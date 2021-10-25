Базарные торговки и 5 млрд долларов

Когда после подведения предварительных итогов муниципальных выборов стало ясно, что по партийным спискам правящая «Грузинская мечта» везде проигрывает и в конечном итоге побеждает только за счет естественного преимущества в одномандатных округах, лица крупных «мечтательских» лидеров потускнели и изрядно утратили лоск.

И несмотря на то, что самые-самые преданные и толстокожие подпевалы продолжали радовать слух своего хозяина песенками об «убедительной победе», сами лидеры правящей партии прекрасно понимали: в 2024 году на парламентских выборах одномандатников не будет, останутся только партийные списки… С нынешними процентами «убедительная победа» легко может обернуться поражением. И тогда – «усе пропало, шеф!»

Среди опечаленных взоров крупных «мечтателей» особенно выделялся мэр Тбилиси Каха Каладзе. После объявления результатов голосования он выступил по ТВ с грустной речью о том, что все, к сожалению, вышло не совсем так, как планировалось.

«Оставь меня, старушка, я в печали» – гласило выражение лица столичного градоначальника, и речь его была полной покаяния и всепрощения.

«Видимо, и я что-то недостаточно сделал», – признался он перед всем миром…

Что ж, соответствующие выводы были сделаны. По-видимому, в тот же день в «стеклянном дворце» Главного Кукловода собрались самые выдающиеся умы «Грузинской мечты» - те, кто умеет писать и читать на уровне 2-го класса. Настоящие интеллектуалы. Посоветовавшись, они поняли, что именно «сделали недостаточно». Вы, наверное, полагаете, что они недостаточно думали о реформах, о привлечении иностранных инвестиций, о наведении элементарного порядка в стране и еще о тысяче мелочей, которые реально в каждодневном режиме беспокоят жителей страны?

Как бы не так. Вывод полностью соответствовал их уровню интеллектуального развития и психического состояния, надломленного за девять лет полной и абсолютной власти, – они недостаточно активно ругали прошлую власть и Мишу.

Так всегда и происходит перед каждым вторым туром каждых выборов: озверевшая пропагандистская машина, которая не занимается ничем, кроме смакования деталей всех подозрительных дел 15-летней давности, начинает работать с удесятеренной энергией. В стране потянуло явным душком психиатрической лечебницы. Власть, которая девять лет не занимается ничем, кроме стенаний о кровавом девятилетнем режиме, в такие периоды становится совсем уж бесконтрольно остервенелой.

Если читать ЭТИ тексты и не знать, кому они принадлежат, то складывается полное ощущение, что это какая-нибудь торговка с рынка ходит по городам и весям Грузии и проклинает, проклинает, проклинает всех вокруг.

Но, увы, это не торговка – это два самых выдающихся деятеля «ГМ» – маленький злой мальчик из японского фильма ужасов, непостижимым образом занимающий пост премьер-министра какой-никакой, но все же страны, и его коллега, никогда не улыбающийся и практически не моргающий спикер парламента.

Куда-то исчезло покаяние и с лица Кахи Каладзе… Ну, правда, политтехнологи внесли коррективы в его образ: если перед первым туром выборов с билбордов по всему городу на избирателей смотрело широко улыбающееся довольное жизнью лицо мэра, то перед вторым туром оно претерпело значительные изменения.

Теперь на предвыборных плакатах мы видим серьезно-одухотворенное лицо с вдохновенным, устремленным в дальние дали выражением, совсем нехарактерным для Каладзе… Непонятно, почему политтехнологи, решившие придать градоначальнику образ Сократа, подумали, что это сработает. Впрочем, взор отца нации – это для тех, для кого надо взор. А для всех остальных – печаль исчезла, улыбочка вернулась, и теперь мэр Тбилиси так же, как и его однопартийцы, встречается с публикой и – проклинает, проклинает, проклинает…

Нет, не поймите так, что оппозиция в этом смысле не грешит – язык ненависти является составной и неотъемлемой частью исключительно конфликтной и поляризованной грузинской политики. Демонизацией своих противников успешно занимается и оппозиция, однако тут есть два момента: во-первых, оппозиция – это оппозиция, а власть – это власть, и ответственность на власти гораздо выше, чем на оппозиции просто по той причине, что она – власть. Во-вторых, по уровню безграничной и чистой, как слеза ребенка, ничем не замутненной ненависти на квадратный сантиметр текста в последние недели «ГМ» побила все возможные рекорды.

Самое забавное состоит в том, что начало выступлений вполне миролюбивое: «мы против поляризации», «мы против языка ненависти», «мы власть не только наших сторонников, но и противников»… Но, увы, миролюбие продолжается недолго, дежурные слова сказаны, и после них все возвращается на круги своя – проклятия, проклятия, проклятия...

Самое печальное во всем этом состоит в том, что, судя по всему, ЕМУ это очень нравится. Не исключено, что и сигнал обслуге идет от него. «Дайте жару, чтобы им мало не казалось».

Злой мальчик из японского фильма ужасов и его коллеги и сами, без указания свыше готовы проклинать, проклинать и проклинать, ну, а уж если на этот счет есть и августейшее указание, – какие могут быть сомнения.

И вот сидит в «стеклянном дворце» заказчик, смотрит на весь это цирк без коней и, представьте себе, получает от этого нескрываемое эстетическое удовольствие. Смотрит и, довольный, улыбается: «Вот как они им в морду дали, ай да молодцы», «Давайте, давайте, пожестче, погорячее!»

Толку от этой пропаганды не будет. У ГМ уже есть свой устоявшийся избиратель – это бюджетники, которым на проклятия плевать до тех пор, пока зарплата капает на карточку, и идейные антимишисты, которым пропаганда ни чему, они и без нее на стороне власти.

Так что ливень проклятий ничего не изменит ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но проблема в другом: социопаты, которые считают, что кампания, осуществляемая на уровне базарной торговки с 5 млрд долларами, обалденно эффективная, сегодня управляют страной. И вот это – действительно повод для беспокойства.

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