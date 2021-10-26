Новости
Нерабочие дни установлены в Южной Осетии с 1 по 7 ноября
В Южной Осетии с 1 по 7 ноября установлены нерабочие дни – соответствующий указ подписал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
Сообщается, что решение принято «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции».
Нерабочие дни установлены с сохранением заработной платы. Органам государственной власти, иным органам и организациям предписано определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.
В Южной Осетии – вспышка коронавируса, из-за которой власти ввели строгие ковид-ограничения.
За время пандемии выявлено 8387 случаев коронавируса, 6150 человек выздоровели, 137 скончались. За минувшие сутки подтверждено еще 100 новых случаев заражения.
Другие новости дня
В Армении новый рекорд смертей от ковида: за сутки скончались 57 человек
В Армении за прошедшие сутки зарегистрирован новый рекорд смертности от ковида.
Согласно Министерству здравоохранения, от коронавирусной инфекции скончались 57 пациентов. Еще два пациента с коронавирусом скончались по другим причинам.
Согласно тому же источнику, за сутки было выявлено 1517 новых случаев коронавируса, выздоровели 1050 человек.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 298 тысяч случаев коронавируса. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, составило 6,112. Еще 1263 пациентов с коронавирусом скончались по другим причинам.
Как пишет Радио Азатутюн, за прошедшие сутки в Нагорном Карабахе от коронавируса скончались два пациента.
Цукерберг: расследование о проблемах Facebook – клевета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал расследование американских СМИ о работе компании. Он сказал, что это "скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину".
Накануне американские СМИ опубликовали ряд материалов под общим названием "Досье Facebook", основанных на интервью бывшей сотрудницы Фрэнсис Хаген и слитых ею внутренних документах.
Вот что стало известно из полученных данных:
- Соцсеть удаляет лишь 5% высказываний, разжигающих ненависть. В 2020 году Марк Цукерберг заявил в Конгрессе, что удаляется 94% подобной информации.
- В 2020 году Марк Цукерберг лично принял решение цензурировать публикации местной оппозиции Вьетнама. Этого требовала правящая Коммунистическая партия. Вьетнам – один из самых прибыльных азиатских рынков компании, работа Facebook здесь приносит 1 млрд долларов в год. В США Цукерберг активно проявляет себя как поборник свободы слова.
- Перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией. Сразу после инструменты были отключены, хотя в соцсети продолжали распространяться слухи о фальсификациях на выборах и посты с подстрекательством к насилию.
- В Facebook есть VIP-пользователи, на которых не распространяются обычные правила модерации контента. Более того, некоторые руководители соцсети могут единолично решать, нарушил ли тот или иной пользователь (например, политик или знаменитость) правила Facebook.
Бывшая сотрудница Фрэнсис Хаген считает, что, управляя компанией, Цукерберг больше думает о прибыли, а не о людях. В итоге под угрозой оказывается безопасность пользователей.
На что основатель Facebook заявил: "Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента, или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка. Речь в первую очередь идет не о нашем бизнесе, а о соблюдении баланса".
Суд в Амстердаме постановил вернуть золото скифов из крымских музеев Украине
Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. Представители музеев настаивали, что золото должно быть передано в аннексированный Крым. О решении передаёт общественное телевидение Нидерландов.
Конфликт вокруг экспонатов выставки "Крым - золото и тайны Черного моря", которая проходила в Нидерландах, длится с 2014 года. Украинское правительство передало принадлежащие крымским музеям экспонаты выставки скифского золота в распоряжение министерства культуры и киевского Музея истории Украины и потребовало вернуть их на Украину.
Крымские музеи настаивали, что согласно соглашению о проведении выставки, золото должно вернуться на территорию аннексированного Россией полуострова.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы на это решение заняло почти что пять лет, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.
Японская принцесса потеряла статус из-за замужества с простолюдином
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Из-за этого она лишилась своего титула и статуса члена императорской семьи, сообщает газета "Никкэй".
Мако – племянница императора Нарухито. С Комуро она познакомилась в университете в 2012 году. О помолвке пара сообщила спустя пять лет. Но тогда Мако и Комуро отложили свадьбу из-за скандала: оказалось, что у матери жениха есть долг в 4 млн йен (34 тыс долларов).
В августе 2018 Комуро уехал в США: он поступил в юридическую школу Фордхэмского университета. Вернулся жених на прошлой неделе.
Регистрация брака прошла без пышных церемоний и банкета. Мако отказалось от положенной ей, как принцессе, компенсации 153 млн йен (1,35 млн долларов) для проведения торжественной свадьбы. ВВС News отмечает, что она стала первой принцессой, которая пренебрегла традициями.
После церемонии молодожены впервые за четыре года предстали перед прессой. Они произнесли вступительную речь и раздали письменные ответы на пять выбранных вопросов от СМИ.
Журналисты отмечают, что принцесса могла отказаться от устных ответов из-за психического расстройства: она очень тяжело переживала скандал, связанный с долгом свекрови. Пару регулярно критикуют в таблоидах, на ток-шоу и в социальных сетях.
Родители Мако – наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико – заявили, что выбор их старшей дочери стал "беспрецедентным случаем для императорской семьи", добавив, что надеются, Мако будет счастлива в браке.
Поскольку у членов японской императорской семьи нет паспорта, Мако должна подать заявление на получение документов. После этого предполагается, что пара переедет в США, где Комуро работает в юридической фирме.
- По японским законам, выходя замуж за простолюдина, статуса член императорского дома лишаются лишь принцессы, от принцев такого не требуется.
Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в городе Физули
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли международный аэропорт в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе Второй Карабахской войны в прошлом году.
На торжественной церемонии открытия президентам вручили символические ключи от Физулинского аэропорта.
Ильхам Алиев дал указание о строительстве в Физули аэропорта в январе 2021 года и заложил первый камень в основание здания. Срок на строительство был отведен всего полгода. Первый тестовый полет в аэропорт был осуществлен уже 22 августа.
Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 тысячи метров, а ширина – 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани составляет 200 пассажиров в час.
Распоряжением премьер-министра Азербайджана Али Асадова от 16 октября аэропорту Физули присвоен статус международного, информация об этом была направлена в соответствующие международные организации. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) включила аэропорт в список международных аэропортов с кодом FZL.
Физули – небольшой город, где на момент развала СССР жили порядка 17 тысяч человек. Он перешел под контроль Азербайджана 17 октября 2020 года, а в ноябре того же года в город приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев и лично установил флаг Азербайджана на территории бывшего военного городка армянских сил.
Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), контролировавшей город с 1993 по 2020 год, он назывался Варанда и входил в состав Гадрутского района НКР.
В рамках визита Эрдогана в Азербайджан, лидеры двух стран президенты также примут участие в церемонии закладки фундамента «Умного агропарка» в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции. Кроме того, в присутствии лидеров двух стран будет дан старт работам по прокладке дорог Ахметбейли–Горадиз–Миндживан–Агбенд и Ахметбейли–Физули–Шуша.
Умер первый демократически избранный президент Южной Кореи
Сериал «Игра в кальмара» — большая аллюзия на проект умершего президента
Первый избранный на свободных выборах президент Южной Кореи Ро Дэ У умер на 89 году жизни в госпитале в Сеуле. Он официально извинялся за личную коррупцию в эфире национального телевидения, и был приговорён к 25 годам тюрьмы за взятки и участие в военном перевороте. О его смерти сообщает агентство "Рёнхап".
Ро — кадровый военный, участник войны в Корее 1953 года и Вьетнамской войны. Он дослужился до звания генерала и принял участие в военном перевороте 1979 года, организованным его старым другом и однокашником Чон Ду Хваном.
Он участвовал в подавлении протестов в Кванджу в 1980 году, при которых погибли не меньше 165 человек, занимал посты государственного министра и министра национальной безопасности и военных отношений. Правивший страной Чон назвал его своим преемником. Однако перед передачей власти Ро, на фоне массовых протестов, руководил демократическими преобразованиями в стране, разрешив свободные прямые президентские выборы, с допуском к ним оппозиции.
На первых выборах явка составила 89 процентов, Ро победил на них, набрав чуть меньше 36 процентов голосов. На своём он добился вступления Южной Кореи в ООН в 1991 году, подписал соглашение о ненападении с КНДР и установил дипломатические отношения с Советским Союзом и Китаем.
