Бездорожная карта для нового парламента

У Facebook есть манера напоминать о событиях давно минувших лет. Сегодня он мне напомнил о сессии парламента трехлетней давности, на которой сторонники нынешнего президента бились насмерть за прямые эфиры. Решение было поддержано парламентским большинством. Прошло три года, те депутаты, которые требовали прямых эфиров, в большинстве своем заняли кресла в исполнительной власти, стали президентами, министрами, главами администраций и напрочь забыли о том, как стремились к открытости и прозрачности. Скандальное решение, принятое с таким эмоциональным накалом, пылится в архивах, а прямых эфиров с заседаний парламента как не было, так и нет.

Весной нынешнего года в Абхазии пройдут очередные выборы в парламент. Особенность абхазских выборов заключается в том, что о несовершенстве закона общественность, политические организации и парламент вспоминают накануне, когда времени для внесения изменений в законы уже не остается. Так двусмысленность нашего выборного законодательства становится причиной конфликтов, как это было, к примеру, в 2019 году, и судебных разбирательств.

Между тем именно несовершенная законодательная база, не отвечающая вызовам времени, позволила нам выбрать самый недееспособный и запредельно коррумпированный парламент за всю новейшую историю Абхазии. Сегодня рейтинг парламента упал до неприличия, и он расколот на сторонников президента и его оппонентов. И те и другие используют депутатские полномочия для решения узкокорпоративных и личных вопросов – интересы общества и государства зачастую вообще не учитываются. То, что после президентских выборов 2020 года произошел массовый исход депутатов в исполнительную власть, еще одно свидетельство, что парламент используется как стартовая площадка, и конечная цель многих народных избранников – перемещение из депутатского в министерское кресло. Такие мелочи, как значительные бюджетные средства, которые расходуются на повторные выборы, никого не интересуют. Было бы любопытно подсчитать, во что обходятся повторные выборы государству, но сегодня я на это отвлекаться не буду. Потому что, как бы ни был плох нынешний парламент, уверена, что дно он еще не пробил, так как в нынешний законодательный орган все же удалось каким-то образом просочиться отдельным депутатам, которые все еще ратуют за интересы общества и которые не соблазнились заманчивыми предложениями исполнительной власти в вопросах, представляющих общественный интерес. Поэтому нынешний парламент даже при его очевидном несовершенстве не устраивает исполнительную власть. Опасность же будущего парламента таится в том, что вероятность того, что мы получим законодательный орган, который станет прямым продолжением исполнительной власти и власть будет сосредоточена в одних руках, весьма высока. Такой парламент полностью противоречит идее разделения ветвей власти, и теряется сам смысл его существования.

Думаю, что президент ждет не дождется выборов парламента, чтобы принять решения, входящие в сферу его интересов, – внесение поправок в закон об энергетике, который давно мешает Бжания выполнить обещание по продаже энергосистемы страны, разрешение на продажу недвижимости иностранцам и многое другое, что обозначено в их «дорожной карте». Для всего этого нужен «ручной парламент», поэтому могу предположить, что на этих парламентских выборах использование административного ресурса будет беспрецедентным, и мы получим «хороших парней» только из президентского списка. Сделать это в условиях нашей страны с 130 тысячами избирателей и существующим законом несложно. Что им стоит скупить половину голосов от половины пришедших на выборы?

К сожалению, общественность и парламент уже упустили момент, когда можно привести закон в порядок или хотя бы внести в него поправки, соответствующие интересам государства. И таких предложений была масса. В промежутке между парламентскими выборами много говорилось о введении смешенной системы выборов, в которой многие видят панацею, о двухпалатном парламенте, об особых требованиях к кандидатам в депутаты, об обязательстве участвовать в теледебатах, об избирательном праве граждан и так далее. После последних парламентских выборов все были уверены, что созыв 2017 года станет последним избранным по мажоритарной системе. Депутаты даже «рассмотрели в двух чтениях поправку о переходе на смешанную пропорционально-мажоритарную систему выборов». Причина, по которой парламент так и не перешел к окончательному голосованию, смешная. Депутаты не смогли договориться о численности законодательного органа. У меня скептическое отношение к нашим партиям, которые весьма условны и не несут никакой идеи, не говоря уже об их численном составе, поэтому уверена, что смена системы с мажоритарной на смешанную не повлияла бы на качественный состав парламента. Но хотя бы этот этап был бы уже пройден и, возможно, появилась бы какая-то мысль о необходимости серьезных изменений в выборном законодательстве. Но, видимо, в этом не заинтересованы ни исполнители, ни законодатели. Что касается всех остальных предложений, связанных с прозрачностью, участием в дебатах, то об этом никто даже слышать не хочет. Напомню, что на выборах 2017 года третья часть кандидатов в депутаты отказалась даже от участия в прямых эфирах, и электорат выбирал своих избранников вслепую.

Единственное, чего удалось достичь за все эти годы, так это принять закон о декларировании, который обязывает кандидатов представлять декларации о доходах, расходах и имуществе. Но и здесь большие сомнения, что это положение как-то повиляет на качество будущего парламента. Мой скепсис возник не на пустом месте – в законе о выборах есть положение, которое обязывает кандидатов представлять в избирательные комиссии отчет об использовании средств избирательных фондов. Но вот незадача, фраза эта явно не завершена, и закон не обязывает ЦИК предоставлять финансовые отчеты избирательных фондов на публичное обозрение. А зря – мы хотя бы посмеялись от души.

Но если совсем серьезно, то парламентские выборы на основе такого ущербного законодательства проводить нельзя. Я повторю не новую мысль: для того, чтобы получить парламент, отвечающий интересам общества и государства, необходимо принять новый избирательный кодекс. И во имя такой цели можно было бы и отодвинуть выборы (мы их отодвигали и без всякой причины и на основаниях, никак не предусмотренных законом). Но беда в том, что нет парламентского большинства, которое в состоянии выйти за пределы своих личных и групповых интересов. Так что остается только дождаться нового парламента, чтобы посмотреть, как на совершенно законном основании будет уничтожаться страна руками «наших избранников».

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