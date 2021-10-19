ГПЦ раскрыла заговор вселенского масштаба

Очередной скандал вокруг Грузинской православной церкви. На этот раз патриархия раскрыла заговор. Главные фигуранты – бывший президент Михаил Саакашвили, теолог Гоча Барнов и Вселенский патриарх Варфоломей.

«Грузинская церковь признает автокефалию Православной церкви Украины, если в стране к власти придет оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили», – заговор, который якобы готовился противниками власти из числа политиков, теологов и даже некоторых членов Священного синода, раскрыл пресс-секретарь грузинской патриархии. Протоиерей Андрия Джагмаидзе на своей страничке в социальной сети Facebook обвинил теолога Гочу Барнова в попытке внести раскол между Грузинской православной церковью и Вселенским патриархатом.

«По имеющимся у меня сведениям (не буду называть источник), Гоча Барнов планирует очередную авантюру в ущерб отношениям Грузинской церкви и Константинопольского патриархата. Финансируемые членом синода Грузинской церкви (пока не буду называть его имени) Гоча Барнов и Тамар Месхи отправятся в Стамбул для встречи со святейшим патриархом Константинополя Варфоломеем. На встрече Гоча Барнов скажет патриарху, что, в случае прихода к власти партии «Единое национальное движение» и Саакашвили, Грузинская церковь признает автокефалию новообразованной Украинской церкви. В то же время «теолог» планирует обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой публично заявить о своей поддержке «Единого национального движения» и Михаила Саакашвили во втором туре выборов в органы местного самоуправления», – говорится в заявлении Джагмаидзе.

До этого пресс-секретарь грузинской патриархии уже обвинял Гочу Барнова в том, что тот, действуя в сговоре с «Единым национальным движением», целенаправленно пытается дискредитировать Грузинскую православную церковь, выступая на подконтрольных Михаилу Саакашвили телеканалах.

Поводом для последних обвинений стала передача «Главные акценты» на телеканале «Мтавари архи» (Главный канал), где гендиректор главного оппозиционного канала Ника Гварамия обсуждал с гостями проповедь местоблюстителя патриарха митрополита Шио (Муджири), в которой иерарх, говоря о Михаиле Саакашвили, заявил пастве буквально следующее:

«Сегодня многие говорят о всеобщем примирении. Но они часто неверно истолковывают христианское учение, говоря, что все должны быть прощены, все всегда должны прийти к примирению. Такого нет в Евангелии. В качестве справедливого наказания за зло иногда, в крайних случаях, мы должны отсечь такого человека, изъять его из нашей жизни и общества».

Комментируя проповедь митрополита, Ника Гварамия и его гости сошлись во мнении, что лидеры церкви, подобные преподобному Шио, должны уйти, а сама ГПЦ подвергнуться серьезной реорганизации. Да и главный фигурант обращения местоблюстителя патриарха к пастве дал понять, что пора отделить церковь от ее нынешнего руководства. На страничке третьего президента Грузии в Facebook тут же появилось сообщение:

«Душераздирающие, бесчеловечные и незаслуженные нападения, откуда бы они ни были продиктованы, не способны поколебать мою веру в целом и мою любовь к нашей церкви».

В патриархии не замедлили с ответом. Все тот же Андрия Дажгмаидзе прямо заявил, что Ника Гварамия и его окружение фактические объявили войну церкви. Правда, заранее обреченную на поражение:

«В своей передаче г-н Ника Гварамия направил лодку, в которой находятся он и его единомышленники, прямо на скалы. Он объявил войну церкви, и мы увидели много эпитетов, которые это подтверждают. Заговор против церкви хорошо иллюстрирован. «Матвари архи», TV Pirveli и Formula было рекомендовано действовать согласованно с группой Гочи Барнова, которая ведет антицерковные передачи. Это совместный проект по борьбе с церковью».

Сам главный герой расследования пресс-спикера патриархии считает обвинения в свой адрес полным абсурдом. При этом Гоча Барнов не исключает, что информация о его предстоящей встрече с патриархом Варфоломеем была передана церкви Службой государственной безопасности. Впрочем, по мнению теолога, кто бы ни стоял за разглашением информации о его частном визите в Стамбул, это его личное дело:

«Я очень часто бываю с визитами во Вселенском патриархате. Это не первая встреча. О чем думает и какие выводы делает Андрия Джагмаидзе, это его проблема. Я обычно езжу туда дважды в год – в июне и в октябре. И это абсолютно не касается ни Андрия Джагмаиде, ни Шио Муджири, когда и куда я езжу, с кем встречаюсь и о чем говорю».

По словам Барнова, авантюра не в том, что он встречается со Вселенским патриархом Варфоломеем, и не в том, что поддерживает автокефалию Православной церкви Украины, а в том, что представители Грузинской православной церкви имеют связи с Россией и довольно часто бывают в Москве.

При этом, согласно исследованию Института изучения демократии, представители ГПЦ в ходе предвыборной кампании в органы местного самоуправления не раз призывали паству голосовать за нынешнюю правящую партию «Грузинская мечта». Более того, премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время поездок по регионам специально посещал церкви и монастыри, строительство и реабилитацию которых финансировал фонд «Карту», принадлежащий семье основателя «Мечты» бизнесмена Бидзины Иванишвили.

По данным Института изучения демократии, в агитации в пользу правящей партии, в частности, были замечены епископ Бодбийский Иакоб, митрополит Ванский и Багдатский Антон, племянник патриарха митрополит Батумский и Лазский Дмитрий и сам пресс-секретарь патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе.