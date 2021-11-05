Евгения Кравчук: «Мы обращаемся, чтобы был найден путь возвращения Михаила Саакашвили в Украину»

Вернуть Мишу домой – в Украину. Депутаты Верховной Рады приняли обращение, которое намерены направить президенту и премьер-министру Грузии. В нем подчеркивается, что с 2015 года Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и его защита – обязанность украинского государства. Парламентарии выражают обеспокоенность заявлениями представителей грузинской власти, которые решительно отвергают перспективу возвращения политика в Украину. Учитывая дружеский характер грузино-украинских отношений, депутаты считают возможным и необходимым решить этот вопрос в рамках грузинской правовой системы. Они просят первых лиц Грузии обеспечить оказание третьему президенту Грузии качественной медицинской помощи, его госпитализацию в частную клинику высочайшего класса, предоставление адвокатской и консульской защиты, а также скорейшее возвращение Саакашвили в Украину. Об этом рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Евгения Кравчук.

– На прошлой неделе бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили посетила в тюрьме украинский омбудсмен. Но мы мало что знаем о позиции украинского правительства, президента Владимира Зеленского. Вы, как представитель правящей пропрезидентской партии Украины, что можете сказать о планах украинского правительства? Что президент Зеленский думает о Саакашвили, который уже 36-й день голодает в тюремной камере?

Михаил Саакашвили имеет гражданство Украины, и мы, как страна, как правящая сила, как государство, должны защищать любого гражданина Украины, когда он попал в какие-то условия, которые особенно могут навредить здоровью и жизни

– Все-таки за президента Украины я не могу говорить, я могу говорить от имени партии, от имени депутатов. Мы, конечно, следим за ситуацией, которая сложилась, и очень переживаем за здоровье, гуманитарную составляющую в вопросе Михаила Саакашвили. Мы сейчас сделали обращение от имени народных депутатов Украины от разных партий, не только правящей, и отправим его правительству и президенту Грузии. Мне очень важно сказать, что мы очень дорожим хорошими отношениями с Грузией. Это непременно. Мы состоим в Ассоциированном трио, мы с Грузией фактически параллельно идем на пути к НАТО, начиная с Бухарестского саммита. В принципе, на всех международных площадках, – это может быть ПАСЕ, ОБСЕ, – у нас практически всегда, на 99,9% позиции по агрессии России одинаковые, т.е. мы не боимся заявлять на всех этих площадках и об оккупированном Донбассе, Крыме, об Абхазии, – т.е. у нас очень похожие ситуации. Более того, когда мы праздновали 30-летие независимости Украины, то приглашали парламентариев из разных стран Европы и мира, и мы пригласили также делегацию из Грузии – достаточно большая делегация была. Мы вместе ездили на КПВВ с временно оккупированным Крымом, и абсолютно точно это были представители правящей партии, и все очень четко сказали: «Крым – это Украина, мы никогда, как страна, не признаем аннексию Крыма». Мы очень ценим такую поддержку, но тем не менее Михаил Саакашвили имеет гражданство Украины, и мы, как страна, как правящая сила, как государство, должны защищать любого гражданина Украины, когда он попал в какие-то условия, которые особенно могут навредить здоровью и жизни.

– Госпожа Кравчук, конечно, здоровье и жизнь человека – это наиважнейший фактор, но как вы думаете, почему Михаил Саакашвили решил нелегально вернуться в Грузию? Знали о его плане, допустим, в правительстве Украины, президент Украины, который назначил Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины? Почему Саакашвили решился на такой шаг?

– Извините, но я все-таки закончу свою мысль по поводу обращения народных депутатов.

– Да, пожалуйста.

– Главное там – резюме этого обращения, где мы обращаемся к власти Грузии, чтобы у Михаила Саакашвили был соответствующий уровень медицины, чтобы мы были уверены, что его здоровью ничего не угрожает, а также, чтобы у него были адвокатская и консульская защита. Мы также обращаемся, чтобы был найден путь возвращения Михаила Саакашвили в Украину.

А теперь по поводу вашего вопроса. Я не могу на него ответить, потому что депутаты фракции – у нас большая фракция, более 240 человек, – может, кто и знал из очень близких ему людей, но в целом фракция не знала, что каким-то образом планируется перемещение Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Знал ли президент, – это вопрос к офису президента. Я не слышала, чтобы кто-то подтверждал из офиса президента и из правительства, что они были в курсе.

