35-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии продолжает надеяться на то, что выйдет из тюрьмы благодаря народной поддержке. Акции протеста оппозиции приближаются к Тбилиси, а мать бывшего главы государства Гиули Аласания просит президента Украины вернуть ее сына в Киев.

«Я – мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына у меня на глазах убивают!» – с такими словами мать третьего президента Грузии Гиули Аласания обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Она просит президента вмешаться в происходящее и обеспечить передачу Михаила Саакашвили Украине:

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому. Он и раньше нам помогал, но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Надо каким-то образом организовать его переправку сюда, в Украину, чтобы он здесь смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и как-то выжить».

По ее словам, экс-президент Грузии голодает уже 35-й день, поэтому с ним «может случиться все что угодно, в любой момент». Но это, считает Гиули Аласания, никого в правительстве Грузии не беспокоит. По ее словам, в Грузии Саакашвили предлагают только тюремную больницу, где отсутствуют необходимые условия и специалисты.

Сам же экс-президент более прямолинеен. По словам Михаила Саакашвили, в тюремной больнице его просто-напросто убьют. При этом лидер «Единого национального движения» призывает не ждать решения о его помиловании от властей, которые «сшили совершенно смешные дела» против него. Об этом говорится в очередном заявлении, распространенном от имени бывшего главы государства. Саакашвили считает, что освободить его и Грузию может только народ:

«Я приветствую продолжающийся процесс гражданского единства и активности по всей Грузии. Грузинский народ совершил избирательную революцию, когда в каждом городе победил «Мечту». А то, что вы украли эту победу, используя фальсификаторов, женщин с избирательными списками и уличными ребятами, не говорит о силе режима. Запас сил у режима, который бросает в дрожь от слова «революция», полностью исчерпан».

Заявление стало ответом на слова нынешнего президента Саломе Зурабишвили, которая на вчерашнем брифинге вновь подтвердила свою позицию насчет помилования Михаила Саакашвили:

«Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна: нет и никогда. Он – осужденный, въехавший в страну добровольно и незаконно, и его прибытие имело целью дестабилизировать обстановку. Тем не менее, учитывая высокий общественный и политический интерес, его следует считать особым заключенным, а это требует от пенитенциарной администрации и властей особого внимания».

Слова президента вызвали неоднозначную реакцию. Противники власти увидели в позиции гаранта конституции откровенное заигрывание с «Грузинской мечтой». По словам представительницы «Лело для Грузии» Анны Нацвлишвили, аргументам госпожи Зурабишвили явно не хватает логики:

«С одной стороны, она (Саломе Зурабишвили) признает наличие системных проблем в судебной системе, а с другой – говорит, что суд, имеющий эти системные проблемы, должен судить третьего президента, в отношении которого со стороны правящей команды есть конкретный партийный политический интерес. Где же здесь логика?»

Впрочем, другие участники политического процесса логику видят в том, что помилование Михаила Саакашвили не положит конец поляризации в грузинском обществе. Напротив, лишь усилит раскол и противостояние. Один из лидеров оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани считает, что выступление президента было проявлением «государственной позиции»:

«Как гражданин этой страны и как депутат парламента, я полностью разделяю позицию президента. Во всех перечисленных ею вопросах было проявление государственной позиции. Конец поляризации напрямую связан с помилованием Саакашвили?! Судя по всему, Саломе Зурабишвили так не считает».

При этом сам Саакашвили считает проявлением «государственной позиции» поступок лидера другого оппозиционного движения – «Дроа!» («Время пришло!») Элене Хоштария и других молодых людей, объявивших голодовку в знак солидарности с ним. По его словам, сегодня не время для разделения по партийной принадлежности, а время единства и совместной борьбы.

«Я – личный узник Путина, они получают инструкции непосредственно из Москвы, и поэтому освободить меня может только грузинский народ, который сам освободит себя», – заключил Саакашвили.

Элене Хоштария начала голодовку прямо в парламенте Грузии. По словам оппозиционного депутата, она не прекратит протест до тех пор, пока третьего президента Михаила Саакашвили не доставят в гражданскую клинику:

«Я выбрала это место неслучайно. Этот институт (парламент) утратил свою институциональную функцию, для меня это место протеста, поэтому я начинаю здесь голодовку. Я не выйду из этого здания, буду находиться здесь постоянно, я отсюда не уйду».

Впрочем, Хоштария уточнила, что, хотя вывести ее из здания парламента силой никто не имеет права, так как она является действующим депутатом, тем не менее она неоднократно выдворялась, когда ее слова или действия приходились не по вкусу правящей партии. А значит, она не может исключать и такого развития событий, при котором ее попросту вынесут из парламента.

Пока же оппозиция, проводящая неделю протестов, передвигаясь из города в город по всей стране, обещает, что в ближайшее время «вынесет из парламента» «Грузинскую мечту». Сегодня противники власти собрались в Кутаиси и у руставской тюрьмы, где содержится экс-президент. Главное требование обеих акций – свобода Михаилу Саакашвили! Лидер «Национального движения» Ника Мелия обещает, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат, то есть пока третий президент Грузии не выйдет из тюрьмы.

Сегодня Саакашвили вновь навестил секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели. Он передал бывшему главе государства благословение предстоятеля Грузинской православной церкви и очередную просьбу прекратить голодовку. При этом Ботковели отметил, что это максимум, что может сделать церковь, – ни помиловать Саакшвили, ни просить за него Илия Второй не в состоянии, так как это исключительная прерогатива действующего президента. На это адвокат Саакашвили и генеральный директор телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия отметил:

«Не знаю, считает ли грузинский патриархат ложь грехом, но я считаю ложь фактом».

По словам Гварамия, и в годы правления «Национального движения», когда сам он возглавлял Министерство юстиции, и в эпоху «Грузинской мечты» патриархия не раз обращалась напрямую к президенту с настойчивыми просьбами о помиловании, минуя профильную комиссию и игнорируя решения суда. Так что в деле Саакашвили, считает Гварамия, грузинская церковь «в своей бесчеловечности» уподобилась грузинскому правосудию.