Президент отвечал за организацию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года и официально объявил об их открытии. Строительство многих объектов на играх вели заключённые трудовых лагерей, в которые власти насильно заключали бездомных и алкоголиков. Сотни из них погибли. Аллюзии на эти события содержатся в популярном корейском сериале "Игра в кальмара" (по-русски об этом можно прочитать здесь). Он не принимал участия в следующих выборах.
Вскоре после отставки Ро со слезами на глазах извинился за участие в коррупционных схемах. За время президентства он успел скопить на своих счетах 654 миллиона долларов, — рассказывает Reuters. За это, за переворот 1979 года и за убийство демонстрантов в Кванжу он был приговорён к 22 с половиной годам тюрьмы. Его предшественник Чон был приговорён к смертной казни. Обоих из них помиловали и освободили в 1997 году.
- С 1980 года четыре политика из восьми занимавших пост президента Южной Кореи, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, один покончил жизнь самоубийством, а один приговорён к смертной казни, но помилован.
СМИ: Армения и Азербайджан могут подписать в Москве новые документы
В Армении активно обсуждают слухи, циркулирующие в местных и российских СМИ, о том, что в первой декаде ноября в Москве ожидается встреча Пашинян–Алиев–Путин, в ходе которой стороны подпишут новые документы.
По информации издания «Алик Медиа», 9 ноября Армения и Азербайджан подпишут два новых документа при посредничестве и участии президента России Владимира Путина.
«Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы Армения-Азербайджан, по которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, принимая за основу карты Генштаба оборонного ведомства Советского Союза 1920-х годов», – сообщило СМИ, добавив, что второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе.
Премьер-министр Никол Пашинян накануне на обсуждении проекта бюджета на 2022 год в Национальном собрании выступил с объемной речью. При этом он не ответил на вопросы депутатов и покинул парламент через недоступную для журналистов зону, пишет Радио Азатутюн.
Его пресс-секретарь также отказалась от комментариев. Мане Геворкян сослалась на субботнее заявление МИД о том, что встреча Пашинян-Алиев на данный момент не планируется, но обсуждаются предложения о различных встречах.
На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у депутатов информация о том, какие договоренности были достигнуты в ходе последней трехсторонней встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, депутат правящей фракции Грачья Акопян ответил: «У меня нет информации, потому что Мгер Григорян встречался во время последнего заседания нашей фракции или за день до этого. А после этого у нас пока не было возможности встретиться и обсудить этот вопрос, так что на данный момент у меня нет информации».
А на вопрос, не беспокоит ли его то, что правительство может подписать документ подобного масштаба без предоставления информации депутатам, Грачья Акопян ответил: «Не беспокоит, потому что мы постоянно задаем свои вопросы членам правительства и получаем ответы на волнующие нас вопросы, и до сих пор нас удовлетворяли ответы на эти вопросы, потому что согласно данным нам ответам у нас нет причин для беспокойства. Мы ждем содержания документа, которое нам представит правительство. Я не хочу комментировать то, что в данный момент представляют другие СМИ, СМИ других стран».
Оппозиционеры о возможном документе узнали из прессы. В отличие от провластных депутатов, их эти публикации обеспокоили. Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян говорит, что они не будут ждать официальных сообщений и пойдут по пути не критики постфактум, а предотвращения.
«Даже если идет какой-то переговорный процесс, он должен быть открытым или, по крайней мере, проходить с привлечением основных политических игроков, основных фигур в обществе и диаспоре. Власть не может продолжать свой тайный образ действий», – подчеркнул Минасян.
Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» говорит, что из открытых источников они изучили карты периода с 1920-х годов до распада Советского Союза. Оппозиционный депутат утверждает, что поспешность опасна для армянской стороны и здесь нужен глубокий профессиональный анализ.
«Одно дело – название, как называется или какую цель имеет условный документ о мире, другое дело – что включено в его содержание. Поэтому наша главная задача – в результате обсуждений понять на самом деле подход власти, какими принципами она руководствуется и какие расчеты лежат в их основе», – сказал Абраамян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- В январе текущего года Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии транспортных связей в Карабахе.
В Грузии выявили поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты
Несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов были пресечены в Тбилиси и Имерети. К ответственности привлечены девять человек, один из обвиняемых задержан. Об этом сегодня сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», следствие установило, что мошенники заключили сделку с туристической компанией и изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-тестов для граждан, выезжающих за границу. Услуга стоила 70 евро.
