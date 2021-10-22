Абхазская неделя: ветераны против министра, омбудсмен против прокуратуры

В начале недели президент Аслан Бжания вернулся из восьмидневной командировки в Москву и в интервью двум государственным СМИ отчитался об итогах своей поездки. Он в очередной раз рассказал о подвижках в решении вопроса о функционировании сухумского аэропорта и о всеобщей газификации страны. В интервью нет конкретных цифр, дат, имен и других маячков, по которым можно было бы определить степень серьезности проектов главы государства. К тому же результаты нынешнего недельного визита ничем не отличаются от результатов всех предыдущих. Наверное, поэтому интервью президента не вызвало никакой реакции – его не стали обсуждать даже «всеядные» пользователи социальных сетей.

В центре внимания нынешней недели были ветераны войны, которые требовали отставки министра внутренних дел. Напомню, что 30 сентября на сухумской набережной Дмитрий Дбар и его заместители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили ветеранов войны, жителей села Адзюбжа и их депутата Гарри Кокая. Поводом для избиения стали выстрелы в воздух, произведенные депутатом в честь Дня Победы. После скандального происшествия с участием министра Дбар дал интервью государственному телевидению, в котором предложил оплатить лечение ветеранов, чем только усугубил ситуацию.

Ветераны потребовали от президента отставки министра и его сотрудников, участвовавших в избиении, и президент пообещал им решить этот вопрос, как только вернется из командировки в Москву. Однако, вернувшись в Абхазию 18 октября, он так и не принял решение об отставке министра.

Аккурат к возвращению Бжания в Абхазию коллегия Верховного суда (18 октября) удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата парламента Гарри Кокая и признала, что в действиях депутата есть признаки таких преступлений, как хулиганство и оскорбление представителя власти. Заседание коллегии проходило в закрытом режиме. Однако решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата парламента может быть принято только с согласия парламента. По всей вероятности, решение суда президент и намерен был использовать, как аргумент в разговоре с ветеранами войны, чтобы добиться от них отмены требований по отставке министра. Поэтому президент поехал к ветеранам в село Адзюбжа и обратился к ним с предложением обсудить данный вопрос еще раз. Ветераны отказались от встречи, сообщив, что не намерены менять своих требований, и в четверг, так и не дождавшись отставки министра, провели брифинг, на котором еще раз огласили требование об отставке министра и сообщили о создании координационного совета по проведению акции протеста.

Ветераны отметили, что стрельба в воздух на пустынном причале набережной города – повод, в условиях Абхазии, где принято салютовать из огнестрельного оружия по любому случаю, а порой и без него, конечно же, смешной. Тем более что стрельба депутата никак не может оправдать факт избиения ветеранов. Они выразили недовольство тем, как ведется расследование, и отметили, что считают, что прокуратура дала неверную оценку действиям министра. «Министр шел к нам с намерением подраться», – отмечали выступавшие на брифинге ветераны.

Как будут развиваться события дальше и пойдут ли ветераны войны на компромисс, покажет время. На сегодняшний день они продолжают демонстрировать решимость не отступать от своих требований.

Пока ветераны войны проводили брифинг, президент совершал инспекционную поездку по приграничному с Россией району Абхазии, внимательно и не в первый раз осматривал объекты энергетики.

Тем временем между Генпрокуратурой и абхазским омбудсменом завязалась публичная полемика, связанная с вопросом пыток. В очередной раз отвечая Генеральной прокуратуре, Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл отметила нежелание следственного органа признавать факты пыток в местах заключения несмотря на то, что они указываются в ежегодных отчетах Уполномоченного. Это, по мнению Асиды Шакрыл, «только снижает уровень доверия к органам прокуратуры и их авторитет».

К другим новостям недели. Ученные вскрыли найденный в этом году во время раскопок в Очамчыра свинцовый саркофаг, который датируется второй половиной V века. Артефакт был обнаружен у храма. Это первый свинцовый саркофаг этого времени, найденный на территории Кавказа. Во вскрытом саркофаге, как и предполагали ранее специалисты, были обнаружены только останки скелета. Дальнейшим изучением будут заниматься антропологи, генетики. Сейчас археологи склоняются к тому, что это был мужчина – священнослужитель или высокопоставленный чиновник.

Ситуация с распространением коронавируса вызывает обеспокоенность не только у медиков, но и финансистов. Министр финансов Владимир Делба сообщил на этой неделе о значительном увеличении расходов на здравоохранение. По его словам, рост связан с увеличением количества больных, а также с тяжелым течением заболевания.

Растет численность заболевших среди детей. На карантин закрыты около 40 классов в разных школах. Высокий уровень заболеваемости отмечен в приграничном с Грузией Галском районе. Здесь на карантин закрыты три школы, детский сад и три класса в первой городской школе. Эпидобстановка в стране осложняется регулярными отключениями света, воды, сезонными ОРВИ и ОРЗ. Народ готовится к зиме: особым спросом стали пользоваться дровяные печки и фонари.

Министр иностранных дел Даур Кове на своей странице в Facebook напомним о печальной для Абхазии дате – 22 октября 1992 года в оккупированном солдатами Госсовета Грузии Сухуме были сожжены Государственный архив и Абхазский научно-исследовательский институт языка и литературы. Глава МИД считает, что в этот день «сгорела история Абхазии». Только в Госархиве сгорело 176 тысяч артефактов, включая книги, записи и фото. «И это не просто сухая цифра. Это преступление нанесло огромный нравственный ущерб, не поддающийся материальному учету. Мы потеряли множество связей с прошлым. Факт такого злодеяния не должен быть забыт», – написал Кове.

Международный фонд Апсны назвал сожжение Архива и Научно-исследовательского института целенаправленным историко-культурным геноцидом против абхазского народа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия