги 20% населения, которые на сегодняшний день превратились в его слепых последователей.

Я никогда не имел дело с ярыми сектантами. Пару раз я сталкивался со Свидетелями Иеговы, но это были безобидные люди, которые пытались очень осторожно влезть мне в душу, но потерпели страшное поражение и бежали. Но эти…

Я с полной ответственностью утверждаю, что люди, которые слепо следуют за Саакашвили в огонь, воду и медные трубы, намного опаснее и злее безобидных Свидетелей Иеговы. Такой агрессии, такой злобы, такой ненависти я за свою долгую и нудную жизнь встречал только в кинематографе, в фильмах ужасов и еще в литературе США, в южной готике. Но в кино и в книгах в основном (если это не жестокий Стивен Кинг) в финале побеждает добро и свет и любовь, чего не могу пока сказать про нашу действительность. До финала еще очень далеко, действия только разворачиваются, и я не представляю, чем может закончиться пленение беглого президента, до какой стадии истерии могут дойти его клевреты. Хотя приятно отметить, что Запад, так же, как и Восток, не очень реагирует на законный арест третьего президента Грузии. Была парочка вялых заявлений со стороны наших заграничных старших товарищей, но скорее это они сделали ради проформы. Короче говоря, заграница помогать Саакашвили не будет!

Украина тоже не очень настойчиво говорит про пленение своего гражданина, а Саакашвили давно уже гражданин Украины. Создается впечатление, что украинцам он тоже не особо дорог. Ну, может, дорог, но не особо. Вот они и делают вежливые замечания, но, как говорится, «будем посмотреть».

Наши, коренные саакашвилевцы говорят, что третий президент был в свое время изгнан из страны, но это враки. Как только в 2012 году его президентский срок истек, он сам взял ноги в руки, спешно сел в первый попавшийся самолет и сбежал. Тогда еще никто не говорил про его осуждение. Но, видимо, спинным мозгом он почувствовал, что дело пахнет керосином и дал стрекача. Так что удрал он сам, без всякой посторонней помощи. Кстати, за последние месяцы своего президентства он широко подписывал акты амнистии и выпустил на свободу немало… нет, не тех несчастных, которых он сажал за неподчинение. Он освободил много криминала, чтобы новой власти жизнь медом не казалась.

За восемь лет скитаний он нигде долго не смог ужиться и в конце концов осел в Украине, где ему в 2020 году, наверное, для галочки создали абсолютно нефункциональный орган – Исполнительный комитет реформ Украины. Видимо, этот орган был сплошной фикцией, и он не смог удовлетворить амбиции гиперактивного Саакашвили. Поэтому 29 сентября он все-таки решился и вернулся в Грузию.

До сих пор британские ученые не могут понять настоящую причину его возвращения. На что он рассчитывал, наш болезный горемыка, что его встретят с триумфом? Что многотысячные толпы трудящихся и нетрудящихся выйдут с букетами и мороженым его приветствовать? Но тогда он не пересек бы границу тихо, как диверсант, в трайлере, среди ящиков с зеленью. Он бы приехал с помпой, вернее, прилетел бы и, сойдя с трапа, сдался в руки властям. Вот тогда он смог бы стать, наверное, калифом на час, героем дня, а то и недели; мол, я сам приехал и прошу, чтобы меня судил бы народный суд, самый гуманный суд в мире. Но нет! Все было тихо и скрытно. Черт меня дери, если бы я понимал, почему он так себя повел!

Когда человек уже сидит в местах не столь отдаленных, я стараюсь не ерничать и не кусаться. Все-таки любой сидящий в камере, будь он в камере люкс, как наш Миша, или будь он в шестиместной камере в окружении 35 человек, как сидел мой знакомый в Мишины времена, – все они уже заключенные, и потому смешки в их адрес – это моветон.

Хотя…

Хотя, ну как не удивиться, когда Саакашвили объявил голодовку и вся его паства пала ниц, била себя в грудь, царапала щеки и рыдала, умоляла, чтобы их президент не губил бы нацию(!) и съел бы кусочек. Видимо, Миша прислушался к гласу народа и, по свидетельству надзирателя, в тюремном чипке приобрел семь банок меда и соки.

Хотели мы весело рассмеяться над этим поступком, но бдительный адвокат объяснил, что при голодовке принимать мед и соки – это нормально, все так делают, и голодовка остается голодовкой.

И мы снова замолкли.

Продолжение, как говорится, следует.

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