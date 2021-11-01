Акция оппозиции в Тбилиси состоится 6-го, а не 7 ноября

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» вместе с партиями-партнерами «Лело» и «Дроа» проведут масштабную акцию протеста в Тбилиси не 7 ноября, в воскресенье, а 6 ноября, в субботу.

Ранее председатель партии Ника Мелия объявил на информационной встрече со сторонниками возле парламента о проведении акции 7 ноября, однако позже в партии уточнили дату, пишет агентство «Новости-Грузия».

Дело в том, что 7 ноября 2007 года – это дата, из-за которой партию «Национальное движение» часто критикуют. Тогда правительство президента Михаила Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в «Имеди» была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.

В интервью телекомпании «Пирвели» лидер партии «Дроа» Элене Хоштария пояснила, что во время планирования акции «перепутали субботу и воскресенье».

«Тут нечего уточнять, я категорически исключаю, что акция пройдет 7 ноября. Конечно же, дату должно назначить «Национальное движение», я не решаю это индивидуально. Но считаю абсолютно неправильным, тут даже не о чем говорить, что акция не должна проводиться 7 ноября. Я не знаю, будет ли она 6-го или 8-го, дата сместится вперед или назад… Акция планировалась 6-го ноября, но перепутали субботу и воскресенье, поэтому и возникло недоразумение», – сказала Хоштария.

Ника Мелия накануне также сообщил, что оппозиция отправляется в регионы для проведения встреч и митингов.

В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов, на которых избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

По предварительным данным ЦИК, на втором туре муниципальных выборов оппозиция лидирует только в одном городе – Цаленджиха (регион Самегрело на западе страны).