В результате следственных действий были изъяты поддельные документы и печати, а также компьютерная техника, использованная для их изготовления.
Следствие ведется по статье 362 Уголовного кодекса Грузии — изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
В августе текущего года по обвинению в изготовлении поддельных справок о вакцинации в Грузии задержали 7 человек.
COVID-19 в Грузии: 4762 новых случая, 43 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9831.
За сутки в стране выявили 4762 новых случая коронавируса. Накануне провели 48 090 тестов: PCR-тестов – 12 443, экспресс–тестов на антиген – 35 647.
Выздоровели еще 3953 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 698 944, выздоровевших – 639 564.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,9%, за последние 14 дней составляет 9,05%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4927 человек, всего в Грузии использовано 1 955 943 вакцины.
Молдова впервые подписала контракт на закупку газа не с «Газпромом»
Молдавская госкомпания Energocom на фоне отсутствия договоренностей с российским "Газпромом" подписала контракт на поставку в Молдову одного миллиона кубометров газа с польской госкомпанией PGNiG. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.
Это первая в истории страны закупка газа из альтернативных "Газпрому" источников. По какой цене Кишинев договорился покупать газ, не уточняется, пишет Настоящее время.
"Пробная закупка проводится, чтобы протестировать возможность импорта газа из альтернативных источников и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа", – говорится в сообщении правительства Молдовы.
Как сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, переговоры представителей Молдовы с "Газпромом" продолжаются. Они рассчитывают заключить с российской компанией договор на долгосрочные поставки. По словам министра, в Energocom поступили предложения о поставках газа из семи компаний.
Контракт на поставки газа между Россией и Молдовой был заключен еще в середине 2000-х и с тех пор неоднократно продлевался. Он истекает в ноябре. Недавние переговоры между Россией и Молдовой по поставкам газа закончились безрезультатно. Москва предложила скидку размером 25% при условии оплаты долга за газ в размере 709 миллионов долларов. Кишинев не согласен на такие условия. "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг.
22 октября в Молдове на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. "Молдовагаз" обращался к населению и агентам с просьбой экономить газ для смягчения последствий кризиса.
Сейчас цена российского газа для Молдовы составляет 790 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в прошлом году страна платила за аналогичный объем около 150 долларов.
Бывший саудовский разведчик обвинил крон-принца в подготовке убийства
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, возможно, намеревался убить ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, доставленного из России. Такое предположение высказал высокопоставленный саудовский разведчик американскому каналу Си-би-эс.
Саад аль-Джабри был ключевой фигурой саудовской разведки. Он дал интервью программе "60 минут" на канале Си-би-эс, в котором заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сын короля Салмана и фактический правитель Саудовской Аравии, - "психопат, убийца, обладающий неограниченными ресурсами на Ближнем Востоке. По словам Джабри, "принц представляет угрозу для собственного народа, для американцев и для всей планеты".
Как пишет "Би-би-си", пару лет назад Джабри бежал в Канаду. В прошлом году он подал в федеральный суд США гражданский иск против Мухаммеда ибн Салмана, обвинив его в попытке покушения на свою жизнь. Ибн Салман тогда отверг все обвинения, как отвергал и обвинения в причастности к убийству журналиста-диссидента Джамала Хашогги.
Несколько саудовских органов занимаются расследованием обвинений в адрес Джабри в коррупции, а канадский судья распорядился заморозить его активы "в связи с явными свидетельствами мошенничества".
В марте 2020 года власти Саудовской Аравии задержали сына Джабри, Омара и его дочь Сару. Правозащитники расценили эти действия как попытку вынудить его вернуться в Саудовскую Аравию. В конце прошлого года посе подачи бывшим разведчиком иска против наследного принца, саудовский суд приговорил его сына и дочь к девяти и шести с половиной годам тюрьмы, обвинив в отмывании денег и "попытке покинуть страну". Апелляционный суд в ходе тайного заседания, на котором обвиняемые не присутствовали, оставил приговор в силе.
Больше новостей Радио Свобода - в видеосюжетах:
Советник Байдена: газ может стать политическим инструментом для РФ
Россия близка к использованию природного газа как политического инструмента, если она в самом деле обладает возможностью увеличить его экспорт в Европу, но отказывается это сделать, предупредил в понедельник советник президента США по вопросам глобальной энергетической безопасности Эмос Хоштейн.