– Возвращаясь к обращению, которое вы упомянули: дело в том, что правительство Грузии твердо заявило, что Саакашвили, который осужден по законам Грузии, не будет освобожден из тюрьмы, это может случиться только после шести лет лишения свободы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также категорически отказалась помиловать его. Такой подход создает какую-то тупиковую ситуацию, потому что свою дальнейшую судьбу господин Саакашвили представляет себе иначе – он хочет не экстрадицию в Киев, а того, чтобы его освободил грузинский народ. Не кажется ли вам, что создается тупиковая ситуация между стратегическими странами из-за такого, скажем, поведения, с одной стороны, Саакашвили, с другой стороны, властей Грузии?

– Знаете, тупиковая ситуация – это отношения и Грузии, и Украины с Россией, а все-таки наше общение между Украиной и Грузией – это не тупиковая ситуация. Я в любом случае считаю, что можно на каком-то дипломатическом уровне вести переговоры и где-то найти какой-то консенсус.

– Госпожа Кравчук, вы сказали, что большинство депутатов правящей партии не знали о планах Михаила Саакашвили. Но вы ведь можете создать парламентскую комиссию и спросить представителей исполнительной власти Украины, которые могли бы разъяснить, что на самом деле произошло, как удалось Михаилу Саакашвили так нелегально, как говорят, оказаться в Грузии? Это же проще простого. Вы вчера правительство меняли, много министров присутствовало из украинского правительства…

– Это точно не тема для следственной комиссии. У нас очень много внутренних проблем, тем, но я не считаю…

– Понятно…

– Эта идея не очень, мне кажется. Но у нас есть НПО, – это такое межфракционное объединение, оно называется «Офіс простих рішень» («Офис простых решений»), которое создал Саакашвили. И да, туда входят люди, симпатизирующие Саакашвили даже не как человеку, а те, которые понимают, что действительно он, как президент, многое сделал в плане реформ в Грузии, есть хорошие результаты, и мы бы хотели лучшее из того, что было сделано в Грузии, выбрать какой-то формат для решений проблем в Украине.

– Вы упомянули, что Грузия и Украина являются стратегическими партнерами. Власти обеих стран подчеркивают, что у них одна и та же цель и, как вы сказали, один и тот же, скажем так, враг. Чем можно объяснить то, что высокопоставленный общественный деятель одной страны и гражданин Украины – Михаил Саакашвили – постоянно призывает грузинский народ сменить, даже свергнуть собственное правительство? Является ли такое вмешательство в политическую жизнь другой страны частью деятельности Национального комитета реформ Украины?

Любая смена власти может происходить только путем демократических выборов, когда народ голосует за тех или иных кандидатов, приводит их к власти. Другого пути нет

– Нет, Комитет реформ к этому не имеет отношения, потому что Комитет реформ занимается реформами в Украине. А речь идет о том, как это воспринимается частью людей в Грузии, потому что, к сожалению, в Грузии, как я понимаю, тоже идет поляризация общества. Но это все-таки путь Михаила Саакашвили, хотя украинского гражданина, лишенного грузинского гражданства, но он все-таки себя считает грузинским политиком. У него партия в Грузии работает. У нас, скажем так, как таковой партии Саакашвили… есть какое-то движение, но как партия они же не ведут деятельность. Поэтому – это история Грузии. Я считаю, что любая смена власти может происходить только путем демократических выборов, когда народ голосует за тех или иных кандидатов, приводит их к власти. Другого пути нет.

– Грузинские журналисты часто задают вопрос правительству Грузии: что произойдет, если, не дай бог, Михаил Саакашвили, который голодает 36-й день, умрет в тюрьме, – почувствует ли правительство Грузии ответственность за такой трагический исход? А украинское правительство, вы, как представитель законодательной власти Украины, будете чувствовать свою ответственность, если, не дай бог, такой трагический исход наступит?

– Я даже не хочу думать о таком трагическом исходе. Я все-таки надеюсь, что необходимая медицинская помощь будет оказана Михаилу Саакашвили.