"Мы приближаемся к этой точке, если у России действительно есть газ для поставок, но она начнет поставки только при условии выполнения совершенно не имеющих отношения к этому требований", - заявил Эмос Хоштейн. По его словам, резкий взлет цен природного газа в Европе был вызван не только специфическими для Европы условиями, но и резким ростом спроса на природный газ в Китае, где резко упала выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях из-за засухи. В данной ситуации единственным поставщиком, который может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность Европы, является Россия, и она должна быстро увеличить поставки газа через существующие газопроводы, настаивает советник президента США.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия готова увеличить поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-2". Однако эксплуатация газопровода может начаться только после его сертификации специализированными структурами Евросоюза. Этот процесс может занять около полугода. Европа не должна отказаться в ситуации когда ей придется отменить ограничения, пренебречь законными процедурами ради разрешения кризиса, который разрешим другими способами, заявил Эмос Хоштейн.
Цена природного газа в Европе возросла за год в шесть раз. Главной причиной, по словам международных экспертов, является резкий рост потребления газа в Китае, куда сейчас направляются большие объемы сжиженного газа, экспортируемого из США. Россия является самым большим поставщиком природного газа в Европу. На нее приходится около 35 процентов потребляемого на континенте природного газа.
Президент Турции отменил решение о высылке послов 10 стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения выслать из страны послов десяти западных государств. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре, подчеркнув, что послы "пошли на попятный" и "впредь будут осторожными в заявлениях".
Ранее в тот же день посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США распространили в твиттре заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.
23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган дал распоряжение министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных государств после того, как они выступили с призывом освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого правозащитника и филантропа Османа Кавалу.
Турция – член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с её собственной территории. "Эти послы не имеют права осмелиться прийти и начать нам приказывать, что делать! Да кто вы вообще такие? " – сказал он, выступая на митинге сторонников своей Партии справедливости и развития.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались пять пациентов
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 683 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 202 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались четыре пациента: три женщины - 80, 73 и 74 лет, а также мужчина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 90 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1941 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26 313 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Жителя Петербурга, воевавшего за «ДНР», приговорили к 22 годам колонии
Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из «радикальных взглядов» и «неприязни к сотрудникам правоохранительных органов». По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.
В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.
СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей его жертвами стали свыше тринадцати тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения отрицают.
На акции у здания тюрьмы в Рустави требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже»
У здания тюрьмы №12 в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня вечером началась акция протеста – несколько десятков человек требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже».
Все участники акции прибыли прямо к тюрьме на автобусе из Кутаиси. При этом они утверждают, что акция была спонтанной и все они, или члены их семей, являются «жертвами режима Саакашвили», передает агентство «Новости-Грузия».
У участников акции нет с собой плакатов, на месте установлен только микрофон. Прибывшие неохотно отвечали и на вопросы журналистов оппозиционных СМИ, ограничиваясь, в основном, нецензурной бранью в адрес экс-президента. Многие скрывали лица от телекамер.
Один из участников акции, пожилой мужчина, заявил в микрофон, что предлагает экс-президенту «выйти и попросить прощения у народа за все совершенные им преступления». По его словам, «грузинский народ мудрый, и, скорее всего, простит Саакашвили».
Высказывания других участников акции также не отличались последовательностью:
- «Я хочу призвать кутаисцев проголосовать [на выборах мэра] за порядочных людей. Когда власть была в их руках, страна развалилась, рождаемость упала … и еще у них претензии на что-то? Мое требование – пусть они угомонятся».
- «Пусть этого сатану выпустят из тюрьмы и мы спросим с него, пусть его пустят к нам, мы с ним разберемся… Те, кто его поддерживают, даже если это будет мой родственник, я его в дом не впущу, потому что они неправильно воспитаны. Нам все это надоело. Люди должны быть благодарны Бидзине».
- «Наше главное требование, чтобы этих грязных людей [сторонников Саакашвили] выгнали из страны, этого Гварамия, других сектантов… Рядом с Саакашвили должны сидеть Бокерия, Мелия … Они хотят, чтобы в Грузии были «голубые», а нас это не устраивает».
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия в эфире своей передачи «Главные акценты» предположил, что для участия в акции возле тюрьмы власти доставили из Кутаиси участников «метадоновой программы», то есть людей с наркотической зависимостью.
В Набережных Челнах в пятиэтажном доме произошел взрыв
Четверо человек пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних 17 и 11 лет, состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несколько человек находятся под завалами, сообщает МЧС России по Татарстану.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования в квартире на четвертом или пятом этаже. Разрушены шесть квартир на двух последних этажа, разлетевшиеся осколки также повредили соседние строения и припаркованные рядом машины. Жильцов пострадавшего дома расселяют.
Следственный комитет возбудил дело об об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«Нам пришлось продать дочь»: массовый голод в Афганистане
Миллионы афганцев будут голодать, если не принять срочные меры, – предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По ее данным, около 22,8 млн человек (это половина населения Афганистана) уже сталкивается с острой нехваткой продуктов, 3,2 млн из них – это дети.
Корреспонденты BBC нашли многодетную семью в пригороде Герата, которая продала свою новорожденную дочь, чтобы прокормить других детей.
«У нас в доме нет ни муки, ни масло. Мы были вынуждены это сделать», – рассказал отец семейства.
Девочку продали за 500 долларов, сообщает BBC. На эти деньги семья сможет прожить несколько месяцев. Когда новорожденная научится ходить, ее отдадут покупателю. Он обещал женить ее на своем сыне. Но гарантий, что это правда, нет.
По словам корреспондентов BBC, это не единственная семья в Афганистане, которая пошла на такие меры. «В стране один самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. – Дело близится к катастрофе».
В августе после вывода иностранных войск из Афганистана власть захватило радикальное исламистское движение «Талибан» (объявлено в России террористическим и запрещено). Его правление до сих пор официально не признала ни одна из стран мира.
Это лишило жителей Афганистана помощи, которая раньше поступала от стран Европы, а также из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Доля иностранных вливаний достигала 40% ВВП.
В стране усугубился продовольственный и лекарственный кризис. Стоимость продуктов резко возросла. Кроме того уже второй раз за четыре года в Афганистане наступила сильнейшая засуха. В результате, по информации ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь 5% афганских семей.
В сентября на конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев. Треть этих денег должна пойти на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но ВПП сообщает, что пока что получила лишь часть выделенных денег, и это «капля в море».
Актриса Наталья Орейро получила российское гражданство
Актриса Наталья Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел», и ее девятилетний сын Мерлин получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Документы на российский паспорт Орейро подала в 2020 году. По ее словам, предложение поступило от российских дипломатов: «Я так много путешествую и меня столько всего связывает с Россией, что меня спросили, хотела ли бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это большая честь».
Жить в России Орейро не планирует. У нее есть дом в Аргентине, там же учится ее сын. Подачу документов на гражданство она назвала знаком благодарности российским поклонникам.
41-летняя Наталья Орейро также является гражданкой Уругвая и Испании. Кроме того, она посол доброй воли ЮНЕСКО в Рио-де-ла-Плата (испанском вице-королевстве в Южной Америке, объединяющем территории Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии).
- Среди зарубежных знаменитостей с российским паспортом – французский актер Жерар Депардье, его американский коллега Стивен Сигал, сербский актер Милош Бикович.
Джонсон и Путин провели телефонный разговор перед саммитом по климату
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор. В последние годы, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, в отношениях между двумя странами сохраняются значительные сложности, заявил заявил журналистам после разговора Борис Джонсон. Как пишет Би-би-си, он ясно дал понять, что нынешние отношения между Великобританией и Россией не такие, какими он хотел бы их видеть. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины.
Лидеры двух стран провели переговоры в преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита. Путин выразил сожаление, что не сможет приехать на саммит из-за ситуации с коронавирусом в России.
Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выразил надежду на то, что российские власти ускорят эту работу, чтобы добиться намеченной цели уже к 2050 году.
Международная конференция ООН по изменению климата откроется на следующей неделе в Глазго. Решения, которые на ней будут приняты, считаются критически важными для контроля над глобальным потеплением.
Почти 200 стран должны представить свои планы по сокращению выбросов в атмосферу, и принятые решения могут значительно изменить то, как мы будем жить в ближайшие десятилетия, отмечается в публикации Би-би-си.
По словам премьера Бориса Джонсона, Британия и Россия как члены Совета безопасности и крупные экономические державы ответственны за то, чтобы совместно решать наиболее актуальные проблемы, в частности, изменения климата.
Лидеры двух стран обсудили также ядерную сделку с Ираном и ситуацию в Афганистане. Борис Джонсон подчеркнул, что международное признание «Талибана» (организация запрещена в России) должно быть основано на выполнении им своих обязательств, в том числе в сфере прав человека.
О состоявшемся разговоре сообщило также агентство ТАСС со ссылкой на британские источники.
В Кутаиси молодые люди провели акцию протеста с чемоданами
«Город, сидящий на чемоданах» - акцию-перформанс под таким девизом провела сегодня группа оппозиционно настроенных молодых людей перед зданием мэрии в Кутаиси. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари».
Гражданские активисты принесли с собой чемоданы и пожаловались на тяжелый социальный фон во втором по величине городе Грузии. Они заявляют, что молодежь массово покидает город, так как в Кутаиси нет перспективы получить работу.
На акции устроили фотовыставку 12 проектов, которые власти обещали осуществить в городе, однако, так и не сделали этого. А молодые поэты в знак протеста на акции сожгли свои стихи.
Германия и Польша укрепляют границы на фоне миграционного кризиса
Польша увеличит количество солдат на границе с Беларусью до 10 тысяч, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Европейский Союз считает, что в сложившемся кризисе виноват Александр Лукашенко, который таким образом мстит за введенные против него санкции, сообщает RFE/RL.
Мигранты – в основном это выходцы из Ирана, Сирии, Йемена и Ирана – прибывают в Польшу через Беларусь. Варшава объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне.
Ранее Германия отправила сотни полицейских на польскую границу, чтобы помочь соседям справиться с наплывом беженцев. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил газете Bild am Sonntag, что случае необходимости страна усилит поддержку.
В ночь с субботы на воскресенье немецкая полиция задержала вооруженных членов ультраправой группировки «Третий путь» (Der III. Weg). Они намеревались помещать мигрантам, проникшим в страну через Польщу, попасть на территорию Германии.
- Представители ЕС обвиняют Александра Лукашенко в «контрабанде» мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавления инакомыслия после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.
- Польша предложила построить стену на своей границе с Беларусью стоимостью 410 миллионов долларов, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Аналогичные меры готова предпринять Латвия, которая также переживает миграционный кризис.
- В этом году в Германию из Польши и Беларуси прибыли 6162 беженцев без документов. Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через Беларусь и Польшу, начнется в начале ноября. Если ранее на этой неделе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер говорил, что у страны нет никаких намерений закрывать границу с Польшей, то в воскресенье не исключил, что контроль на границе будет возобновлен.
Власти Северной Осетии заявили об участившихся суицидах
Правительство Северной Осетии обеспокоено участившимися случаями самоубийства в республике. Согласно информации "Крылья ТВ", только за прошедшую неделю было зафиксировано пять состоявшихся самоубийств и две неудачные попытки. Об этом доложил на аппаратном совещании вице-премьер Ирбек Томаев.
Ранее в Чеченской республике министр информации и печати Ахмед Дудаев обратился к родителям с просьбой проконтролировать детей из-за участившихся случаев самоубийств среди молодых людей в различных регионах России.
В 2016 году (это последние открытые данные ВОЗ такого рода) Россия входила в первую тройку государств с самыми высокими общими показателями самоубийств на душу населения – 26,5 на 100 тысяч человек. По числу мужских суицидов Россия являлась мировым лидером – 48,3 самоубийств каждый год на каждые 100 тысяч мужчин.
Владимир Путин поручил закрыть на ночь рестораны и клубы
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов запретить работу ресторанов и развлекательных заведений по ночам (с 23.00 до 6 утра). Кроме того, губернаторам рекомендовано ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от COVID-19, и перевести их на удалённую работу сроком на один месяц. Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 20 октября опубликован на сайте Кремля.
Главам регионов также рекомендовано запретить проведение развлекательных мероприятий и ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установят правительство России и местные власти.
Президент России также поручил губернаторам и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты, "кратно увеличить" охват тестирования на коронавирус и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Первый доклад по этим мерам должен быть представлен президенту до 30 ноября, далее - ежемесячно.
Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны. Об этом 20 октября его попросило правительство. Причиной стала четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В России за последние сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли на утро 25 октября 1069 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.